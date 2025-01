ワンタッチでたためるジュニアシート！！

CTP JAPAN株式会社

ドイツ生まれのペアレンティング用品ブランドCYBEX(サイベックス)(CTP JAPAN株式会社 本社所在地:東京都渋谷区)は、2025年1月22日(水)に、最新の安全規格「R129/04」に適合した、「SOLUTION G2(ソリューション G2)」を発売します。

軽量設計の「ソリューション G2」は、本体重量は、わずか5.8kg。折りたたむと収納スペースが3分の1に減少し、車のトランクにもコンパクトに収まります。

便利な持ち手付きで、ご実家やご友人との、乗り合いでのお車利用シーンでも、楽々移動ができます。また、「ソリューション G2」は、i-size認証を取得しているため、i-size認証済の車両シートに適合します。

■サイベックス独自のリクライニング・ヘッドレストで頭部の安全性が最大7倍向上*1

特許取得済みのリクライニングヘッドレストにより、お子さまは快適なお座りと、最大限の安全性の中で過ごすことができます。

このヘッドレストは頭部を保護するよう設計されており、セーフティ・ゾーン内では頭部の安全性が最大7倍向上します。*1

*1 同一製品(HIC 36)におけるADAC側面衝突テスト(27km/h)で、頭部がセーフティ・ゾーン外にある場合との比較。

■SOLUTION G2(ソリューション G2)

折りたたみ式の「ソリューション G2」によって、車の乗り換えが本当に簡単になりました。ドイツ最大の自動車連盟「ADAC」でこれまでにテストされたジュニアシート中で最高評価を受けた「ソリューション G i-Fix」の後継モデルです。

現代の都市生活では、レンタカーやカーシェアなどの利用が増え、チャイルドシートを持ち運ぶ必要があります。

「ソリューション G2」は折りたたみが可能で、便利な持ち手が付いているため、持ち運びが簡単です。また、折りたたんだ際に自立するので自宅での保管にも困りません。もちろん、車のトランクにもコンパクトに収納できます。

サイドウィングが動くためお子さまの成長に柔軟にフィットし、更に限られた車内のスペースにもフィットします。特許取得済みのリクライニングヘッドレストは、快適さを高めるだけでなく、頭部をセーフティゾーン内に保持する確率を高め、その場合、最大7倍の安全性を確保します。*1 さらに、L.S.P. SYSTEM PLUS(リニア・サイドインパクト・プロテクション システム)は、側面衝突時の保護性能を20%向上させ *2、移動中のお子さまをより安全に守ります。

*2 L.S.P.システムなしの同一製品との比較

■SOLUTION G2(ソリューション G2)商品詳細

価格 :27,000円(税込価格29,700円)

重さ :5.8kg

サイズ :W590mm/D380mm/H550mm

折りたたみ時 W590mm/D260mm/H550mm

適応身長 :100cm~150cm(体重50kgまで)

参考年齢 :3歳頃から12歳頃まで

展開カラー:アーモンドベージュプラス、ムーンブラックプラス、ストーングレープラス

製品詳細URL:https://cybex-japan.com/pages/solution-g2

※最新の安全規格UN R129/04に適合しています。

<CYBEX(サイベックス)について>

WE ARE HERE TO DELIVER THE BEST PRODUCTS AND CONCEPTS FOR ALL FAMILIES TODAY AND TOMORROW.

CYBEXは、安全性・デザイン性・機能性が世界で高く評価されている、ドイツのペアレンティング(ベビー用品)ブランドです。Design(ユニークなデザイン)・Safety(卓越した安全性とクオリティ)・Function(インテリジェントな機能性)という3つの柱を重視した製品開発(=CYBEX D.S.F. Innovation Principle)は、安全性に対する数々の高い公的評価や、デザインに関する数多くの受賞につながっています。これらの実績に留まることなく、常にイノベーションを実現し、現代のペアレンツのライフスタイルに沿った製品をつくり続け、ベビー用品の枠にとらわれない、革新的なライフスタイル・ファッションブランドを目指しています。2014年にGoodbaby Internationalと合併し、更に成長して世界最大のペアレンティングブランドとなった今も、CYBEXのファウンダーであり、2児の父であるMartin PosがCEOとしてグループを牽引し、“いまと、これからのファミリー”に、最高のコンセプトと製品を届けています。

サイベックス(ブランド)公式ホームーページ https://cybex-online.com/ja-jp(https://cybex-online.com/ja-jp)

<CTP JAPAN株式会社について>

CTP JAPAN株式会社(Columbus Trading-Partners Japan, Limited)は、日本のペアレンツに最適化された製品を、確実にお届けするために、CYBEX GmbHの80%出資により設立された商社です。2つのブランド = cybex、gbを「正規輸入総代理店」として取り扱っています。