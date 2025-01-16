【初配信】『高校生が運営するVTuber事務所』から2名のVTuberがデビュー

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合同会社RaVit

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「The Sweet Story Production」について


2023年9月13日～2024年1月20日に1期生として4名のVTuberたちがデビュー。


ショート動画を中心に Z世代＆α世代をターゲットとした VTuberプロダクション。



2期生である【ハリル】【黒井クロ美】が30日間の準備期間活動を通してついにデビュー。


30日間という短い期間の中で 総チャンネル登録者数 4000人 を達成。



事務所の統括プロデューサーは現役の高校生。


高校生ながら 今までに計4つのVTuberプロダクションの運営・立ち上げ経験を持つ。



※統括プロデューサーからのコメント

「【初配信】スケジュール」について



※ハリル

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=NVdPuj7MPmA ]

□初配信


1月17日(金) 22時00分～



□YouTube


https://www.youtube.com/channel/UCxJNiSxT3GfqwyetfAWmTHw


□X


https://x.com/JabbarHalil_


□TikTok


https://www.tiktok.com/@jabbarhalil_



▷illustrator


コウ 様


https://x.com/RiLMok


▷modeling


よしし 様


https://x.com/yoshishi_3_




※黒井クロ美

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=3jS_Eo7S6ZA ]

■初配信


1月18日(土) 21時00分～



■YouTube


https://www.youtube.com/channel/UCUCpTF2Pos-ToBF6mWYG7Vw


■X


https://x.com/KuroiKuromi_


■TikTok


https://www.tiktok.com/@kuroiiiiiiiiii3



▶illustrator


むてきぴんく 様


https://x.com/usausausabarasi


▶modeling


よしし 様


https://x.com/yoshishi_3_


「合同会社RaVit」について



※RaVitロゴ

RaVitは「リアルとバーチャルを飛び越えた先の感動を。」というミッションを掲げ VTuberの育成やマネジメント クリエイターのサポートやライバーの発掘などを中心に行う 2023年4月に創業したエンターテインメント企業です。



《本件に関するお問い合わせについて》


本件に関するお問い合わせは、合同会社RaVit公式ホームページ内の『CONTACT』よりお願いいたします。【URL https://www.ravit.net/contact 】



《会社概要》


会社名：合同会社RaVit


住所：〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目22番11号　銀座大竹ビジデンス 2F


代表：白川 糧


事業内容：バーチャルタレントの育成及びプロデュース


　　　　　YouTubeチャンネルの運営


　　　　　商品販売及びそれに付随する業務



《各種リンク》


・合同会社RaVit公式HP


https://www.ravit.net/


・【すいすと】公式HP


https://www.ravit.net/the-sweet-story-production


・【すいすと】公式Xアカウント


https://twitter.com/suisuto2023


・【すいすと】公式YouTubeチャンネル


https://www.youtube.com/@TheSweetStoryProduction



※配信スケジュールや本内容は予告なしに変更される場合がございます。予めご了承ください。