新宿店発、アイドル企画「NO MUSIC, NO IDOL?」ポスター VOL.307日向坂46四期生 が初登場

タワーレコード株式会社日向坂46四期生「NO MUSIC, NO IDOL?」ポスター

タワーレコードでは新宿店始動のアイドル企画「NO MUSIC, NO IDOL?」VOL.307に、2月26日（水）に『日向坂ミュージックパレード 第1巻 Blu-ray BOX』を発売する日向坂46四期生が決定。Blu-ray BOX購入者にタワーレコード店舗ではポスターを、オンラインではポストカードを特典として差し上げます。

「日向坂ミュージックパレード」は、日向坂46 四期生による初めての単独冠番組。メンバー11人が、歌好きの女の子たちが集うカラオケルームを舞台に“超・限定的カラオケランキング”にランクインしたヒットソングを熱唱するなどする、新感覚の音楽バラエティーです。

今回発売となるBlu-ray BOXには、放送に入りきらなかった未公開映像に加え、初収録日のメンバーに密着したメイキングやロングインタビューなど、合計200分を超える特典映像を収録。40ページのブックレットには、オフショットも収められています。

ポスターについてコメントする正源司 陽子と山下 葉留花

今作の発売にあわせて、タワーレコード新宿店では「NO MUSIC, NO IDOL?」コラボポスターを制作。キャンペーンロゴを正源司 陽子が描き下ろした、貴重なデザインとなっています。タワーレコード店舗では『日向坂ミュージックパレード 第1巻 Blu-ray BOX』を購入した方に、このコラボポスターを先着プレゼント。さらにオンラインでの購入者には、同デザインのポストカードを先着で差し上げます。

タワーレコード オンライン ニュースページ

https://tower.jp/article/news/2024/01/15/n101(https://tower.jp/article/news/2024/01/15/n101)

「NO MUSIC, NO IDOL?」コラボポスタープレゼント

対象店舗：タワーレコードおよびTOWER RECORDS mini全店

対象商品：日向坂ミュージックパレード 第1巻 Blu-ray BOX

「NO MUSIC, NO IDOL?」コラボポストカードプレゼント左：裏面、右：表面

対象店舗：タワーレコード オンライン

対象商品：日向坂ミュージックパレード 第1巻 Blu-ray BOX

※ポスターおよびポストカードは、予約者優先で先着にてプレゼントとなり、なくなり次第配布を終了します。※本特典と同時に「オリジナルポストカード11枚セット」も先着順で配布します。

商品情報

タイトル：日向坂ミュージックパレード 第1巻 Blu-ray BOX

内容：4枚組 本編DISC 2枚 + 特典DISC 2枚

価格：35,200円（税込）

品番：VPXF-72091

収録時間：本編約450分 + 特典映像

タワーレコード株式会社 /Tower Records Japan Inc.

住所 ：本店所在地 東京都渋谷区神南1-22-14

平和島オフィス 東京都大田区平和島4-1-23 JSプログレビル 7F

商品センター 東京都大田区平和島1-2-30 平和島PDセンター 6F

創立 ：1979年8月

設立 ：1981年12月

資本金：1億円



＜事業内容＞

◇流通小売関連事業

・タワーレコード、タワーミニ、タワーレコード オンラインでの音楽ソフト、映像ソフト、書籍、雑誌、雑貨、チケットなどの販売

・音楽ソフト、映像ソフトの輸入・卸

・中古レコードの買取、販売

・雑貨、衣料品など企画、製造、販売

◇音楽制作/楽曲管理、運営関連事業

・アーティストマネジメント

・楽曲および著作物の著作権管理、楽曲の原盤制作

◇飲食事業

・エンターテインメントカフェ「TOWER RECORDS CAFE」の企画、運営

◇その他の各事業

・定額制音楽聴き放題サービス「TOWER RECORDS MUSIC」の運営



＜取締役＞

代表取締役社長（CEO） 嶺脇 育夫

代表取締役（非常勤） 宮原 さおり

取締役（COO） 高橋 聡志

取締役（CFO） 関藤 満之

取締役（非常勤） 末次 秀生

取締役（非常勤） 後藤 信彦

監査役 渡辺 浩幸



＜店舗数＞

72店舗（タワーレコード 59店舗、タワーレコードミニ 6店舗、TOWER VINYL 1店舗、TOWER RECORDS CAFE 6店舗）

オンライン店舗 3店舗（タワーレコード オンライン、タワーレコードdショッピング店、タワーレコード Yahoo!店）

2025年1月1日現在



＜従業員総数＞

1,356名(うち社員558名）2024年2月15日現在



＜取引先金融機関＞

三菱UFJ銀行、みずほ銀行