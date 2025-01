《ナショナル・シアター・ライブ2025》2作品の上映が決定しました。また、NTLiveの新広告にベネディクト・カンバーバッチが出演！NTLiveの魅力を伝えます。

カルチャヴィル合同会社

新広告では、ベネディクト・カンバーバッチがNTLiveの魅力を発信します。日本では、2025年にまずNTLive2作品の公開が決定しました。オスカー・ワイルドの最も有名な喜劇『真面目が肝心』と、スタンリー・キューブリックの傑作を舞台化した『博士の異常な愛情』です。今年も、ぜひ日本の映画館で世界を沸かす傑作舞台をお楽しみください。

【NTLive 新広告】 “The Best Seat In The House” (ベネディクト・カンバーバッチ出演)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZjYMFPheFBA ]

<NTLiveからのメッセージ>

1回の公演――

何百万人の観客――

すべての作品を、ベストシートで

NTLiveは、舞台上で起こる一瞬一瞬の魔法を余すことなくとらえます

時には間近で、そして深く掘り下げて

最大限にスペクタクルを楽しみましょう

NTLiveは、イングランドの端から日本の東京はじめ各都市まで、世界のどこにいても、お近くの映画館で英国演劇の醍醐味に浸り、感情を解放して自由に駆け巡ることができる企画です。

https://www.ntlive.com/

NTLiveは、優れた演劇が想像力をかきたて、人々をひとつにすると信じています。

創造性、専門知識、独自のリーチを駆使し、世界中の観客を楽しませ、感動させます。

映画館で、学校で、そしてオンラインでも、演劇を存分にお楽しみください。

【2025年 公開作】

『真面目が肝心』 4/11(金)~ TOHOシネマズ日本橋ほか

NTLive『真面目が肝心』

超真面目な人に贈る、超くだらないコメディ!

作:オスカー・ワイルド

演出:マックス・ウェブスター

出演:シャロン・D・クラーク(『マ・レイニーのブラックボトム』、『ドクター・フー』)、チュティ・ガトゥ(『ドクター・フー』、『セックス・エデュケーション』)、ヒュー・スキナー(『W1A』、『マンマ・ミーア!ヒア・ウィー・ゴー』)

上映時間:180分(予定)

ストーリー:

常識的であることは、過度に退屈なことでもある。少なくともジャックはそう思っている。彼は、田舎では律儀な後見人という存在だが、街では身分を偽り自由を謳歌している。一方で、彼の友人のアルジャーノンも同様だ。そんな二重生活には欠点がある。それは、恋に落ちた時だ。2人の魅力的な女性に気に入られようとする彼らは、自らの嘘の網に足を取られないように、切り抜けなければならない状況になっていた!!

『博士の異常な愛情』 5/9(金)~ TOHOシネマズ日本橋ほか

NTLive『博士の異常な愛情』

英国アカデミー賞を7度受賞したスティーヴ・クーガン(『アラン・パートリッジ』、『トリップ』)の主演で、スタンリー・キューブリックの傑作『博士の異常な愛情』を世界初の舞台化!

作:スタンリー・キューブリック

共同脚本:アーマンド・イアヌッチ(『スターリンの葬送狂騒曲』監督・脚本)

共同脚本・演出:ショーン・フォーリー(映画『マインドホーン』監督、オリヴィエ賞受賞演出家)

出演:スティーヴ・クーガン

上映時間:150分(予定)

ストーリー:

アメリカの悪徳将軍がソ連に向けて核攻撃を開始!? 政府と一人の風変りな科学者が世界滅亡を回避するために奔走する――。キューバ危機によって極限状態に達した東西冷戦の情勢を背景にしたブラックコメディ。エミー賞受賞のアーマンド・イアヌッチ(『ザ・シック・オブ・イット』、TVドラマ『Veep/ヴィープ』)、ローレンス・オリヴィエ賞受賞のショーン・フォーリー(『The Upstart Crow』、『The Play What I Wrote』)など、世界的に有名なクリエイティブ・チームが率いる、期待値最大の風刺劇。

NTLiveは各地で随時上映されています。今後の上映予定は以下です。また、『真面目が肝心』の演出家マックス・ウェブスターが手がけたデヴィッド・テナント&クシュ・ジャンボ主演の『マクベス』(https://www.culture-ville.jp/davidtennantmacbeth)も2/5(水)よりTOHOシネマズ日比谷ほかで公開になります。(NTLiveラインナップではございません)。

世界が絶賛する英国演劇を、心ゆくまでお楽しみください。

-----------------今後のNTLive上映情報-----------------

吉祥寺オデヲン http://cinemaodeon.jp

『ナイ ~国民保健サービスの父~』 2025/1/31(金)~2/6(木)

徳島県・ ufotable CINEMA http://www.ufotable.com/cinema/

『ディア・イングランド』 1/18(土)、1/19(日)*2日限定

『ワーニャ』 2/15(土)、2/16(日)*2日限定

鹿児島県・ガーデンズシネマ https://kagocine.net

『フリーバッグ』 1/18(土)、1/26(日)

『ディア・イングランド』 1/19(日)、1/25(土)

『ワーニャ』 2/1(土)、2/16(日)

『プレゼント・ラフター』 2/2(日)、2/15(土)

『フランケンシュタイン』

ジョニー・L・ミラー怪物版 3/1(土)、3/9(日)

ベネディクト・カンバーバッチ怪物版 3/2(日)、3/8(土)

-----------------------------------------

日本公式HP http://www.ntlive.jp

配給 カルチャヴィル合同会社