CORSAIR社製ミドルタワー型PCケース「FRAME 4000D」シリーズ、PCI Express 5.1対応電源ユニット「RMe ATX 3.1」シリーズを発表

株式会社 アスク

株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、CORSAIR社製のミドルタワー型PCケース「FRAME 4000D」シリーズと、電源ユニット「RMe ATX 3.1」シリーズの計9製品を発表いたします。

「FRAME 4000D」シリーズは、背面コネクタ設計のマザーボードに対応するミドルタワー型PCケースです。InfiniRailシステムにより、レールをスライドさせるだけで、120/140mmファンを柔軟なレイアウトで取り付け可能。最大360mmの水冷ラジエーターを搭載できるほか、高エアフローのために最適化されたフロントパネルを備えており、優れた冷却性能を実現します。

「RMe ATX 3.1」シリーズは、Cybenetics GOLD認定を取得しActive PFC回路を搭載する高効率の電源ユニットです。小型PCケースにも取り付けやすい、奥行き140mmのコンパクトな設計を採用。Intel ATX 3.1に準拠するほか、PCI Express 5.1に対応しており、12V-2x6コネクタを標準搭載しています。

◆製品特徴

柔軟なレイアウトでファンを取り付け可能（FRAME 4000Dシリーズ）

レールをスライドさせるだけで、120/140mmファンを柔軟なレイアウトで取り付け可能な「InfiniRailシステム」を搭載。最大12基のケースファンの取り付けに対応するほか、トップ、フロント、サイドには最大360mmサイズの水冷ラジエーターが搭載可能となっており、豊富な冷却オプションに対応しています。

ATX 3.1に準拠、PCI Express 5.1に対応（RMe ATX 3.1シリーズ）

Intel ATX 3.1に準拠するほか、PCI Express 5.1に対応しており、12V-2x6コネクタを標準搭載。新世代のグラフィックボードにも十分な電力を供給することが可能です。

◆製品概要

メーカー： CORSAIR

製品名： FRAME 4000D RS ARGB Black / White

予想市場価格： 各色18,280円前後（税込）

発売時期： 2025年 1月24日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/corsair/middle-pccase/frame-4000d-rs-argb.htmlFRAME 4000D RS ARGBシリーズの詳細はこちら

製品名： FRAME 4000D RS Black / White

予想市場価格： 各色16,480円前後（税込）

発売時期： 2025年 1月24日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/corsair/middle-pccase/frame-4000d-rs.htmlFRAME 4000D RSシリーズの詳細はこちら

製品名： FRAME 4000D Black / White

予想市場価格： 各色15,280円前後（税込）

発売時期： 2025年 1月24日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/corsair/middle-pccase/frame-4000d.htmlFRAME 4000Dシリーズの詳細はこちら

製品名： RM750e 2025 Cybenetics Gold ATX3.1

予想市場価格： 16,980円前後（税込）

発売時期： 2025年 1月24日

製品名： RM850e 2025 Cybenetics Gold ATX3.1

予想市場価格： 20,480円前後（税込）

発売時期： 2025年 1月24日

製品名： RM1000e 2025 Cybenetics Gold ATX3.1

予想市場価格： 27,480円前後（税込）

発売時期： 2025年 1月24日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/corsair/power-supply/rme-atx-3-1.htmlRMe ATX 3.1シリーズの詳細はこちら

＜CORSAIR社 概要＞

米国CORSAIR Inc.は、PCゲーム市場に革新的で高性能なコンポーネントをもたらすグローバル企業です。同社の製品はオーバークロッカーやPC DIY愛好家、ゲーマーには欠かせないオーバークロッカー向けの非常に高性能なメモリや超高効率電源、その他PCにとって重要なシステムコンポーネントに特化しています。1994年に設立され、当初はメモリをキャッシュメモリモジュールの生産に従事。2002年以降には、オーバークロッカー向けDRAMの出荷を開始し、それ以降、高性能メモリを始めとして、超高効率電源、システムビルダー向けCPUクーラー、SSD製品などを多く生産してきました。

CORSAIR Inc.の製品は非常に広範囲なマーケティングと流通チャネルにより、世界60か国以上のエンドユーザーに販売されています。

URL：https://www.corsair.com/

＜株式会社アスク 概要＞

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), AJA Video Systems, ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL：https://www.ask-corp.jp/

＜本ニュースリリースに関するお問い合せ先＞

株式会社アスク 担当：岡野 修久

TEL：03-5215-5663、FAX：03-5215-5651

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-21 山脇ビル11階

Webからのお問い合わせ：https://www.ask-corp.jp/inquiry/

株式会社アスク WEB URL：https://www.ask-corp.jp/