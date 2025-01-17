熊本市起業家育成インターンシップ支援事業「SKIP」の成果報告会を開催します！

Socialups株式会社

■Startup Kumamoto Internship Program (SKIP)とは？

優秀な人材を必要とするスタートアップと、起業やスタートアップでのスキル習得に関心のある学生をマッチングし、有償インターンの従事へ繋げることで、起業気運の醸成や若手起業家の発掘を支援する事業。

約半年間のインターンの成果を聴ける機会です！インターン受け入れに関心のある企業さん、インターン従事に関心のある学生さんはぜひ気軽にご参加ください！

■SKIP2024成果報告会

日時：2025年2月14日(金)18:30-20:30

場所：くまもと森都心プラザ ビジネス支援施設 XOSS POINT.

対象：インターンに関心のある企業、学生

申し込み：https://forms.gle/wU3Dd4NGKoLgzzPf9

参考リンク：昨年度の報告会の様子

https://socialups.jp/news/posts/9SsTpmN6

■主催・運営・問い合わせ先

主催：熊本市

担当：経済観光局 産業部 起業・新産業支援課

運営事務局・問い合わせ：

Socialups株式会社 熊本支社 担当 皆芳

お問合わせはこちら :https://socialups.jp/contact

■Socialups株式会社 概要

◼︎会社名

Socialups株式会社（ https://socialups.jp/ ）

◼︎所在地

【新潟本社】新潟県新潟市中央区笹口1-2プラーカ2 1F NINNO+

【南魚沼オフィス】新潟県南魚沼市六日町91番地2 ＪＲ六日町駅東口１階

【熊本オフィス】熊本県熊本市中央区上通町2番17号 びぷれす熊日会館7階 びぷれすイノベーションスタジオ

【鹿児島支社】鹿児島県鹿児島市呉服町2-8 HITTOBE Powered by The Company

◼︎代表者

代表取締役社長 / CEO 高瀬 章充

◼︎事業内容

・自治体と協働した起業家や社内起業家

・新規事業創出支援プログラムの設計と運用

・起業家、社内起業家、新規事業創出における伴走支援

・スタートアップエコシステムの構築

◼︎これまでの事例：

【新潟県内】

・新潟県地域課題を核とした新たな企業誘致推進事業「チャレンジ新潟」事務局

https://www.challenge-niigata.com/

・スタートアップアクセラレーション南魚沼

https://socialups.jp/works/minamiuonuma

・新潟市の企業内の新規事業創出プログラム「WAVE」事務局（株式会社テレビ新潟放送網との共同運営）

https://www.teny.co.jp/wave2/

・にいがた2km・8区連携オープンイノベーション推進事業「HEAT」事務局（株式会社テレビ新潟放送網との共同運営）

https://niigata2km.teny.co.jp/

・小千谷市起業家育成支援事業「BALLOON」（株式会社テレビ新潟放送網との共同運営）

https://ojiya-startup.com/

・新潟県首都圏企業との情報交換会運営

https://socialups.jp/news/posts/40

【熊本】

・熊本市起業家育成インターンシップ支援事業

https://skip-kumamoto.com/

・熊本市の起業家 発掘・育成プログラム 「HIGOCANVAS」事務局（2022年度）

https://higo-canvas.com/

・スタートアップアクセラレーション熊本（2022年４月～2024年３月）

https://socialups.jp/works/kumamoto

【鹿児島】

・鹿児島市次世代のデジタル活用人材育成プロジェクト「SaKURA」運営事務局

https://kagoshima-digital-project.org/

【経済産業省】

・新潟版未踏的人材育成事業「ETSUZAN」運営事務局（2023年・複数社との共同運営）

https://etsuzan.org/

【独自事業】

・オンライン起業支援ワークショップ（国立高等専門学校機構本部主催・グローバル・アントレプレナーシップ

プログラム内イントロダクションプログラムで運用）

https://socialups.jp/onlineworkshop

■本リリースに関するお問合せ先

お問合わせはこちら :https://socialups.jp/contact