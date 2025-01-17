アガルート公式アプリ「AGAROOT learning」リリースのお知らせ
株式会社アガルート（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩崎 北斗、以下「アガルート」）は、アガルート公式アプリ「AGAROOT learning」をリリースいたしました。
アガルート公式アプリ「AGAROOT learning」
「AGAROOT learning」は、アガルートアカデミー受講生向けの資格学習アプリです。
本アプリは講義動画のダウンロードに対応しているほか、倍速再生や講義映像と同時に表示できるテキスト、お気に入り機能、学習進捗など、従来の機能も搭載されています。また、アガルートアカデミーのアカウントをお持ちの方は、本アプリより各種学習フォローサービスへスムーズに遷移していただけます。今後もより一層の機能開発・改善に取り組んでまいりますので、ぜひ皆さまの学習にお役立てください。
AGAROOT learningの特長
いつでもどこでも学習
持ち運べる講義動画とテキストで、通勤・通学中や仕事・家事・学校のスキマ時間を有効活用できます。
動画のオフライン視聴
待望の動画ダウンロード機能が搭載！通信容量を気にすることなくどこでも学習することができます。
学習への最短入口
学習を中断したとしても、画面下部から前回の続きにすぐにアクセスすることができます。
ダークモード対応
ダークモードにより、目の疲れとバッテリー消費を低減します。
AGAROOT learningの無料ダウンロードはこちら
App Storeよりダウンロード :
https://apps.apple.com/us/app/agaroot-learning/id6737547462
Google Playよりダウンロード :
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.agaroot.learning_mobile.production
App Storeよりダウンロード
Google Playよりダウンロード
【株式会社アガルートについて】
本社 ：東京都新宿区新小川町5-5 サンケンビル4F
設立日 ：2013年12月
資本金 ：35,000,000円
代表者 ：代表取締役 岩崎 北斗
HP ：https://agaroot.co.jp/
事業内容：
国家試験、検定試験等のオンライン予備校「アガルートアカデミー」：https://www.agaroot.jp/
オンライン医学部予備校「アガルートメディカル」：https://www.agaroot.jp/agaroot-medical/
オンライン学習コーチング「アガルート学習コーチング」：https://agaroot.co.jp/coaching/
資格試験対策の書籍を中心とした「出版事業」
完全成功報酬型Ｍ＆Ａコンサルティング・アドバイザリーサービス「AGAROOT M&Aアドバイザリー」
【グループ会社グループ会社・グループ会社サービス】
株式会社ファンオブライフ：https://www.funoflife.co.jp/
アガルートキャリア：https://agaroot-career.jp/
Education Career：https://education-career.jp/
株式会社シナプス：https://cyber-synapse.com/
株式会社 新社会システム総合研究所：https://www.ssk21.co.jp/
株式会社エーアイアカデミー：https://aiacademy.jp/
株式会社メディアグロース：https://media-growth.co.jp/
株式会社クエリマーケティング：https://query-marketing.co.jp/
買取バリュー：https://kaitori-value.jp/
株式会社あそびラボ：https://asobi-lab.co.jp/
株式会社ワクコンサルティング：https://waku-con.com/
アガルート法律会計事務所：https://agaroot-lawacc.com/