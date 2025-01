カプセルトイ「iFace First Class Miniature Charm」第二弾は人気の”Cafe”と”KUSUMI”デザインが仲間入り！店舗での限定キャンペーンも開催

Hamee株式会社

あなたらしさを応援するモバイルアクセサリーブランド「iFace(アイフェイス)」(運営:Hamee株式会社、本社:神奈川県小田原市、代表取締役社長:水島育大、証券コード:東証スタンダード3134)は、全国のカプセルトイ売場にて「iFace First Class Cafeスマホケース」,「iFace First Class KUSUMIスマホケース」のミニチュアチャームとなる「iFace First Class Miniature Charm Cafe&KUSUMI」を2025年1月17日(金)頃より随時発売を開始します。なお、本シリーズは2024年3月に登場した第1弾に続き、第2弾となります。

■ 第二弾は人気の”Cafe”と”KUSUMI”デザインをリアルに再現したミニチュアチャーム「iFace」のカプセルトイ第二弾は、「iFace First Class Cafeスマホケース」と「iFace First Class KUSUMIスマホケース」を、それぞれ10分の1*サイズにしたミニチュアチャームです。実際のスマホケースと同様にポリカーボネートとTPU素材を使用しており、触り心地や質感をリアルに再現しました。細部までこだわった作りで、本物さながらの仕上がりをお楽しみいただけます。

*iPhone 15 Pro Max専用の「iFace First Class Standardケース」と比較した場合

■「iFace First Class Miniature Charm Cafe&KUSUMI」概要

〇製品名:「iFace First Class Miniature Charm Cafe&KUSUMI」

(アイフェイス ファーストクラス ミニチュア チャーム カフェ アンド クスミ)

※ストラップ付きとなります。

〇開始期間:2025年1月17日(金)~より随時提供開始

※売り切れ次第終了となります。また販売店舗により販売開始時期は異なります。

〇価格(1回):400円(税込)

〇設置場所:カプセルトイ専門店「gashacoco」他、

全国のカプセルトイ専門店や家電量販店などのカプセルトイ設置店など

〇カラー展開:Cafe:カフェラテ、ミルク、コーヒー

KUSUMI:くすみピンク、くすみグリーン、くすみブルー

※合計6種類となります。

〇サイズ:約55mm

〇制作・販売:株式会社エイチエムエー

〇問い合わせ:株式会社エイチエムエー 担当:濱野

TEL:03-5643-5015 MAIL:hamano@hmatoys.net

■フラッグシップストア『iFace原宿店』にて期間限定のプレゼントキャンペーンを実施!

発売を記念して、iFace原宿店にてFirst Classシリーズのスマホケースをご購入いただいた方に、ミニチュアチャームを1点プレゼント致します。ランダムなのでどれが出るかはお楽しみ!iFaceスマホケースにつけて、アレンジするのもおすすめです。

〇期間 :2025年1月18日(土)11:30~

〇実施場所 :iFace原宿店

〇条件 :First Classシリーズのスマホケースをご購入された方

(なくなり次第終了)

※1点ご購入につきチャーム1点をプレゼントいたします。

■iFace(アイフェイス)(https://jp.iface.com/(https://jp.iface.com/))について

「iFace」は、“By Your Side”をブランドコンセプトに、一人一人のお客様に寄り添ったモバイルアクセサリーブランドです。

耐衝撃性の高さと優れたデザインに、豊富なカラーバリエーションが特徴で、スマートフォンケース・リングホルダー・ストラップ・エアポッズケースなどを幅広く展開しています。

世界累計販売個数は2,900万個。

公式オンラインストアのほか、バラエティショップ・家電量販店など全国約4,000店にて販売中です。

