【1/17配信】豪華執筆陣による「バース特集」！ BL雑誌『iHZ［アイハーツ］』最新号紹介！
『iHZ［アイハーツ］deep.4』 表紙：日暮くれ
iHZ［アイハーツ］deep.4
2025年１月17日（金）０時から配信START！
https://hc.bs-garden.com/ihz_deep_4/
豪華執筆陣！
日暮くれ／らくたしょうこ／屋号／rosca／参号ミツル／へいゆくえ／
ヨモツ／小山璃子／稲穂 米／かのさゆり／ひなこ／二ノ前ヨウ／ねこ茶漬け
特別企画！
今号は「バース特集」を特別掲載！
オメガバース、アイスバース、Dom/Subユニバースなど
今人気の多種多様なバース設定の作品をお届けします。
見どころ一部紹介！
「ワンス・アポン・ア・ディスティニー」屋号/著
「サクラゴシップ」「ダンキーナイト」大好評発売中の屋号先生・待望の大型連載始動！
α×Ω──オメガバースの新たな饗宴
【第１話】
既刊コミックはコチラから
https://hc.bs-garden.com/sakuragossip/
https://hc.bs-garden.com/dankynight/
「リバース・クラウン」小山璃子/著
執着Subと俺様Domの逆転Dom/Sub ユニバース、注目の最終回！
【2025年3月1日コミックス発売決定（https://hc.bs-garden.com/reversecrown/）】
「スイくんの恋人」参号ミツル/著
「友達はキスしない！」（https://hc.bs-garden.com/tomodatihakisssinai_2nd/）の参号ミツル先生がバース特集に前後編で登場！
α×Ω 運命の強制、はじまる───
【前編】
特集：「バース」魅惑のfate
『ワンス・アポン・ア・ディスティニー 1』屋号
『双心融解』rosca
『スイくんの恋人 前編』参号ミツル
『ただの恋をあいしてよ 4』へいゆくえ
『MIST』ヨモツ
『リバース・クラウン 6』小山璃子
連載&読切
『夏果ての蛍 3』稲穂 米
『同じではいられないから 番外編 雪の降る日の寄り道』日暮くれ
『マーメイド・スパークル 4』かのさゆり
『何でもいいから消えてくれ 20』ひなこ
『お前に俺はどう映る 4』ねこ茶漬け
『サマーミラージュ 後編』二ノ前ヨウ
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