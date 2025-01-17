アガルート公式アプリ「AGAROOT learning」リリースのお知らせ

株式会社アガルート

株式会社アガルート（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩崎 北斗、以下「アガルート」）は、アガルート公式アプリ「AGAROOT learning」をリリースいたしました。

アガルート公式アプリ「AGAROOT learning」

「AGAROOT learning」は、アガルートアカデミー受講生向けの資格学習アプリです。

本アプリは講義動画のダウンロードに対応しているほか、倍速再生や講義映像と同時に表示できるテキスト、お気に入り機能、学習進捗など、従来の機能も搭載されています。また、アガルートアカデミーのアカウントをお持ちの方は、本アプリより各種学習フォローサービスへスムーズに遷移していただけます。今後もより一層の機能開発・改善に取り組んでまいりますので、ぜひ皆さまの学習にお役立てください。

AGAROOT learningの特長

いつでもどこでも学習

持ち運べる講義動画とテキストで、通勤・通学中や仕事・家事・学校のスキマ時間を有効活用できます。

動画のオフライン視聴

待望の動画ダウンロード機能が搭載！通信容量を気にすることなくどこでも学習することができます。

学習への最短入口

学習を中断したとしても、画面下部から前回の続きにすぐにアクセスすることができます。

ダークモード対応

ダークモードにより、目の疲れとバッテリー消費を低減します。

AGAROOT learningの無料ダウンロードはこちら

App Storeよりダウンロード :https://apps.apple.com/us/app/agaroot-learning/id6737547462Google Playよりダウンロード :https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.agaroot.learning_mobile.production

App StoreよりダウンロードGoogle Playよりダウンロード

【株式会社アガルートについて】

本社 ：東京都新宿区新小川町5-5 サンケンビル4F

設立日 ：2013年12月

資本金 ：35,000,000円

代表者 ：代表取締役 岩崎 北斗

HP ：https://agaroot.co.jp/

事業内容：

国家試験、検定試験等のオンライン予備校「アガルートアカデミー」：https://www.agaroot.jp/

オンライン医学部予備校「アガルートメディカル」：https://www.agaroot.jp/agaroot-medical/

オンライン学習コーチング「アガルート学習コーチング」：https://agaroot.co.jp/coaching/

資格試験対策の書籍を中心とした「出版事業」

完全成功報酬型Ｍ＆Ａコンサルティング・アドバイザリーサービス「AGAROOT M&Aアドバイザリー」

【グループ会社グループ会社・グループ会社サービス】

株式会社ファンオブライフ：https://www.funoflife.co.jp/

アガルートキャリア：https://agaroot-career.jp/

Education Career：https://education-career.jp/

株式会社シナプス：https://cyber-synapse.com/

株式会社 新社会システム総合研究所：https://www.ssk21.co.jp/

株式会社エーアイアカデミー：https://aiacademy.jp/

株式会社メディアグロース：https://media-growth.co.jp/

株式会社クエリマーケティング：https://query-marketing.co.jp/

買取バリュー：https://kaitori-value.jp/

株式会社あそびラボ：https://asobi-lab.co.jp/

株式会社ワクコンサルティング：https://waku-con.com/

アガルート法律会計事務所：https://agaroot-lawacc.com/