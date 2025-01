福祉用具のレンタル・販売を展開するニックがEight Career Designを活用し、即戦力人材の採用を実現

Sansan株式会社

Sansan株式会社が提供する名刺アプリ「Eight」は、車いすや介護ベッドなど、福祉用具のレンタル・販売を個人・法人向けに展開するニック株式会社(以下、ニック)がプロフェッショナルリクルーティング「Eight Career Design」を導入し、営業マネジャーを採用したことを発表します。



ニックでは、関東エリアの拡大に伴い営業マネジメント経験者の採用を強化していました。しかし、転職市場に福祉用具に関する知識を持つ人材が少ないことが課題でした。今回、Eight Career Designの導入により、営業マネジャーの採用に成功しました。





■導入背景と成果ニックは、車いすや介護ベッドなど、福祉用具のレンタル・販売を個人・法人向けに展開しています。昨今の少子高齢化により需要が増加したため、関東エリアの拡大・分割営業に伴いマネジメント経験者を求めていました。しかし、福祉用具の営業は高いスキルと知識が必要なため、従来の転職顕在層向けの求人媒体やエージェントでは対象となる人材の発見が難しい現状でした。また、新卒採用は年々難易度が増し、エントリー数が減少傾向にあることも課題でした。・異業種へのアプローチで営業マネジャーを採用

Eight Career Designは、380万人以上の名刺データベースを活用して転職潜在層にアプローチできる点が特長です。ニックでは、Eight Career Design のサポート担当者からのアドバイスも活用しながら、希望の人材にスカウトを配信し、営業マネジャーの採用に成功しました。前職で30名以上をマネジメントしていた経験を活かし、現在は営業マネジャーとして活躍しています。

ニックは、今回の成功をもとにEight Career Designを活用した中途採用を強化し、関東エリアのさらなる拡大を推進していきます。



■プロフェッショナルリクルーティング「Eight Career Design」

「Eight Career Design」は、名刺アプリ「Eight」の法人向けサービスで、名刺情報やキャリアサマリのキャリアプロフィール情報、転職意向度をもとに候補者にアプローチができるダイレクトリクルーティングサービスです。国内最大の380万人を超えるEightユーザーから候補者を検索・絞り込み、候補者の転職意向の変化を逃すことなくアプローチが可能です。

https://materials.8card.net/eight-career/



■タッチで交換。スマートに管理。名刺アプリ「Eight」

Eightは、価値ある出会いをタッチでつなぐ、ビジネスのための名刺アプリです。2012年の提供開始以来、380万人を超えるユーザーに利用されています。Eightでは、名刺を管理するだけでなく、ユーザー同士がスマートフォンをかざすだけでデジタル名刺を交換することができます。Eightで交換したデジタル名刺は、昇進・異動・転職などの情報が自動で更新されるので、相手の近況をスマートに把握できます。Eightはタッチ名刺交換と名刺管理で、これまで培ってきた人脈を活かしたビジネス機会を創出します。

https://8card.net



■Sansan株式会社 会社概要

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるDXサービスを提供しています。主なサービスとして、営業DXサービス「Sansan」や名刺アプリ「Eight」、インボイス管理サービス「Bill One」、契約データベース「Contract One」を国内外で提供しています。

設立:2007年6月11日

URL:https://jp.corp-sansan.com

所在地:150-6228 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ 28F

資本金:70億47百万円(2024年11月30日時点)

事業内容:働き方を変えるDXサービスの企画・開発・販売

Sansan https://jp.sansan.com

Eight https://8card.net

Bill One https://bill-one.com

Contract One https://contract-one.com