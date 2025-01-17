「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.9刊行～「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に関連する岡山大学の社会変革の取り組みなどを月刊で発信！～

国立大学法人岡山大学

2025（令和7）年 1月 17日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2023年12月22日に文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」（実施主体：日本学術振興会）に採択されました。本事業はこれまでにない規模の大型の大学支援事業（1件あたり約5年間で55億円）であり、我が国全体の研究力の発展等を牽引する研究大学群を形成するものです。



岡山大学では、岡山大学長期ビジョン2050「地域と地球の未来を共創し、世界の革新に寄与する研究大学」の実現に向け、J-PEAKSの趣旨に共感し、これを活用するとともに、さまざまなステークホルダーとともに研究力強化・イノベーション創出戦略を強力に推進しています。



これらの取り組みを中心とした本学の活動状況をタイムリーにお知らせする「岡山大学J-PEAKS MONTHLY DIGEST」の第9号を、12月26日に発行しました。



本号では、前号に引き続きJ-PEAKSの取組に深く関係するトピックスについて紹介しています。また巻末には、「イチオシの研究設備」として3次元光学プロファイラーシステム「Zygo NewView 7300」の共同利用について取り上げています。



岡山大学はJ-PEAKSにおいて、単に研究開発拠点を築くだけではなく、地域の中核大学として、我が国を代表する研究大学群として矜持ある歩みを続けるため、“常識”にとらわれない大学法人全体の組織・制度改革を実行しています。この改革こそが従来の「学内の一部の組織だけが汗を流す改革」や「“国立大学法人”ではなく、狭い“大学”の枠組みでしか捉えなかった改革」とは異なる点ともいえます。そのため、これらの法人全体の組織・制度改革などについても併せて掲載しており、採択大学間に共通する課題について、好事例・ノウハウ等を共有する一助となればと考え、「岡山大学J-PEAKS MONTHLY DIGEST」を刊行しています。

岡山大学のみならず、「世界に誇れる研究大学の山脈（PEAKS）」を築きあげようとする挑戦に、どうぞご期待ください。

○岡山大学研究・イノベーション共創管理統括部の山本聖二専門員からのコメント

本学は、岡山大学長期ビジョン2050「地域と地球の未来を共創し、世界の革新に寄与する研究大学」を実現するため、J-PEAKSを活用し、卓越した研究成果によるイノベーション創出などさまざまな施策を精力的に進めています。これらの活動は、これからの四半世紀、本学が未来を共創し、世界を牽引する研究大学を成すための挑戦と言い換えることができます。

那須学長は、学長就任の所信表明にて「不易流行」を掲げました。わかりやすく言うと、真に大事なことを成すためには、守るべき部分は守り、変えるべき部分は変えるということであり、これを大学法人経営の柱としています。研究面で言えば、「研究者が、“ワクワク・ドキドキ”し、思う存分研究に打ち込める大学」というのが不易に含まれ、流行には「社会情勢を見極め、世界の革新に寄与する卓越研究の推進とその成果によるイノベーションの創出」が該当します。この実現のために、自己（大学）の痛みを伴う変革や組織風土の改革などの体質改善を進めています。

具体的には、教員の機能分化（研究・教育・マネジメントのエフォート傾斜配分）、事務職員・技術職員等の高度化による研究マネジメント人材の育成、あまたの業務を教員が担う風潮を改め、“脱・教員中心主義”による「研究者の研究時間の確保」、「教員・職員が共創する大学法人運営」への転換などを図ります。各構成員がそれぞれの得意分野を生かせる環境が、組織パフォーマンスの最大化を実現する手段の一つであるとの考え方のもと、研究IRや勤務評価制度等も活用しながら、『大学構成員の人的リソースの最適化』に挑戦します。柔軟性と強靭さを兼ね備えた体質に改善することにより、これまで以上に、効果的・効率的な成果の創出と社会の期待に応える岡山大学を実現します。そして、J-PEAKSの一翼を担う大学として、日本の研究力向上を牽引する研究大学のモデルケースとなれるよう、不退転の決意で邁進する所存です。

