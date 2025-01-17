【新春初売SALE】カー用品ブランドMAXWINのカーチャージャーが破格の1,980円で販売開始！
昌騰有限会社
カー用品ブランドMAXWINの超人気商品『巻き取り式カーチャージャーPCA37』と『3連シガーカーチャージャーPCA30』が期間限定で新春初売りセール価格にて販売を開始！
ケーブル収納の煩わしさを解消！巻き取り式カーチャージャー
Lightning(iPhone)、type-C(iPad、Galaxyなど)、などに対応可能で同時に最大4台のデバイスを充電することができます。
12V/24Vどちらにも対応していますので、普通車はもちろんトラックなどの大型車まで幅広い車種でご使用いただけます。
ヘッド部は180度調整可能でお好きな方向に向けることができます。
PCA37 販売ショップ
Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DGQ33G8C
楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/ukachi/pca37/
PD20W+QC3.0対応USBポート3口付3連シガーソケット
12V車で最大120W、24V車で最大240Wのパワー電力供給できる3連シガーソケットカーチャージャーです。
更に最新型のPD 20W（Type-C）やQC3.0（USB-Aポート）にも対応でき、車載用電化製品はもちろん、最新型のスマホやタブレットにも充電可能！
電圧計やオーバー保護・電流自動識別、過充電保護機能も付いており、安心してお使いいただけます。
PCA30 販売ショップ
Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B08TWKHH5P
楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/ukachi/pca19-/