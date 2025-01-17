【新規OPEN】全国92店舗で年間2万人を改善している「足の専門サロン」が茨城県内に2店舗同時OPEN！足トラブルからむくみケアまで足のことなら何でも相談。
一般社団法人日本距骨調整協会
茨城県内に２店舗同時OPEN！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=n1JHlnrT12o ]
詳細を見る :
https://kyokotsu.jp/clinic/sakaikoga/
詳細を見る :
https://kyokotsu.jp/clinic/kogachuo/
茨城県内に２店舗同時OPEN！
SNSで話題の足の専門サロン「距骨サロン」が、全国91・92店舗目となる「距骨サロン古河中央店」と「距骨サロン境古河店」を2025年1月17日(金)に２店舗同時OPENいたします。
距骨サロンでご提供している距骨調整（きょこつちょうせい）は、重心の要である足首の距骨に注目し、足元から全身のバランスを整える新たな骨格調整法として、これまで延べ15万人の足トラブルやむくみケアを行ってまいりました。
今回の２店舗は茨城県古河市と境町を中心に、近隣の小山市・加須市・八千代町・幸手市・坂東市の足にお悩みの方を広くサポートいたします。
新規OPENを記念して境古河店は全てのコースが初回半額、古河中央店もオープニング特別価格でのご提供となっております。ぜひこの機会に話題の足の専門サロン「距骨サロン」をご自身の足でご体感ください。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=n1JHlnrT12o ]
【サロン情報】
■サロン名：距骨サロン境古河店
■所在地：茨城県猿島郡境町長井戸308-1
■営業時間：9時～20時
■定休日：木・日曜日
■TEL：050-5272-9121
詳細を見る :
https://kyokotsu.jp/clinic/sakaikoga/
■サロン名：距骨サロン古河中央店
■所在地：茨城県古河市東本町4-7-39
■営業時間：9時～12時 / 15時～20時
■定休日：日曜日
■TEL：050-5272-9122
詳細を見る :
https://kyokotsu.jp/clinic/kogachuo/