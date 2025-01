ブランド史上最大のリニューアル！生まれ変わる『KiU』の“挑戦” KiU 2025 Spring & Summer Collection解禁＆予約販売開始！

株式会社ワールドパーティー2025新コレクション特設サイト :https://kiu-online.jp/pages/look_2025ss新コレクション動画はこちら :https://www.youtube.com/watch?v=BwgFosnXI18

株式会社ワールドパーティー(本社:大阪市住吉区、代表取締役社長: 冨田智夫)が展開するアウトドアアクティビティブランド「KiU(キウ)」は、2025春夏コレクションを発表。1月17日(金)より予約販売を開始し、2月1日(土)より順次発売いたします。これに伴い、KiU公式オンラインショップでは、予約販売期間限定プレゼントキャンペーンを実施します。

フェスをルーツに持つレイングッズブランド『KiU』は、10年の時を経て、雨対策をメインとした”ポンチョ屋”から全天候に向けて様々な商品を展開する“アウトドアアクティビティブランド”へ進化します。2025春夏コレクションではブランド史上最大のリニューアルを果たし、日常に発生する様々なシーンに向けたライフスタイルを提案します。

『一歩踏み出して、ワクワクする新世界へ』

「家の外に出れば全てがアウトドア」というコンセプトのもと、『一歩踏み出して、ワクワクする新世界へ』をシーズンテーマに、雨の日も、晴れの日も、暑い日も、寒い日もアウトドアアクティビティを楽しんでもらいたいと、デザインも機能も、よりパワーアップした品揃えで新しい体験をお届けします。

【新コレクションの特徴】

1. レインウェアカテゴリを大幅リニューアル

KiUの原点であるレインポンチョをはじめとした高機能レインウェアを全面的に改良しました。多様なシチュエーションに対応可能な実用性の高いラインナップとなっています。

定番レインポンチョ:安全性を高めるリフレクターを随所に配置。

自転車特化型ポンチョ:袖付きのアノラック仕様に改良し、安全性と利便性を向上。

新商品:超軽量で携帯性に優れたレインポンチョや、ハードな環境下でも使える高性能レインセットアップ。

2. 軽やかで清涼感あふれる「Wメッシュ」コレクション登場

スポーツ×アウトドアを融合させたファッション雑貨シリーズ。

メッシュ素材を使用しながら、中身が見えにくいバイカラー仕様。

巾着型ショルダーバッグ「W-メッシュドローストリングバッグ」を含む6種類を展開。

3. トラベルコレクションの拡大

旅行の準備を楽しくするアイテムがさらに充実しました。

パッカブルコンプレッションポーチ:ファスナー1つで荷物を圧縮できるミニサイズが新登場。

ハンギングポーチ:トイレタリーをまとめて収納可能。

ルームシューズ:コンパクトに折りたためるデザイン。

【新作コレクションよりおすすめ商品のご紹介】

<レインウェアコレクション>

商品名:ニュースタンダードレインポンチョ 2ND 価格:7,920円(税込) 品番:K404 耐水圧:20,000mmH2O(K404)付属の収納袋でコンパクトに携帯可能。商品名:エアライトレインポンチョ 価格:11,000円(税込) 品番:K406 耐水圧:5,000mmH2O(K406)付属の収納袋でコンパクトに携帯可能。

商品名:KiU ビジブルバイシクルレインポンチョ 価格:9,350円(税込) 品番:K407 耐水圧:10,000mmH2O(K407)形を変えることでバックカバーやポンチョを畳まず入れられるバッグになる収納袋付き。商品名:KiU RAIN SETUP価格:16,500円(税込) 品番:K410 耐水圧:20,000mmH2O 透湿性:10,000g/平方メートル ・24h(K410) 足元までしっかりカバーするジャケット&パンツのセットアップ。

<Wメッシュコレクション>

商品名:Wメッシュボディバッグ 価格:3,300円(税込) 品番:K453

商品名:Wメッシュドローストリングショルダー 価格:3,850円(税込) 品番:K451

<トラベルコレクション>

商品名:パッカブルコンプレッションポーチミニ 価格:2,200円(税込) 品番:K466

商品名:KiU ハンギングポーチ 価格:2,200円(税込) 品番:K462

商品名:リラックススライドシューズ 価格:2,750円(税込) 品番:K465

【キャンペーン情報】

「予約販売期間限定プレゼントキャンペーン」

■開催期間:2025年1月17日(金)午後12:00 ~ 2月17日(月)午前10:00

■特典内容:期間中に予約販売対象商品をご購入いただいたお客様に、「オリジナルエコバッグ(全2種)」を1枚プレゼント!

※特典のデザインはお選びいただけませんので、予めご了承ください。

※特典は商品と一緒に発送いたします。

※特典は無くなり次第終了となります。

【予約販売注意事項】

・生産状況によりお届けが遅れる場合があります。

・ご注文をいただいているにも関わらず、生産中止の場合はお支払い頂いた代金を全額返金させて頂きます。

・到着日のご指定はできませんのでご注意ください。(配送時間帯はご指定いただけます)

・予約販売商品と通常販売商品(ラッピングも含む)は同時購入ができません。

・予約販売商品につきキャンセルはお受けできません。

■上記商品のお取扱い店舗

*予約販売、および予約販売限定キャンペーンはKiU公式オンラインショップのみとなります。

※2月1日より順次販売開始となります。店舗によりお取り扱い状況が異なる場合があります。

- KiU公式オンラインショップ:https://kiu-online.jp/collections/2025ss- 楽天市場店 KiU: https://item.rakuten.co.jp/wpc-worldparty/c/0000000213/- ZOZOTOWN店 KiU:https://zozo.jp/shop/wpc-kiu/?p_scpid=16529&dord=21(https://zozo.jp/shop/wpc-kiu/?p_scpid=16529&dord=21)- Amazon KiU:https://www.amazon.co.jp/stores/page/8CF3A153-DD1B-4047-BAEF-46C61AC9E5FB- 全国の取扱店舗:LOFT、ハンズ、Bleu Bleuet他

【KiUについて】

どんな天気でもその場を楽しむことをモットーとする、アウトドアアクティビティブランド「KiU」。

ポンチョ・傘・ボディバッグ・リュック・アウトドアグッズなどを広く展開し、お手頃な価格で「どんな天気でも楽しめる」デザイン性や、「痒いところに手が届く」高機能なスペックが特徴。『一歩外に出ればアウトドア』をキーワードに、何気ないお出かけを、さらに楽しさ溢れるひとときにします。

KiU公式インスタグラム :https://www.instagram.com/kiu.worldparty/?hl=enKiU公式X :https://x.com/kiu_official?mx=2

【株式会社ワールドパーティーについて】

本社所在地:〒558-0014 大阪府大阪市住吉区我孫子1-2-9

TEL:06-6693-2065

代表取締役社長:冨田 智夫

設立:1985年9月

事業内容:レイングッズの企画・製造・卸販売

展開ブランド:Wpc. / W by Wpc. / Wpc. IZA / SiNCA by Wpc. / ONDOO by Wpc. / Wpc. Patterns / UVO / KiU / VEER / L.o.F. design / GUERRILLA by KiU