【初配信】『高校生が運営するVTuber事務所』から2名のVTuberがデビュー
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「The Sweet Story Production」について
2023年9月13日～2024年1月20日に1期生として4名のVTuberたちがデビュー。
ショート動画を中心に Z世代＆α世代をターゲットとした VTuberプロダクション。
2期生である【ハリル】【黒井クロ美】が30日間の準備期間活動を通してついにデビュー。
30日間という短い期間の中で 総チャンネル登録者数 4000人 を達成。
事務所の統括プロデューサーは現役の高校生。
高校生ながら 今までに計4つのVTuberプロダクションの運営・立ち上げ経験を持つ。
※統括プロデューサーからのコメント
「【初配信】スケジュール」について
※ハリル
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=NVdPuj7MPmA ]
□初配信
1月17日(金) 22時00分～
□YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCxJNiSxT3GfqwyetfAWmTHw
□X
https://x.com/JabbarHalil_
□TikTok
https://www.tiktok.com/@jabbarhalil_
▷illustrator
コウ 様
https://x.com/RiLMok
▷modeling
よしし 様
https://x.com/yoshishi_3_
※黒井クロ美
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=3jS_Eo7S6ZA ]
■初配信
1月18日(土) 21時00分～
■YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCUCpTF2Pos-ToBF6mWYG7Vw
■X
https://x.com/KuroiKuromi_
■TikTok
https://www.tiktok.com/@kuroiiiiiiiiii3
▶illustrator
むてきぴんく 様
https://x.com/usausausabarasi
▶modeling
よしし 様
https://x.com/yoshishi_3_
「合同会社RaVit」について
※RaVitロゴ
RaVitは「リアルとバーチャルを飛び越えた先の感動を。」というミッションを掲げ VTuberの育成やマネジメント クリエイターのサポートやライバーの発掘などを中心に行う 2023年4月に創業したエンターテインメント企業です。
《本件に関するお問い合わせについて》
本件に関するお問い合わせは、合同会社RaVit公式ホームページ内の『CONTACT』よりお願いいたします。【URL https://www.ravit.net/contact 】
《会社概要》
会社名：合同会社RaVit
住所：〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目22番11号 銀座大竹ビジデンス 2F
代表：白川 糧
事業内容：バーチャルタレントの育成及びプロデュース
YouTubeチャンネルの運営
商品販売及びそれに付随する業務
《各種リンク》
・合同会社RaVit公式HP
https://www.ravit.net/
・【すいすと】公式HP
https://www.ravit.net/the-sweet-story-production
・【すいすと】公式Xアカウント
https://twitter.com/suisuto2023
・【すいすと】公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/@TheSweetStoryProduction
※配信スケジュールや本内容は予告なしに変更される場合がございます。予めご了承ください。