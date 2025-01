1フロア全てがアートギャラリーに大変身！　北海道に所縁のある９人のアーティストが、９客室を彩る「PLUS ART FAIR 2025」を３日間限定で開催

オリックス・ホテルマネジメント株式会社

クロスホテル札幌(所在地:北海道札幌市中央区、総支配人:三上 直也)は、2025年2月28日(金)から2025年3月2日(日)まで、1フロア9室をアーティストが自らの世界観で作品を展示、販売するアートイベント「PLUS ART FAIR 2025」を開催いたします。

過去のアートフェアの様子

「PLUS ART FAIR 2025」は地域共創活動の一環として、北海道のアートシーンを盛り上げたいという想いからお客様と地元アーティストをつなげる場として企画しました。9室を9名のアーティストがそれぞれの世界観に仕立てることで、客室内で作品の鑑賞と、アーティストとの交流をお楽しみいただけます。

本イベントは北海道内で唯一客室内に作品を展示するアートイベントとして、2013年より開催し、前回の2022年は3日間で約700名にご来場いただきました。10回目を迎える今回は「PLUS ART FAIR 2025」として、よりアートを身近に感じていただけるようリニューアルします。動物をモチーフに鮮やかな色と点と線で表現した絵画が印象的な斉藤麻理氏や、アイヌ文化の神話や自然観などから創作している木版画及び造形作家 結城幸司氏のほか、7名の北海道のアーティストを迎え写真やテキスタイル、アクセサリーやイラストなどバラエティーに富んだ作品を展示します。また、各部屋にアーティストが在廊し、作品の説明を受けつつその場で購入いただけます。

過去のアートフェアの様子

そのほかロビーではDJイベントやライブパフォーマンスの開催、客室では北海道の魅力的なお店をあつめた「PLUS ART MARCHE」や会場内でインスタグラムで参加できる抽選会などのプログラムをさらに充実させました。

クロスホテル札幌では今後も、北海道のアートやカルチャーの発信を行い、ブランドホールマーク「CROSS DELIGHTS~人や地域と繋がるイベント」をお届けしてまいります。

PLUS ART FAIR 2025

ホテルの客室にアートを展示・販売する北海道内で唯一のアートイベント。アートに触れる3日間をお楽しみください。

期間:2025年2月28日(金)~2025年3月2日(日)

時間:2月28日(金) 13:00~19:00

(最終入場 18:30)

3月1日(土)、2日(日) 11:00~18:00

(最終入場 17:30)

入場料:無料

PLUS ART FAIR 2025

<参加アーティスト(予定)>※50音順、敬称略

■Aobato

「Aobato(アオバト)」はプリンター 小菅和成とデザイナー岩本奈々による小樽の小さなテキスタイルブランドです。

小樽の鳥「あおばと」の目に映る北海道の情景を想いオリジナルデザインでシルクスクリーン手捺染による布作品を制作しています。

心地よく使っていただける「道具」として、愛着をもって使っていただける事、その姿が先の世代にも繋がっていく事を願っています。

■阿部耕三

1981年旭川市生まれ。絵画の素である「筆の跡」をモチーフ にした作品を作り、キャンバスや壁画をはじめFRPによる立体作品も制作しています。

■オオニシアツミ

1965年生まれ、札幌市在住。古道具「flou」店主。古い職人道具やセルロイドの玩具たちが放つ、色褪せ擦り減った姿に魅せられて長年蒐めてきましたが、近年はそれらを純粋なオブジェとして捉えて真正面からてらわず描くことに挑戦しています。2024年ギャラリー「おじいちゃんといぬ」にて個展を開催。セツモードセミナー卒。

■桑迫伽奈

写真をベースにした刺繍やドローイング作品などを制作し、札幌を拠点に国内外で活動しています。カメラでしか写すことのできない風景と肉眼でしか知覚できない景色、さらに刺繍などの手作業を加えることによって広がるイメージを特徴

としています。

直近の展示では個展「浮遊する光、残響」(北海道文化財団アートスペース/現在開催中)、「複製される感性」(入江泰吉記念奈良市写真美術館)、個展「masa hadapan」(Gallery 創)などがあげられます。

■斉藤麻理

1994年札幌市生まれ

2014年北海道芸術デザイン専門学校を卒業。

自分が素直になれる存在、動物をモチーフに

鮮やかな色と点と線で表現しました。

「自分を愛すること」をテーマに描き続けています。

■NEVER MIND THE BOOKS

NEVER MIND THE BOOKSは、DIY(Do It Yourself)やセルフパブリッシングが好きな人のためのイベントです。

2011年にメンバーのひとりが突発的に行った小さなZINEイベントからはじまりました。発案から声かけ、制作、開催まで約2週間でつくりあげた手作りのイベント、そのDIY精神が私たちの活動の根底にあります。

今回はアーティストとコラボレーションした企画をご用意しています。

■misc.

変化に富んでいるコト、寄せ集めの雑多なモノ、文化的で自由なトキを感じられるスペース「misc.」。

絵画、彫刻、写真、映像、インスタレーション、パフォーマンスなど、異なる分野のあらゆる形式のアートを展示し、新たな発見や驚きを提供します。多様なアートシーンを融合・創造し、訪れた方にポジティブな変化をもたらす場所。企業とのコラボレーションを通じ、多様な価値観の面白さを社会へ発信しています。

■結城幸司

1964年釧路生まれ、木版画及び造形作家。2000年アイヌアートプロジェクト結成、初代代表。2003年より東京で個展及びグループ展開始。以後、東京京橋ギャラリーモーツァルトにて15年連続、その他日本各地、ニュージーランドやスウェーデンなどでも展示会参加しました。札幌では、ギャラリー創、DAIMARU、黒い森美術館など道内で開催。常設展示は、八剣山ワイナリーにある八剣山ギャラリー。アイヌ文化の神話、自然観などから創作しています。

■Liaison河野理恵

札幌育ち。札幌でTVディレクター・芸能事務所スタッフとして勤務。2つの仕事を通じて感じた札幌や北海道の魅力を伝える仕事がしたいと、地元の素材「札幌軟石」の加工を独学で始め、札幌軟石アクセサリーLiaisonを立ち上げる。軟石を身近に感じてもらえる雑貨やホテル装飾のアート作品を個人名で製作。札幌軟石の魅力を広げるための活動をしています。

〇PLUS ART EVENTS

過去のアートフェアの様子

会期中、2FロビーではDJイベントやライブパフォーマンス、ワークショップなどアート性の高い参加型イベントを開催。アートと共に心おどるイベントをお送りします。

〇PLUS ART MARCHE

1つの客室を使用し北海道の魅力的なお店を集めた限定マルシェがオープン。焼き菓子やパン、雑貨など出店いたします。

アートとの出会いを楽しみつつ、マルシェでも心弾むひと時をお過ごしいただけます。

〇来場者限定 プレゼント抽選会

レストランアッシュのランチビュッフェ

インスタグラムを使いフォロー&投稿をしていただくと、ランチ券が当たる抽選会を実施します。

クロスホテル札幌と、PLUS ART FAIR 2025公式アカウントをフォローして、会場内4室の写真をインスタグラムに投稿いただくと、抽選で15名様にランチで使える2,000円チケットをプレゼントします。

イベント詳細

https://cross-sapporo.orixhotelsandresorts.com/event/10051/(https://cross-sapporo.orixhotelsandresorts.com/event/10051/)

インスタグラム

クロスホテル札幌アカウント @crosshotel_sapporo

PLUS ART FAIR 2025公式アカウント @plusart_sappor