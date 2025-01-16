½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡Ö¥¿¥Æ¥É¥é¡×ËÜÆü¤è¤êÀµ¼°¥ê¥êー¥¹¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒDONUTS(ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:À¾Â¼·¼À®)¤Ï¡¢½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡Ö¥¿¥Æ¥É¥é¡×¤ò2025Ç¯1·î16Æü(ÌÚ)14»þ¤è¤êApp Store¤ª¤è¤ÓGoogle Play ¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÀµ¼°¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥×¥ê¥ê¥êー¥¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¸ÍÄÍ½ãµ®¤µ¤ó¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØÉ÷Â¯¾î¤ÎÁ÷·Þ¼Ö¡Ù¡¢·Ê°æ¤Ò¤Ê¤µ¤ó¡¦ÁðÀîÄ¾Ìï¤µ¤ó¤ÎW¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¤È¤¢¤ë¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÎºÇ¾å³¬¤Ë¤Æ¡£¡Ù¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¡ØMr.ÅÔ»ÔÅÁÀâ ´Ø¶ÇÉ×¤ÎÎ¢ÅÔ»ÔÅÁÀâ¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¡Ö¥¿¥Æ¥É¥é¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤ò´Þ¤àÁ´11¥¿¥¤¥È¥ë¤âÇÛ¿®³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¥¿¥Æ¥É¥é¡×¸ø¼°SNS¤Ç¤ÏÇÛ¿®ºîÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤ä½Ð±é¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÆ°²è¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿Åù¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¤Î¾å¡¢Åê¹Æ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡þ¡Ö¥¿¥Æ¥É¥é¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¸ø¼°¥µ¥¤¥È : https://www.tated.tv/
¸ø¼°X : https://x.com/tated_tv
¥É¥é¥Þ¸ø¼°X : https://x.com/tated_drama
¸ø¼°Instagram : https://www.instagram.com/tated.tv/
¸ø¼°TikTok : https://www.tiktok.com/@tated.tv
¸ø¼°YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCuCLJx_wUoVAOkJmLMnAh9g
¢£¡Ö¥¿¥Æ¥É¥é¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥¿¥Æ¥É¥é¡×¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£Ä¹ÊÔ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò1ÏÃ2Ê¬ÄøÅÙ¤ËÊ¬¤±¤ÆÏ¢Â³¤·¤Æ»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é·ä´Ö»þ´Ö¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤ä¤¹¤¤¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö¥¿¥Æ¥É¥é¡×³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë : ¥¿¥Æ¥É¥é
¥¸¥ã¥ó¥ë : ½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê
ÇÛ¿®·Á¼° : ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó(iOS¡¢Android)¸þ¤±¥¢¥×¥ê
Ãøºî¸¢É½µ : (C) DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.
ÈÎÇä²Á³Ê : ÌµÎÁ(¥¢¥×¥êÆâ°ìÉôÍÎÁ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¢¤ê)
¥¢¥×¥ê¥¢¥¤¥³¥ó
¡þ¡Ö¥¿¥Æ¥É¥é¡×¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É
App Store/Google Play¥¹¥È¥¢¤¤¤º¤ì¤â°Ê²¼URL¤è¤ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
(12ºÐ°Ê¾å¤ÎÍøÍÑ¤ò¿ä¾©)
https://app.adjust.com/1kh8d9uo
¡þ2025Ç¯1·î16Æü(ÌÚ)14»þÇÛ¿®³«»Ï¥¿¥¤¥È¥ë
¡ØÉ÷Â¯¾î¤ÎÁ÷·Þ¼Ö¡Ù
¡Ø¤È¤¢¤ë¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÎºÇ¾å³¬¤Ë¤Æ¡£¡Ù
¡ØMr.ÅÔ»ÔÅÁÀâ ´Ø¶ÇÉ×¤ÎÎ¢ÅÔ»ÔÅÁÀâ¡¡ÆüËÜ¤ËÀø¤à¥¹¥Ñ¥¤»ö¾ð¡Ù
¡ØMr.ÅÔ»ÔÅÁÀâ ´Ø¶ÇÉ×¤ÎÎ¢ÅÔ»ÔÅÁÀâ¡¡·ÝÇ½³¦¤Î°Ç¡Ù
¡ØMr.ÅÔ»ÔÅÁÀâ ´Ø¶ÇÉ×¤ÎÎ¢ÅÔ»ÔÅÁÀâ¡¡ÂçÃÏ¿Ì¡Ù
¡ØMr.ÅÔ»ÔÅÁÀâ ´Ø¶ÇÉ×¤ÎÎ¢ÅÔ»ÔÅÁÀâ¡¡ÃÏÌÌ»Õ¤ÎÀ¤³¦¡Ù
¡Ø±³¤È´Å¤¤æ«¡Ù
¡Ø¥¤¥±¥á¥óCEO¤ÈÈëÌ©¤ÎÅ·ºÍ¥Ù¥Óー¡Ù
¡Ø¥Ê¥¤¥È¥¯¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¡Ù