・「岡山大学J-PEAKS MONTHLY DIGEST」を下記からぜひご覧ください。

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/jpeaks_digest.html

＜掲載Topics＞

１.強みの研究群を構造的に育成する岡山大学「高等先鋭研究院システム」について

２.大学発スタートアップの創出に向け、研究者と経営人材のマッチングワークショップを開催

３.本学参画の関係人口創出に向けたDAO（分散型自律組織）プロジェクトが島根県海士町・広島県三原市で始動

４.J-PEAKS事業で医学部保健学科の学生が企業と意見交換 タッチペンをより使いやすく

５.「共生型連合体」の第1回個別ミーティングを開催～国家戦略特区における大学群が協働して社会変革を推進～

６.岡山大学病院のロボット手術件数内訳で泌尿器科が最多の症例数 年間手術件数は国立大学病院ランキングで1位

７.総合技術部＆PMI日本支部「プロジェクトマネジメント基礎研修」を終了～技術職員と事務職員を高度化する観点からプロジェクトマネジメントのスキルを学ぶ～

８.岡山大学R＆D Showcaseを初開催！～Community Healthの実現に向け、研究シーズと取り組みを発表～

９.高尾知佳講師、徳増一樹助教、大原利章助教に岡山大学「研究准教授」の称号を付与

１０.総合技術部研究発表会2024～サイテックコーディネーターとの融合：機器共用のさらなる前進と研究パフォーマンス向上へ～

１１.科学に触れ、研究の世界を身近に感じてもらう「異分野Lab」を開催

１２.佐藤法仁副理事・副学長・上級URAが日本工学アカデミーに選出～岡山県で唯一、URA職としてわが国初～

イチオシの研究設備 3次元光学プロファイラーシステム

3次元光学プロファイラーシステム「Zygo NewView 7300」

＜地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）採択時プレスリリース＞

https://prtimes.jp/a/?f=d72793-2346-37b55a2c99cd63aeb51f4023cb9e2835.pdf

＜地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）における岡山大学の取組概要（JSPS公表）＞

https://prtimes.jp/a/?f=d72793-2192-a81e02b7f193b28a1198d950b22037fd.pdf

◆参 考

・岡山大学ビジョン3.0・岡山大学長期ビジョン2050

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/ou-vision.html

◆参考情報1

・【岡山大学】「岡山大学最重点研究分野」を制定～地域と地球の未来を共創し、世界の革新に寄与する研究大学を実現するために～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001601.000072793.html

・【岡山大学】文部科学省「地域中核・特色ある研究大学の連携による産学官連携・共同研究の施設整備事業」採択と今後の取組概要について

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001451.000072793.html

・【岡山大学】「岡山大学研究力・イノベーション創出強化実現会議」を設置・始動～矜持とスピード感を持って社会変革を実現する研究大学を目指し、司令塔機能を一本化～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001788.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学長期ビジョン2050をより確実に実現させ、社会変革を起こす”力”がある研究大学：岡山大学を目指して「岡山大学研究ポリシー」を改正

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001798.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学4研究所が「高等先鋭研究院」として始動 ～組織としての「箱」ではなく、卓越、イノベーション創出、流動、育成を兼ね揃えた「システム」として運用を開始～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001835.000072793.html

・【岡山大学】文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学「大学院修学支援制度」を始動 ～大学職員の高度化のひとつの手段としてナレッジワーカーとしての博士人材を育成・活用し、かつ大学法人経営や大学院改革の強化へ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002317.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学「大学院修学支援制度（2024年後期）」認定式を挙行～大学職員の高度化を強化促進し、ナレッジワーカーとしての博士人材の育成・活用へ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002534.000072793.html

・【岡山大学】第1回 岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）シナジーセッションを開催 ～わが国の研究大学の山脈を築くためのシナジーの種をまく～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002335.000072793.html

・【岡山大学】日本学術振興会（JSPS）主催「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）キックオフシンポジウム」に那須保友学長が登壇～わが国の研究大学の山脈（PEAKS）形成のために、「競争」から「共創」への転換で社会変革を！～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002353.000072793.html

・【岡山大学】地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）をひとつの手段として大学を、社会を変えていく～文部科学省科学技術・学術政策局長らとの意見交換を実施～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002516.000072793.html

・【岡山大学】液体ヘリウムの利用促進・安定供給に向けて、文部科学省科学技術・学術政策局長らと意見交換の場を開催～「ヘリウム供給拠点構想」実現に向けた具体的な制度設計について大学、研究機関、高等専門学校とも意見交換を実施～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002564.000072793.html

・【岡山大学】技術職員の見える化の強化推進として岡山大学「研究者総覧」を「研究者・技術者総覧」へ～わが国初の試みを実施～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002697.000072793.html

・【岡山大学】わが国初の試みである「共生型連合体」のキックオフミーティングを開催～国家戦略特区における大学群が協働して社会変革を推進へ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002518.000072793.html

・【岡山大学】「共生型連合体」の第1回個別ミーティングを開催～国家戦略特区における大学群が協働して社会変革を推進～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002780.000072793.html

・【岡山大学】文部科学省 広報誌「ミラメク」（note版）に岡山大学の「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」の取り組みが紹介されました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002694.000072793.html

・【岡山大学】那須保友学長が文部科学省主催シンポジウムに登壇～地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）での岡山大学の挑戦を紹介～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002850.000072793.html

◆参考情報2：岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST

・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.1刊行 ～「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に関連する岡山大学の社会変革の取り組みなどを月刊で発信！～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002192.000072793.html

・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.2刊行 ～「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に関連する岡山大学の社会変革の取り組みなどを月刊で発信！～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002261.000072793.html

・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.3刊行～「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に関連する岡山大学の社会変革の取り組みなどを月刊で発信！～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002346.000072793.html

・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.4刊行～「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に関連する岡山大学の社会変革の取り組みなどを月刊で発信！～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002421.000072793.html

・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.5刊行～「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に関連する岡山大学の社会変革の取り組みなどを月刊で発信！～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002525.000072793.html

・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.6刊行～「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に関連する岡山大学の社会変革の取り組みなどを月刊で発信！～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002588.000072793.html

・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.7刊行～「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に関連する岡山大学の社会変革の取り組みなどを月刊で発信！～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002699.000072793.html

・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.8刊行～「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に関連する岡山大学の社会変革の取り組みなどを月刊で発信！～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002797.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

岡山大学鹿田キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学研究力・イノベーション創出強化実現会議

（担当窓口：研究・イノベーション共創管理統括部 研究協力課）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8442

E-mail：innovation◎adm.okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id13927.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/



＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8745、086-251-8746

FAX：086-251-8748

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/



＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学統合報告書2024：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002801.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学Image Movie(YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw