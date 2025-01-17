東京都内で、中四国のスタートアップ・事業会社の活動を発信する「MEETUP WEST in Tokyo」開催
中国・四国地域では経済産業省のJ-Startupプログラムの地域版「J-Startup WEST」を立ち上げ、地域のスタートアップエコシステムの強化に取り組んでいます。
J-Startup WEST共同事務局である、四国経済産業局が実施する今回の「MEETUP WEST in Tokyo」では、中国・四国地域の有望なスタートアップJ-Startup WEST選定企業や事業会社が取り組む新規事業の活動を発信し、首都圏の事業会社や起業家、支援機関などとの連携促進を目指しています。
新事業創出に取り組む方、協業先を広げたい方、学びや繋がりを広げたい方は、ぜひ奮ってご参加ください！
【開催概要】
イベントの詳細は、こちら(https://www.shikoku.meti.go.jp/01_releases/2025/01/20250117a/20250117a.html)をご覧ください。
（１）日時
令和７年２月１３日（木曜日）１７時～２１時
（２）場所
CIC Tokyo（東京都港区虎ノ門１丁目１７－１）/オンライン配信有
（３）対象者
スタートアップ、投資家、事業会社 等
（４）主催
経済産業省四国経済産業局
（５）プログラム
１７：００～ 冒頭挨拶（四国経済産業局 小山 和久）
１７：１０～【第一部】基調講演（株式会社アルファドライブ 代表取締役社長兼CEO 麻生 要一）
１７：５０～【第二部】J-StartupWEST選定企業によるピッチ＆講評
＜登壇企業＞
ONESTRUCTION株式会社
株式会社Babyjam
株式会社セツロテック
株式会社Raise the Flag.
ユナイテッドシルク株式会社
＜コメンテーター＞
SBIインベストメント株式会社 加藤 由紀子 氏
特定非営利活動法人インデペンデンツクラブ 國本行彦 氏
インパクト・キャピタル株式会社 高塚 清佳 氏
１９：００～【第三部】中国・四国地域の事業会社トークセッション
＜登壇企業＞
オタフクソース株式会社
株式会社ジェイ・エム・エス
四国電力株式会社
穴吹興産株式会社
株式会社ダイキアクシス
２０：００～ ネットワーキング＆交流会
イベントフライヤーはこちら(https://www.shikoku.meti.go.jp/01_releases/2025/01/20250117a/01.pdf)
【申し込みについて】
（１）申込方法
以下のURL先より、お申込みください。
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/shikoku-shinjigyo/05
（２）申込期間
令和７年２月１２日（水曜日）１２時まで
【お問い合わせ先】
（運営事務局）株式会社アルファドライブ
電話：０９０-２０１８-５５５０
メール：contact@shikoku-oi.go.jp
【参考】
J-Startup WEST事務局のリリース一覧はこちら(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/132454)