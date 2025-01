プレーオフ 試合開始時間決定 及び 1月24日（金）よりチケット先行販売開始　ノジマＴリーグ 2024-2025シーズン

一般社団法人Tリーグ

Tリーグでは、2025年3月22,23日に代々木第二体育館にて開催されるプレーオフ4試合について、試合開始時間、及び、チケット販売概要が決定しました。



【開催概要】

◆ノジマTリーグ 2024-2025シーズン プレーオフ 男子セミファイナル

3/22(土) 10:30開場 12:00試合開始 会場:代々木第二体育館

男子 レギュラーシーズン2位 vs レギュラーシーズン3位





◆ノジマTリーグ 2022-2023シーズン プレーオフ 女子セミファイナル3/22(土) 16:30開場 18:00試合開始 会場:代々木第二体育館女子 レギュラーシーズン2位 vs レギュラーシーズン3位ーーーーー◆ノジマTリーグ 2024-2025シーズン プレーオフ 男子ファイナル3/23(日) 10:00開場 11:30試合開始 会場:代々木第二体育館男子 レギュラーシーズン1位 vs セミファイナルの勝利チーム◆ノジマTリーグ 2024-2025シーズン プレーオフ 女子ファイナル」3/23(日) 16:00開場 17:30試合開始 会場:代々木第二体育館女子 レギュラーシーズン1位 vs セミファイナルの勝利チーム【チケット販売概要】◆第1弾 (全席種対象)<オンライン販売>・1月24日(金)18:00~Tid会員向け先行販売 https://tleague.jp/ticket/※要Tid会員登録(無料) ※座席選択での購入をご希望の場合は、1月25日(土)00:00~可能となります。・1月31日(金)10:00~ローチケ(プレリクエスト)先行販売 http://l-tike.com/sports/tleague※座席選択での購入をご希望の場合は、2月1日(土)00:00~可能となります。・2月3日(月)10:00~一般販売開始ローソンチケット http://l-tike.com/sports/tleagueチケットぴあ https://t.pia.jp/sports/イープラス https://eplus.jp/sf/sports◆第2弾 (対象席:アリーナエンド/サイド/自由席)・3月3日(月)18:00~ http://l-tike.com/sports/tleague一般販売開始<店頭販売>・ローソンチケットコンビニ店舗設置Loppi(ロッピー)端末(ローソン及びミニストップ)【Lコード】3/22 男子セミファイナル:39441 3/22 女子セミファイナル:394423/23 男子ファイナル:39443 3/23 女子ファイナル:39444Loppi端末での購入方法:https://l-tike.com/guide/loppi.html・その他プレイガイドチケットぴあ (セブンイレブン店内 マルチコピー機)セブンイレブン マルチコピー機での購入方法:http://7ticket.jp/go/i000008

※アリーナエンドホーム側(D側)がレギュラーシーズン上位チームのベンチとなります。※1「ステンレスボトル」「ブランケット」の特典付き ※2「ブランケット」の特典付き

★チケット購入に関するご注意点



【チケット販売について】

・原則として、購入者情報の取得のため、インターネット販売が主となります。

・当日券販売は実施しますが、前売り状況によって、席種が限られることあります。



【チケットご購入に際して】

下記ご確認、ご同意のうえ、チケットをご購入ください。 各項目に該当したためご入場いただけない場合、また、新型コロナウイルス等の感染の兆候などにより会場へご来場されない場合のチケット代金およびそれにかかる手数料、並びに会場までの交通費等の返金・補償には応じかねます。予めご了承ください。



【車いすをご利用のお客様へ】

・同伴のお客様と同時にご入場くださいますようお願いいたします。

・事前に指定された席の販売がない場合で、車いすエリアでの観戦を希望の場合は、自由席1枚をご購入ください。

・介添者は車椅子の方1台につき、お一人までとさせていただきます。

・お付き添いの方はパイプ椅子でのご観戦となります。また同伴者が2名以上の場合は同様の席種をご購入ください。

・その他の席種での観戦をご希望の場合は、介添者と合わせて2枚をご購入ください。

・車いすをご利用でないお客様の車いすエリア席のご利用はできません。

・車いす用駐車場をご希望の際は、予めcontact@tleague.jpまでお問い合わせください。 (予定数に達し次第、受付終了となります。)



【ご観戦に関する注意事項】

・未就学児童は大人 1 名につき 1 名まで膝上観戦無料です。座席をご利用になる場合は、お一人様につき1枚のチケットが必要となります。

・各席種子ども券は小学生から高校生までが対象となります。

・小中高生券から一般へのチケット振り替えはできませんので、予めご了承ください。

・いかなる場合(紛失、破棄、盗難、破損、持ち忘れなど)におきましても、チケットの再発行は一切行っておりません。

・試合中止及び試合時間の大幅な変更の場合を除き、ご購入後のチケットの変更や払戻しはできません。

・会場への危険物の持ち込み、介助犬・聴導犬・盲導犬を除く、ペットの同伴はお断りさせていただきます。

・当日ご来場の際、メディアやスタッフが撮影し、その素材が各媒体に掲出される場合があることをご了承ください。