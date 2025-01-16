2024-2025シーズン　選手登録抹消、及び、選手登録（2025年1月15日付）

一般社団法人Ｔリーグ

Ｔリーグでは、2024-2025シーズン選手登録抹消、及び、選手登録完了選手を以下の通りお知らせいたします。



【2025年1月15日付】



■九州アスティーダ



【選手登録抹消】

出澤 杏佳 (イデサワ キョウカ)



【選手登録完了】

首藤 成美 (シュドウ ナルミ)

【2025年1月15日付までの登録選手/女子】





【木下アビエル神奈川】 https://tleague.jp/team/ka-kanagawa/player/平野 美宇 (ヒラノ ミウ)木原 美 悠(キハラミユウ)長崎 美柚 (ナガサキ ミユウ)張本 美和 (ハリモト ミワ)面手 凛 (メンデ リン)櫻井 花 (サクライ ハナ)リ ジンシカ (李 仁思佳)岡田 琴菜 (オカダ コトナ)【トップおとめピンポンズ名古屋】 https://tleague.jp/team/top-nagoya/player/南波 侑里香 (ナンバ ユリカ)安藤 みなみ (アンドウ ミナミ)木村 香純 (キムラ カスミ)小塩 遥菜 (オジオ ハルナ)永尾 尭子 (ナガオ タカコ)三村 優果 (ミムラ ユウカ)ユエン シュエジアオ (袁 雪嬌)マー ユーハン (馬 菀含)【京都カグヤライズ】 https://tleague.jp/team/kyoto/player/松島 美空 (マツシマ ミク)中村 泉月 (ナカムラ ミツキ)平野 朝日 (ヒラノ アサヒ)出雲 美空 (イズモ ミクウ)工藤 夢 (クドウ ユメ)菅澤 柚花里 (スガサワ ユカリ)中森 帆南 (ナカモリ ホナミ)田村 美佳 (タムラ ミカ)【日本生命レッドエルフ】 https://tleague.jp/team/red-elf/player/麻生 麗名 (アソウ レイナ)笹尾 明日香 (ササオ アスカ)赤江 夏星 (アカエ カホ)上澤 杏音 (ウエサワ アンネ)チョン ジヒ (田 志希)早田 ひな (ハヤタ ヒナ)チェン イーチン (鄭 怡静)竹谷 美涼 (タケヤ ミスズ)【日本ペイントマレッツ】 https://tleague.jp/team/np-mallets/player/佐藤 瞳 (サトウ ヒトミ)芝田 沙季 (シバタ サキ)橋本 帆乃香 (ハシモト ホノカ)大藤 沙月 (オオドウ サツキ)横井 咲桜 (ヨコイ サクラ)伊藤 詩菜 (イトウ シイナ)青木 咲智 (アオキ サチ)高森 愛央 (タカモリ マオ)【九州アスティーダ】 https://tleague.jp/team/kyushu/player/野村 萌 (ノムラ モエ)栗山 優菜 (クリヤマ ユナ)今枝 愛美 (イマエダ マナミ)塩見 真希 (シオミ マキ)牛嶋 星羅 (ウシジマ セイラ)シン ユビン (申 裕斌)梅村 優香 (ウメムラ ユウカ)首藤 成美 (シュドウ ナルミ)【2025年1月15日付までの登録選手/男子】【 T.T彩たま】 https://tleague.jp/team/tt-saitama/player/木造 勇人 (キズクリ ユウト)有延 大夢 (アリノブ タイム)神 巧也 (ジン タクヤ)曽根 翔 (ソネ カケル)小林 広夢 (コバヤシ ヒロム)宇田 幸矢 (ウダ ユキヤ)飯村 悠太 (イイムラ ユウタ)木方 圭介 (キホウ ケイスケ)【木下マイスター東京】 https://tleague.jp/team/km-tokyo/player/大島 祐哉 (オオシマ ユウヤ)田添 健汰 (タゾエ ケンタ)松島 輝空 (マツシマ ソラ)吉村 和弘 (ヨシムラ カズヒロ)横谷 晟 (ヨコタニ ジョウ)リン ユンジュ (林 繇儒)大野 颯真 (オオノ ソウマ)萩原 啓至 (ハギハラ ケイシ)【金沢ポート】 https://tleague.jp/team/kanazawa/player/五十嵐 史弥 (イガラシ フミヤ)田中 佑汰 (タナカ ユウタ)チャン ウジン (張 禹珍)吉田 雅己 (ヨシダ マサキ)パク ギュヒョン三浦 裕大 (ミウラ ユウダイ)徳田 幹太 (トクダ カンタ)高見 真己 (タカミ マサキ)【静岡ジェード】 https://tleague.jp/team/shizuoka/player/森薗 政崇 (モリゾノ マサタカ)龍崎 東寅 (リュウザキ トンイン)濱田 一輝 (ハマダ カズキ)松下 大星 (マツシタ タイセイ)坂井 雄飛 (サカイ ユウヒ)英田 理志 (アイダ サトシ)川上 尚也 (カワカミ ナオヤ)町 飛鳥 (マチ アスカ)【岡山リベッツ】 https://tleague.jp/team/okayama/player/丹羽 孝希 (ニワ コウキ)谷垣 佑真 (タニガキ ユウマ)吉山 僚一 (ヨシヤマ リョウイチ)吉山 和希 (ヨシヤマ カズキ)田添 響 (タゾエ ヒビキ)及川 瑞基 (オイカワ ミズキ)ハオ シュアイ (郝帥)イ サンス （李尚洙）【琉球アスティーダ】 https://tleague.jp/team/ryukyu/player/吉村 真晴 (ヨシムラ マハル)張本 智和 (ハリモト トモカズ)上江洲 光志 (ウエズ コウジ)岡野 俊介 (オカノ シュンスケ)篠塚 大登 (シノヅカ ヒロト)鈴木 颯 (スズキ ハヤテ)岩井田 駿斗 (イワイダ シュント)チョ スンミン (趙 勝敏)