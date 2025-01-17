東京都内で、中四国のスタートアップ・事業会社の活動を発信する「MEETUP WEST in Tokyo」開催

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J-Startup WEST事務局


　中国・四国地域では経済産業省のJ-Startupプログラムの地域版「J-Startup WEST」を立ち上げ、地域のスタートアップエコシステムの強化に取り組んでいます。　



　J-Startup WEST共同事務局である、四国経済産業局が実施する今回の「MEETUP WEST in Tokyo」では、中国・四国地域の有望なスタートアップJ-Startup WEST選定企業や事業会社が取り組む新規事業の活動を発信し、首都圏の事業会社や起業家、支援機関などとの連携促進を目指しています。



　新事業創出に取り組む方、協業先を広げたい方、学びや繋がりを広げたい方は、ぜひ奮ってご参加ください！



【開催概要】



イベントの詳細は、こちら(https://www.shikoku.meti.go.jp/01_releases/2025/01/20250117a/20250117a.html)をご覧ください。



（１）日時


　　　令和７年２月１３日（木曜日）１７時～２１時


（２）場所


　　　CIC Tokyo（東京都港区虎ノ門１丁目１７－１）/オンライン配信有


（３）対象者


　　　スタートアップ、投資家、事業会社　等


（４）主催


　　　経済産業省四国経済産業局


（５）プログラム


　　　１７：００～　冒頭挨拶（四国経済産業局 小山　和久）


　　　１７：１０～【第一部】基調講演（株式会社アルファドライブ 代表取締役社長兼CEO　麻生　要一）


　　　１７：５０～【第二部】J-StartupWEST選定企業によるピッチ＆講評


　　　＜登壇企業＞


　　　　ONESTRUCTION株式会社


　　　　株式会社Babyjam


　　　　株式会社セツロテック


　　　　株式会社Raise the Flag.


　　　　ユナイテッドシルク株式会社



　　　＜コメンテーター＞


　　　　SBIインベストメント株式会社　加藤　由紀子　氏


　　　　特定非営利活動法人インデペンデンツクラブ 　國本行彦 氏


　　　　インパクト・キャピタル株式会社 　高塚 清佳　氏



１９：００～【第三部】中国・四国地域の事業会社トークセッション


　　　＜登壇企業＞


　　　　オタフクソース株式会社


　　　　株式会社ジェイ・エム・エス


　　　　四国電力株式会社


　　　　穴吹興産株式会社


　　　　株式会社ダイキアクシス



２０：００～　ネットワーキング＆交流会



イベントフライヤーはこちら(https://www.shikoku.meti.go.jp/01_releases/2025/01/20250117a/01.pdf)



【申し込みについて】


　（１）申込方法


　　　　以下のURL先より、お申込みください。


　　　　https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/shikoku-shinjigyo/05



　（２）申込期間


　　　　令和７年２月１２日（水曜日）１２時まで



【お問い合わせ先】


　（運営事務局）株式会社アルファドライブ


　　　　　　　　電話：０９０-２０１８-５５５０


　　　　　　　　メール：contact@shikoku-oi.go.jp



【参考】


　J-Startup WEST事務局のリリース一覧はこちら(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/132454)