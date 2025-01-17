【高性能64チャンネルNVR！】VIGI 64チャンネル ネットワークビデオレコーダー「VIGI NVR4064H」販売開始

ティーピーリンクジャパン株式会社

TP-Link Systems Inc.（所在：米国）の日本支社である※、ティーピーリンクジャパン株式会社（所在：千代田区外神田／以下TP-Link）は、法人向けネットワークビデオレコーダー「VIGI NVR4064H」の販売を国内向けに開始しました。

「VIGI NVR4064H」は、最大64台のカメラを統合管理できるネットワークビデオレコーダーです。１台のNVRにカメラを集約できるため複数導入する必要がなく、設置コストや運用負荷の軽減を実現します。さらに、カメラの追加が容易なため、将来のシステム拡張にも柔軟に対応可能。商業施設・公共交通機関・ホテル等、大規模で多数の監視ポイントが求められる環境に最適です。

「VIGI NVR4064H」製品ページはこちら(https://www.tp-link.com/jp/business-networking/vigi-network-video-recorder/vigi-nvr4064h/v1/)

【「VIGI NVR4064H」製品情報】

■VIGI 64チャンネル ネットワークビデオレコーダー「VIGI NVR4064H」(https://www.tp-link.com/jp/business-networking/vigi-network-video-recorder/vigi-nvr4064h/v1/)

（想定販売価格：税込119,900円）

<製品情報>

・チャンネル数：64チャンネル

・容量：25fps:16-ch@2MP、32-ch@720P、64-ch@D1、30fps:4-ch@8MP、6-ch@5MP、8-ch@4MP

・電源：ACジャック×1

・SATA：SATA端子×4

・ハードディスク容量：各HDDで最大16TBに対応*1

・動作温度：NVR；-10~55°C

・寸法（幅×奥行き×高さ）：440 × 330 × 44mm

・消費電力： 6.95W（ディスクなし）、48.38W（ディスクあり）

・保証期間：3年間

*1：HDD (ハードディスク) は別売りです。本製品単体での録画には対応していません。

<製品スペック>

・大規模な監視に最適：64チャンネルのライブビュー＆4K HDMI映像出力

・16-ch@2MP (25fps) / 8-ch@4MP (30fps) のデコーディング容量：柔軟に設定することで運用効率を最大化

・16チャンネル同時再生：効率的な映像レビューが可能

・SATA端子×4 (各端子最大16TB)：長時間の映像データ保存が可能

・H.265+圧縮規格：高品質を保持したままストレージ使用量を削減

【「VIGI NVR4064H」の特徴】

■豊富なポートで様々な用途に利用可能

「VIGI NVR4064H」は、豊富なポート構成によって多様な機器との接続や幅広い用途に対応できる柔軟性を提供。これにより、監視システムの構築や運用の効率化を可能にします。

■デュアルLANポート設計

デュアルLANポート設計を採用し、監視システムの安定性や効率性を大幅に向上させます。特に大規模なネットワークや高い信頼性が求められる環境で最適な選択肢となります。

■ワンクリック設定で手軽に導入

VIGI NVRがあれば、ワンクリックでデバイスの追加・HDDの初期化・録画スケジュールの設定が行えます。カメラの追加が容易なため、将来のシステム拡張にも柔軟に対応可能です。

【世界No.1シェア！高品質無線LANルーターのTP-Link】

TP-Linkは、世界170か国以上で12億人以上のエンドユーザーにネットワーク製品を提供している、世界No.1プロバイダーです。*1 現在、イギリス、ドイツ、日本等、世界42か所に現地法人を構えています。

*1：2023年第4四半期IDC調べ

徹底した研究開発、効率的な生産体制、そして厳しい品質管理によって、TP-Linkはネットワーキング製品の分野において、多くの賞を受賞しています。また各国の技適マークを取得しており*2、高性能で安心してご利用いただける製品を提供しています。

*2：TELEC、CE、FCC取得済み、RoHS指令対応

【会社概要】

社名：ティーピーリンクジャパン株式会社（英語名：TP-LINK JAPAN INC.）

所在地：東京都千代田区外神田三丁目12番8号 住友不動産秋葉原ビル9階

コーポレートサイト：https://www.tp-link.com/(https://www.tp-link.com/)

※TP-Linkグループ (TP-Link(R)) は、2024年に米国カリフォルニア州アーバインへ本社機能を移行しました。