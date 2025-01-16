「銀魂」まるちばーすアニメ「3年Z組銀八先生」カプコンカフェとのコラボが2月7日（金）より開催決定！

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株式会社カプコン

2025年2月7日（金）～2025年3月20日（木）の期間中、カプコンカフェ 池袋店と、梅田店の2店舗において、TVアニメ「3年Z組銀八先生」のメニューやグッズを展開するコラボレーションを開催いたします。




■TVアニメ「3年Z組銀八先生」コラボのメインビジュアルはこちら！　


今回のメインビジュアルは、坂田銀八をはじめ、銀魂高校のメンバーが描かれた可愛らしいイラストになりました。


現在、こちらのメインビジュアルを基にコラボメニューや、コラボグッズを鋭意制作中です。


今後の情報にご期待ください！　





■TVアニメ「3年Z組銀八先生」とは







人気漫画「銀魂」番外編の小説「銀魂３年Z組銀八先生」（原作：空知英秋／著者：大崎知仁（集英社 JUMP j BOOKS刊））のスピンオフ小説をベースとしたアニメ。


（銀魂まるちばーすアニメ「3年Z組銀八先生」）は2025年10月よりテレ東系列にて放送開始予定。


「3年Z組銀八先生」は、「銀魂」世界のキャラクターたちが、舞台を江戸から学園に移し、ちょっと変わった青春を謳歌する、何でもありの学園アニメです。


『陽キャも陰キャも関係ない、銀魂流の青春がここにある！』をキャッチコピーに、だらしない白衣と死んだ魚のような目がトレードマークの担任教師・坂田銀八のもと、一筋縄ではいかない生徒たちが今度は学園を舞台に大暴れ！？。　



「3年Z組銀八先生」公式サイト：https://anime-gintama.com/ginpachi/


「銀魂」20周年記念サイト：https://anime-gintama.com/


アニメ『銀魂』公式X（旧：Twitter）：https://x.com/gintamamovie


YouTube『銀魂チャンネル』： https://www.youtube.com/@gintama_channel_official



■カプコンカフェ 池袋店　TVアニメ「3年Z組銀八先生」コラボ告知サイト


https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/ikebukuro/topics/-3z27.html　


■カプコンカフェ 梅田店　TVアニメ「3年Z組銀八先生」コラボ告知サイト


https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/umeda/topics/-3z27.html


※店舗ごとに予約ページが異なりますので、ご注意ください。



■TVアニメ「3年Z組銀八先生」コラボ開催概要■


・店舗　　　　　　　　　　：「カプコンカフェ 池袋店」


　　　　　　　　　　　　　　　東京都豊島区東池袋一丁目30番3号 グランドスケープ池袋 3F


　　　　　　　　　　　　　　　03-5904-9106


　　　　　　　　　　　　　　【公式サイト】


　　　　　　　　　　　　　　　http://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/ikebukuro/


　　　　　　　　　　　　　　「カプコンストア＆カフェ 梅田店」


　　　　　　　　　　　　　　 　大阪府大阪市北区梅田3-1-1 大丸梅田店 13F


　　　　　　　　　　　　　　　 06-4256-8248


　　　　　　　　　　　　　　【公式サイト】


　　　　　　　　　　　　　　 https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/umeda/　


・開催期間　　　　　　　　：2025年2月7日（金）～2025年3月20日（木）


・カフェ公式X（旧Twitter）：https://x.com/Capcom_Cafe　



(C)空知英秋・大崎知仁／集英社・「3年Z組銀八先生」製作委員会


(C)CAPCOM