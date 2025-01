【大人気えびてんのしっぽ】すみっコぐらしのデコ文具セットが付録！　小学生の“今いちばんかわいい”がつまった雑誌『キラピチ2月号』発売中

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス(東京・品川/代表取締役社長:宮原博昭)のグループ会社、株式会社 Gakken(東京・品川/代表取締役社長:南條達也)は、2025年1月15日(水)に『キラピチ2月号』を発売いたしました。

■ 小学生の“今いちばんかわいい”がつまった雑誌『キラピチ』

「キャラクター大好き!」

「文房具や雑貨がほしい!」

「マンガも読みたい!」

「オシャレだって気になる!」

そんな小学生の好きなものをいっぱいつめこんだ雑誌が『キラピチ』です。

1月15日(水)発売の『キラピチ2月号』の別冊付録は、すみっコぐらし デコ文具セット! すみっコぐらしのキャラクターの中でも大変人気のある「えびてんのしっぽ」と「えびふらいのしっぽ」のイラストが目印です。本誌では人気キャラクターの連載や小中学生向けのファッション情報、バレンタインレシピなどを紹介しています。

■2月号の付録【すみっコぐらし デコ文具セット 】

小中学生に大人気のすみっコぐらし! そのキャラクターたちの中でも今、人気急上昇中の「えびてんのしっぽ」と「えびふらいのしっぽ」のイラストがたくさん散りばめられた、かわいらしい付録が完成しました。セット内容は「ラメ入りクリアケース」「キラキララメペン」「マスキングテープ」「ぷっくりシール」の豪華4点! アイドルになるために一生懸命な「えびてんのしっぽ」に癒されながら、プレゼントや手紙をキュートにデコレーションしましょう♪

ラメ入りクリアケースは、「えびてんのしっぽ」と「えびふらいのしっぽ」のかわいいイラストが目印! キラっと輝くラメにテンションが上がること間違いなしです。ケースには今回の付録が全て収納できます。

キラキラデコペンは、大人っぽいシルバーラメがポイント。乾くとぷっくりキラキラの線になるので、手紙などのデコレーションにぴったりです!

マスキングテープは、健気に頑張る「えびてんのしっぽ」がとってもキュート。子どもも大人も使えること間違いなしです。

ぷっくりシールは、立体的で存在感抜群! プレゼントやお手紙はもちろん、持ち物などのデコレーションにもオススメです。

【 とじこみふろく:めちゃかわ バレンタインカード】

さらにとじこみ付録も超豪華!「ちいかわ」「すみっコぐらし」「サンリオキャラクターズ」「リラックマ」「もちもちぱんだ」「mofusand」の人気6キャラが大集合のめちゃかわ バレンタインカードが付いています。1キャラにつき2枚あるので、全部で12枚あります。

【とじこみふろく:スペシャルキャラMIXシール 】

今号のスペシャルキャラMIXシールは、「すみっコぐらし」「リラックマ」「もちもちぱんだ」「いーすとけん。」「ちいかわ」「mofusand」「コウペンちゃん」「スヌーピー」「シナモロール」「クロミ」の全10キャラクター! 自分のお気に入りのものに貼って、楽しんでください♪

■2月号の内容は?

『キラピチ2月号』では、人気キャラクターたちの楽しい企画ページや春のおしゃれ力テスト、バレンタインレシピなど、もうすぐやってくる春やバレンタインを満喫するための情報が盛りだくさん。アンケートに答えて応募できるプレゼントも超豪華です!

▶特集◀

●ふわふわもふもふプレゼント

●トレンドをチェックしながらおしゃれ度をしんだん★ 春のおしゃれ力テスト

●おすすめテイスト付き マフラーの巻きかたテク8

●かわいさ満点! バレンタインきゅんあまヘアアレ

・キラモのHAPPYチャレンジ 本命も友チョコもおまかせ バレンタインスイーツ

・100均アイテムでカンタン! バレンタインラッピングLesson

・JS着まわし ミラクルビューティチェンジ!【最終回】

・キラピチNEWSチャンネル

・キラモオーデ合格への道

・すみっコぐらし デコ文具セットでときめきいっぱいの毎日を過ごそう

・<ちいかわ>ポシェット鎧さんの手づくりグッズ

・<すみっコぐらし>喫茶すみっコでチョコレートフェア

・<もちもちぱんだ>ちびぱんとバレンタイン

・<シナモロール>シナモンと過ごすおやつの時間

・<mofusand>にゃんこからのハートのプレゼント♪

・<クロミ>好きなタイプ心理テスト

・<リラックマ>コリラックマといっしょに遊ぼ♪

・<いーすとけん。>サクサクなお友だち★

・<ピーナッツフレンズ>寒い冬もへっちゃら!

・<ポケピース>ヒバニーとニャスパーはオシャレさん

・<ポチャッコ>ポチャッコのアメリカンダイナー★

・<コウペンちゃん>お布団からの大脱出!!

・<しろたん>しろたん真夜中のお散歩

・<マジカル★オシャレガール キララ&ピーチ>かわいいの魔法

・さくらんぼダイアリー

・キラピチモデルオーディション 専用応募用紙

・キラキラ放課後ひろば

・撮影ウラ日記

・キラモプロフ帳

・次号予告/ショップリスト

■ キラピチSNSも要チェック! YouTubeのバラエティ動画もお楽しみに♪

『キラピチ』の公式SNSやYouTubeでは、キラピチについての情報やキラピチモデルのキュートな動画をどんどん配信しています。

YouTubeでは、キラピチモデルたちがランダムで出演するバラエティ動画も公開中! キラピチのことがもっと好きになること間違いなしです★ ぜひフォローして待っていてください!

【YouTube】

▶https://www.youtube.com/channel/UCVaHxvJkh5Sz1faqi0qKSKw

【Instagram】

▶https://www.instagram.com/kirapichi/

【TikTok】

▶https://www.tiktok.com/@kirapichi

【X(旧Twitter)】

▶https://x.com/kirapichi

『キラピチ2月号』は、全国の書店やネット書店で発売しています! 気になった方はぜひゲットしてくださいね。

(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

[商品概要]

『キラピチ2月号』

特別価格:1,099円 (税込)

発売日:2025年1月15日

判型:AB判/68ページ

電子版:あり

雑誌JANコード:4910029890253

発行所:株式会社 Gakken

学研出版サイト:https://hon.gakken.jp/magazine/3602989025(https://hon.gakken.jp/magazine/3602989025)

公式サイト:https://kirapichi.net/(https://kirapichi.net/)

