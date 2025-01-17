ビジネス向けノートPC「ExpertBook」シリーズをカスタマイズ可能な「ASUSのオーダーメイド」に新たに「ASUS ExpertBook P5 P5405CSA」を追加
ASUS JAPAN株式会社は、用途に合わせて最適なスペックをカスタマイズオーダーできる「ASUSのオーダーメイド」に新たに2025年1月15日（水）発売開始した「ASUS ExpertBook P5 P5405CSA」を追加しました。専用サイト（https://cto.asus.com/order/jp）で受注を開始いたします。
【ASUSのオーダーメイド】専用サイト：https://cto.asus.com/order/jp
「ASUSのオーダーメイド」はビジネスに特化した性能と機能を備えた「ASUS ExpertBook シリーズ」の「ASUS ExpertBook B1（14型/15.6型）」に加え、「ASUS ExpertBook P5 P5405CSA」のスペックをカスタマイズすることができ、1台から最大5台までのご注文を最短約14日でお届けすることができるサービスです。
また、年末年始SALEを2025年1月31日(金)まで、サイト内に記載されているクーポンコードを入力いただくと、カスタマイズいただいたモデルの総額から25%オフで購入できる限定キャンペーンを実施中です。詳しくはASUSのオーダーメイド専用サイト(https://cto.asus.com/order/jp)でご確認ください。
ASUS ExpertBook P5 (P5405CSA)
製品詳細プレスリリース：ASUS初のビジネス向けCopilot＋ PC「ASUS ExpertBook P5 (P5405CSA)」を発表 ビジネスシーンで役立つASUS独自のAIツール「ASUS AI ExpertMeet」も搭載(https://www.asus.com/jp/news/yxookk92ev8t6qki/)
【主なカスタマイズ可能なモデルとスペック】
※「●」項目の中からお好きなスペックをご選択いただけます。
※詳しくは【ASUSのオーダーメイド】サイト(https://cto.asus.com/order/jp)のカスタマイズシミュレーションにてご確認ください。
以上