¡Ø¸µº§Ìó¼Ô¤ÏºÇ¶¯¤ÎÎ¶¿ã¡ª¡© ±¿Ì¿¤ÎºÆ²ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¹¥Èー¥êー¡Ù
¡Ø¥àー²È¤Î¹âµ®¤ÊÁ°ºÊ¡Ù
¢¨º£¸åÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥Æ¥É¥é¡×¸ø¼°SNSÅù¤Ë¤Æ½ç¼¡¤ªÃÎ¤é¤»Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¥¿¥Æ¥É¥é¡×ÆÈÀêÇÛ¿®¡ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Î¤´¾Ò²ð
¡Ö¥¿¥Æ¥É¥é¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ
¡Ú¥É¥é¥Þ¡ÛÉ÷Â¯¾î¤ÎÁ÷·Þ¼Ö
¡þÊª¸ì¤¢¤é¤¹¤¸
ÂÔµ¡½ê¤«¤é¥Û¥Æ¥ë¤Ø¡¢¥Û¥Æ¥ë¤«¤éÂÔµ¡½ê¤Ø¡¢»Å»ö½ª¤ï¤ê¤ÎÉ÷Â¯¾î¤¿¤Á¤ò²È¤Þ¤ÇÁ÷¤ëÁ÷·Þ¼Ö¡£
¤½¤Î±¿Å¾¼ê¤ÈÉ÷Â¯¾î¤Î´Ö¤Ë¤Ï°ìÈÌ¤Ç¤ÏÁÛÁü¤·Æñ¤¤¡ÈÍÍ¡¹¤Ê½ÐÍè»ö¡É¤¬µ¯¤³¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÉ÷Â¯¾îÁ÷·Þ¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤ÎËÜÅö¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢É÷Â¯¾î¤ÎËå¤ò¼«»¦¤ËÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤¿Áê¼ê¤ò¸«¤Ä¤±Éü½²¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡Ä¡ª
¡þ½Ð±é¼Ô
[¼ç±é]¸ÍÄÍ½ãµ®¡¢Æþ»³°ÉÆà¡¢ÀÐÀîæÆÎë¡¢¤¹¤ß¤Ý¤ó¡¢µÌ²ÖÍü¡¢±ÊÅÄô¥¡¢ÀÐ°æË¨¡¹²Ì¡¢Â¾
¡þ´ÆÆÄ
ÂÀÅÄÍ¦
¡þ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://tated.tv/driver/
¡Ú¥É¥é¥Þ¡Û¤È¤¢¤ë¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÎºÇ¾å³¬¤Ë¤Æ¡£
¡þÊª¸ì¤¢¤é¤¹¤¸
¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÎºÇ¾å³¬¤ÇÊë¤é¤·¡¢¥»¥¯¥·ー·Ï¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ä¥Ñ¥Ñ³è¤ÇÂç¶â¤ò²Ô¤°¥Ò¥«¥ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÍÇ¡¼«¼¼¤Ë±£¤·¤Æ¤¤¤¿¶â¤¬Åð¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÈÈ¿Í¤òÃµ¤·½Ð¤¹¤Ù¤¯¡¢¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÎºÇ¾å³¬¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Î¢ÀÚ¤ê¤ä±¢ËÅ¤¬¸òºø¤¹¤ë¡£
¡þ½Ð±é¼Ô
[W¼ç±é]·Ê°æ¤Ò¤Ê¡¦ÁðÀîÄ¾Ìï¡¢»³Ìî³¤¡¢¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¡¢µÈÅÄ¥¦ー¥í¥óÂÀ¡¢»³ºê¿´¡¢¤»¤¤¤»¤¤¡¢Â¾
¡þ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://tated.tv/hotelsaijokai/
¡Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ÛMr.ÅÔ»ÔÅÁÀâ ´Ø¶ÇÉ×¤ÎÎ¢ÅÔ»ÔÅÁÀâ
¡þºîÉÊ³µÍ×
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô100Ëü¿ÍÄ¶¤Î¿Íµ¤YouTuber¤ä³ÆÊ¬Ìî¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¤É¡¢Ëè²ó¥Æー¥Þ¤ËÀºÄÌ¤·¤¿ÀìÌç²È¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¡¢¡Ö¥¿¥Æ¥É¥é¡×¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤ºÇ¿·¤Î¥Ç¥£ー¥×¤ÊÅÔ»ÔÅÁÀâ¤ò¸ì¤ê¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£1·î16Æü(¶â)14»þ¤«¤é¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ËÀø¤à¥¹¥Ñ¥¤»ö¾ð¡×¡Ö·ÝÇ½³¦¤Î°Ç¡×¡ÖÂçÃÏ¿Ì¡×¡ÖÃÏÌÌ»Õ¤ÎÀ¤³¦¡×¤Î4¥¿¥¤¥È¥ë¤òÇÛ¿®³«»Ï¡£º£¸å¤âÍÍ¡¹¤ÊÎ¢ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤òÇÛ¿®Í½Äê¡£
¡þ½Ð±é¼Ô
Mr.ÅÔ»ÔÅÁÀâ ´Ø¶ÇÉ×¡¢¤¹¤ß¤Ý¤ó¡¢³Æ²ó¥²¥¹¥È¤ÎÊý¡¹
¡þ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.tated.tv/toshidensetsu/
¢£³ô¼°²ñ¼ÒDONUTS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼ÒÌ¾ : ³ô¼°²ñ¼ÒDONUTS
½êºßÃÏ : ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÂå¡¹ÌÚ2-2-1 ¾®ÅÄµÞ¥µ¥¶¥ó¥¿¥ïー8³¬
ÂåÉ½¼Ô : ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡À¾Â¼·¼À®
ÀßÎ© : 2007Ç¯2·î5Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ : ¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¡¢¥²ー¥à»ö¶È¡¢Æ°²è¡¦¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®»ö¶È¡¢°åÎÅ»ö¶È¡¢½ÐÈÇ¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡¡
´ë¶È¥µ¥¤¥È : https://www.donuts.ne.jp/
ºÎÍÑ¾ðÊó : https://www.wantedly.com/companies/donuts2007/