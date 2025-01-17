熊本市起業家育成インターンシップ支援事業「SKIP」の成果報告会を開催します！
■Startup Kumamoto Internship Program (SKIP)とは？
優秀な人材を必要とするスタートアップと、起業やスタートアップでのスキル習得に関心のある学生をマッチングし、有償インターンの従事へ繋げることで、起業気運の醸成や若手起業家の発掘を支援する事業。
約半年間のインターンの成果を聴ける機会です！インターン受け入れに関心のある企業さん、インターン従事に関心のある学生さんはぜひ気軽にご参加ください！
■SKIP2024成果報告会
日時：2025年2月14日(金)18:30-20:30
場所：くまもと森都心プラザ ビジネス支援施設 XOSS POINT.
対象：インターンに関心のある企業、学生
申し込み：https://forms.gle/wU3Dd4NGKoLgzzPf9
参考リンク：昨年度の報告会の様子
https://socialups.jp/news/posts/9SsTpmN6
■主催・運営・問い合わせ先
主催：熊本市
担当：経済観光局 産業部 起業・新産業支援課
運営事務局・問い合わせ：
Socialups株式会社 熊本支社 担当 皆芳
お問合わせはこちら :
https://socialups.jp/contact
■Socialups株式会社 概要
◼︎会社名
Socialups株式会社（ https://socialups.jp/ ）
◼︎所在地
【新潟本社】新潟県新潟市中央区笹口1-2プラーカ2 1F NINNO+
【南魚沼オフィス】新潟県南魚沼市六日町91番地2 ＪＲ六日町駅東口１階
【熊本オフィス】熊本県熊本市中央区上通町2番17号 びぷれす熊日会館7階 びぷれすイノベーションスタジオ
【鹿児島支社】鹿児島県鹿児島市呉服町2-8 HITTOBE Powered by The Company
◼︎代表者
代表取締役社長 / CEO 高瀬 章充
◼︎事業内容
・自治体と協働した起業家や社内起業家
・新規事業創出支援プログラムの設計と運用
・起業家、社内起業家、新規事業創出における伴走支援
・スタートアップエコシステムの構築
◼︎これまでの事例：
【新潟県内】
・新潟県地域課題を核とした新たな企業誘致推進事業「チャレンジ新潟」事務局
https://www.challenge-niigata.com/
・スタートアップアクセラレーション南魚沼
https://socialups.jp/works/minamiuonuma
・新潟市の企業内の新規事業創出プログラム「WAVE」事務局（株式会社テレビ新潟放送網との共同運営）
https://www.teny.co.jp/wave2/
・にいがた2km・8区連携オープンイノベーション推進事業「HEAT」事務局（株式会社テレビ新潟放送網との共同運営）
https://niigata2km.teny.co.jp/
・小千谷市起業家育成支援事業「BALLOON」（株式会社テレビ新潟放送網との共同運営）
https://ojiya-startup.com/
・新潟県首都圏企業との情報交換会運営
https://socialups.jp/news/posts/40
【熊本】
・熊本市起業家育成インターンシップ支援事業
https://skip-kumamoto.com/
・熊本市の起業家 発掘・育成プログラム 「HIGOCANVAS」事務局（2022年度）
https://higo-canvas.com/
・スタートアップアクセラレーション熊本（2022年４月～2024年３月）
https://socialups.jp/works/kumamoto
【鹿児島】
・鹿児島市次世代のデジタル活用人材育成プロジェクト「SaKURA」運営事務局
https://kagoshima-digital-project.org/
【経済産業省】
・新潟版未踏的人材育成事業「ETSUZAN」運営事務局（2023年・複数社との共同運営）
https://etsuzan.org/
【独自事業】
・オンライン起業支援ワークショップ（国立高等専門学校機構本部主催・グローバル・アントレプレナーシップ
プログラム内イントロダクションプログラムで運用）
https://socialups.jp/onlineworkshop
■本リリースに関するお問合せ先
お問合わせはこちら :
https://socialups.jp/contact