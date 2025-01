新規事業立ち上げ・企業変革支援サービスにて子会社ドリームプラネットと提携～カプセルトイ事業の実践知と経営理論の融合による″価値創造″の進化～

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社

THE WHY HOW DO COMPANY 株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役会長兼社長:岩尾俊兵、以下「当社」)は、 2024 年 9 月に子会社化した株式会社ドリームプラネット(本社:埼玉県鶴ヶ島市、代表取締役:宮村正人、以下「ドリームプラネット」 https://www.dreamplanet.co.jp/ )とのシナジーを最大化し、新規事業立ち上げ支援サービスおよび企業変革支援サービスを本格展開することをお知らせいたします。

提携の背景と目的

当社は 2025 年 1 月に「滞留理論」を核とした企業変革支援サービス、また「ビジネスモデル囲碁」「価値創造の三種の神器」を活用した「企業再成プラットフォーム」を展開するなど、独自の経営理論に基づく企業支援を推進してまいりました。

一方、ドリームプラネットは、カプセルトイ事業における商品企画・製造・販売の一気通貫体制や、全国の飲食店等への販売ネットワークを持ち、700 億円を超えるカプセルトイ市場において、設置店舗数に比例して成長するストックビジネスモデルを確立しています。

この度、当社グループとして、経営理論と実践知を組み合わせることで、より実効性の高い企業支援サービスを提供できると判断し、以下の取り組みを開始いたします。

提携によるサービス強化の要点

1. 新規事業立ち上げ支援サービス

■ 理論と実践の融合による新規事業創出

- 「ビジネスモデル囲碁」による市場機会の特定- カプセルトイ事業で培った小規模実証実験手法の活用- 「価値創造の三種の神器」による革新的なビジネスモデル構築

■ 実践的な市場検証の実現

- 全国店舗ネットワークを活用したテストマーケティング- 低コストで迅速な市場反応の収集- データに基づく事業モデルの継続的改善2. 企業変革支援サービス

■「滞留理論」を活用した変革推進

- 経営資源の「頭」「心」「手」における課題の構造的把握- 「5M(Man、Machine、Material、Method、Money)」の最適配置- 実践的なオペレーション改革の実現

■ 顧客体験価値の向上

期待される効果

- エンターテインメント要素を取り入れた組織活性化- 店舗運営ノウハウを活用した顧客接点の改善- データドリブンな意思決定プロセスの確立

■ 企業の変革スピード向上

- 理論と実践を組み合わせた確実な実行力- 市場検証から本格展開までの時間短縮- 組織全体の創造性向上

■ リスク低減と ROI 向上

- 小規模検証による投資効率の最適化- 実践的なノウハウに基づく運営効率の向上- 持続可能な収益モデルの構築

■ 組織能力の強化

今後の展開

- 現場主導の改善文化の醸成- データに基づく意思決定の定着- 変革を推進する人材の育成

両社の強みを活かした企業支援を通じて、「企業再成」「価値創造の民主化」の実現を目指してまいります。また今後、以下の取り組みを順次展開してまいります。

- 業界別ソリューションの開発- 実践的な変革支援プログラムの提供- 成功事例の蓄積と横展開

当社ホームページのお問い合わせフォームをご利用いただくか、浜崎までご連絡ください。

https://twhdc.co.jp/inquiry/



THE WHY HOW DO COMPANY 株式会社

担当:浜崎

メールアドレス:hamasaki@twhdc.co.jp

【株式会社ドリームプラネット】

所在地:埼玉県鶴ヶ島市藤金174

設立:2005年11月29日 資本金:1000万円

代表者:代表取締役 宮村 正人

事業内容:キャラクター製品の製造・卸、外食産業等へのルート販売・卸

TEL:049-298-5666 / FAX:049-298-5667

URL: https://www.dreamplanet.co.jp/

■ THE WHY HOW DO COMPANY株式会社について

当社は「WHY(我々はなぜ生きているのか)」と「HOW(どのように生きるのか)」を追求し、企業の持続的な成長と社会への新たな価値創出を支援する企業です。子会社の運営を通じて得たノウハウを基にした「泥臭い」経営コンサルティング、「泥にまみれてお客様の期待に応える」新規事業の立ち上げ支援、「一緒に泥をかぶる」子会社への経営指導など、多岐にわたるサービスを提供しています。

【THE WHY HOW DO COMPANY 株式会社】

所在地:東京都新宿区愛住町 22 第3山田ビル

設立:2004 年 7 月 上場:2006 年 10 月 東証スタンダード(3823)

代表者:代表取締役社長 岩尾 俊兵

事業内容:価値創造ソリューション、傘下企業の経営・管理

URL:https://twhdc.co.jp