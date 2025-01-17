【1/17配信】豪華執筆陣による「バース特集」！　BL雑誌『iHZ［アイハーツ］』最新号紹介！

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株式会社大洋図書

『iHZ［アイハーツ］deep.4』　表紙：日暮くれ

iHZ［アイハーツ］deep.4


2025年１月17日（金）０時から配信START！


https://hc.bs-garden.com/ihz_deep_4/




豪華執筆陣！

日暮くれ／らくたしょうこ／屋号／rosca／参号ミツル／へいゆくえ／


ヨモツ／小山璃子／稲穂 米／かのさゆり／ひなこ／二ノ前ヨウ／ねこ茶漬け



特別企画！

今号は「バース特集」を特別掲載！


オメガバース、アイスバース、Dom/Subユニバースなど


今人気の多種多様なバース設定の作品をお届けします。



見どころ一部紹介！



「ワンス・アポン・ア・ディスティニー」屋号/著



「サクラゴシップ」「ダンキーナイト」大好評発売中の屋号先生・待望の大型連載始動！



α×Ω──オメガバースの新たな饗宴



【第１話】



既刊コミックはコチラから


https://hc.bs-garden.com/sakuragossip/


https://hc.bs-garden.com/dankynight/








「リバース・クラウン」小山璃子/著



執着Subと俺様Domの逆転Dom/Sub ユニバース、注目の最終回！



【2025年3月1日コミックス発売決定（https://hc.bs-garden.com/reversecrown/）】






「スイくんの恋人」参号ミツル/著



「友達はキスしない！」（https://hc.bs-garden.com/tomodatihakisssinai_2nd/）の参号ミツル先生がバース特集に前後編で登場！



α×Ω　運命の強制、はじまる───



【前編】







特集：「バース」魅惑のfate

『ワンス・アポン・ア・ディスティニー 1』屋号


『双心融解』rosca


『スイくんの恋人 前編』参号ミツル


『ただの恋をあいしてよ 4』へいゆくえ


『MIST』ヨモツ


『リバース・クラウン 6』小山璃子




連載&読切

『夏果ての蛍 3』稲穂 米


『同じではいられないから 番外編 雪の降る日の寄り道』日暮くれ


『マーメイド・スパークル 4』かのさゆり


『何でもいいから消えてくれ 20』ひなこ


『お前に俺はどう映る 4』ねこ茶漬け


『サマーミラージュ 後編』二ノ前ヨウ





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