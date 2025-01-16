「銀魂」まるちばーすアニメ「3年Z組銀八先生」カプコンカフェとのコラボが2月7日（金）より開催決定！
2025年2月7日（金）～2025年3月20日（木）の期間中、カプコンカフェ 池袋店と、梅田店の2店舗において、TVアニメ「3年Z組銀八先生」のメニューやグッズを展開するコラボレーションを開催いたします。
■TVアニメ「3年Z組銀八先生」コラボのメインビジュアルはこちら！
今回のメインビジュアルは、坂田銀八をはじめ、銀魂高校のメンバーが描かれた可愛らしいイラストになりました。
現在、こちらのメインビジュアルを基にコラボメニューや、コラボグッズを鋭意制作中です。
今後の情報にご期待ください！
■TVアニメ「3年Z組銀八先生」とは
人気漫画「銀魂」番外編の小説「銀魂３年Z組銀八先生」（原作：空知英秋／著者：大崎知仁（集英社 JUMP j BOOKS刊））のスピンオフ小説をベースとしたアニメ。
（銀魂まるちばーすアニメ「3年Z組銀八先生」）は2025年10月よりテレ東系列にて放送開始予定。
「3年Z組銀八先生」は、「銀魂」世界のキャラクターたちが、舞台を江戸から学園に移し、ちょっと変わった青春を謳歌する、何でもありの学園アニメです。
『陽キャも陰キャも関係ない、銀魂流の青春がここにある！』をキャッチコピーに、だらしない白衣と死んだ魚のような目がトレードマークの担任教師・坂田銀八のもと、一筋縄ではいかない生徒たちが今度は学園を舞台に大暴れ！？。
「3年Z組銀八先生」公式サイト：https://anime-gintama.com/ginpachi/
「銀魂」20周年記念サイト：https://anime-gintama.com/
アニメ『銀魂』公式X（旧：Twitter）：https://x.com/gintamamovie
YouTube『銀魂チャンネル』： https://www.youtube.com/@gintama_channel_official
■カプコンカフェ 池袋店 TVアニメ「3年Z組銀八先生」コラボ告知サイト
https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/ikebukuro/topics/-3z27.html
■カプコンカフェ 梅田店 TVアニメ「3年Z組銀八先生」コラボ告知サイト
https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/umeda/topics/-3z27.html
※店舗ごとに予約ページが異なりますので、ご注意ください。
■TVアニメ「3年Z組銀八先生」コラボ開催概要■
・店舗 ：「カプコンカフェ 池袋店」
東京都豊島区東池袋一丁目30番3号 グランドスケープ池袋 3F
03-5904-9106
【公式サイト】
http://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/ikebukuro/
「カプコンストア＆カフェ 梅田店」
大阪府大阪市北区梅田3-1-1 大丸梅田店 13F
06-4256-8248
【公式サイト】
https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/umeda/
・開催期間 ：2025年2月7日（金）～2025年3月20日（木）
・カフェ公式X（旧Twitter）：https://x.com/Capcom_Cafe
(C)空知英秋・大崎知仁／集英社・「3年Z組銀八先生」製作委員会
(C)CAPCOM