タワーレコード「NO MUSIC, NO LIFE.」ポスター意見広告シリーズに結成20周年を迎えるONE OK ROCKが登場

タワーレコード株式会社

タワーレコードの「NO MUSIC, NO LIFE.」意見広告シリーズ最新版に、今年結成20周年を迎え約2年半ぶりとなる11枚目のアルバム『DETOX』を2月21日(金)にリリースするONE OK ROCKが登場。ポスターは、2月20日(木)より、タワーレコードおよびTOWER RECORDS mini全店で順次掲示します。

NO MUSIC, NO LIFE.「ONE OK ROCK」

与えれば戻ってくる

奪えば無くなっていく

クソのつかないジジイ、ババアに

僕らはなるべきだ!

(ONE OK ROCK)

アルバム『DETOX』は昨年2024年に発表してきた“Delusion:All”、“Dystopia”を含む全11曲を収録し、大規模なワールドツアーで実績を積んできたONE OK ROCKによる、現代社会に向けて放つ強いメッセージが詰め込まれた作品。また今回はインターナショナルバージョンもリリースされるなど世界でのさらなる躍動が期待されます。さらにブックレットのために描き下ろしたオリジナルストーリーも掲載されており、パッケージ全体で楽しめるロック・アルバムです。

なおONE OK ROCKの当ポスターへの出演は2011年9月、2022年9月に続き単独で3度目となります。(2017年1月制作のAIR JAM 2016の集合写真にも参加)

「NO MUSIC, NO LIFE.」サイト:https://nomusicnolife.jp/

タワーレコードオリジナル特典

タワーレコードおよびTOWER RECORDS mini、タワーレコードオンラインのいずれかで、国内盤アルバム『DETOX』をご購入の方に「NO MUSIC, NO LIFE.」ポスターが抽選で10名に当たる応募抽選付スマホサイズステッカー(NO MUSIC, NO LIFE.絵柄)をCD1枚購入につき1枚お渡しします。ご予約済みの方も対象となります。

応募期間:2月21日(金)0:00~3月16日(日)23:59

■対象商品概要

タイトル:『DETOX』

アーティスト:ONE OK ROCK

発売日:2025年2月21日(金)

形態・価格:対象2形態

・初回限定盤(CD+DVD)/ WPZR-31045/6 / 4,400円(税込)

・通常盤(CD)/ WPCR-18719 / 3,300円(税込)

※輸入盤(International Version)は対象外となります

レーベル:WARNER MUSIC JAPAN

<収録内容>

[CD] ※初回限定盤/通常盤共通

・Delusion:All

・Dystopia

・+Matter

を含む全11曲収録

※輸入盤は、初回限定盤/通常盤と一部異なったバージョンの楽曲収録予定

[DVD] ※初回限定盤のみ

Studio Jam Session Vol. 6

・Delusion:All

を含む全2曲収録

■プロフィール

2005年にバンド結成。

エモ、ロックを軸にしたサウンドとアグレッシブなライブパフォーマンスが若い世代に支持されてきた。

2007年にデビューして以来、全国ライブハウスツアーや各地での夏フェスを中心に積極的にライブを行い、これまでに、武道館、野外スタジアム公演、大規模な全国アリーナツアーやドームツアーなどを成功させる。

さらには日本のみならず海外レーベルとの契約をし、アルバム発売を経てアメリカ、ヨーロッパ、アジアでのワールドツアーを成功させるなど、世界基準のバンドになってきている。

2022年にアルバム「Luxury Disease」をリリースし、MUSE WORLD TOURのオープニングアクトをはじめ、北米ツアー、ヨーロッパツアー、自身最大規模の国内6大ドームツアー、アジアツアーを完走。

2024年9月からは7都市8公演の過去最大規模のワールドツアー『ONE OK ROCK 2024 PREMONITION WORLD TOUR』を開催、約19万人を動員し、成功をおさめた。