作曲家・ギタリストZENTA、新曲「Fight it out」が1月16日リリース！

幅広く活躍する作曲家・ギタリストZENTA(ゼンタ)が、新曲「Fight it out」を2025年1月16日にリリースします。メロディアスで力強いギターフレーズを軸に、リスナーを奮い立たせる一曲となっています。本作は、挑戦する全ての人へのエールを込めた、まさに「闘い抜く」ためのギターインストです。

「Fight it out」ZENTA

https://linkco.re/DmeUbHUN

ZENTA(ゼンタ)

作曲家・ギタリスト・音楽プロデューサー

歌心のあるメロディーを軸に様々なアーティストに楽曲提供する。

Do As Infinity Ayasa alan AKB48 MY FIRST STORY A.B.C-Z SUPER☆GiRLS 内田彩 北乃きい 戸松遥

他にも「ドラゴンボール超」の挿入歌や

「ジョジョの奇妙な冒険」の主題歌の編曲、

「東京リベンジャーズ」のキャラクターソング、

また「龍が如く」「花の慶次」「蒼天の拳」

「北斗の拳 LEGENDS ReVIVE」

「コードギアス 反逆のルルーシュ ロストストーリーズ」「オルタンシア・サーガ -蒼の騎士団-」

「ラーメン赤猫」

などのゲーム音楽やTV音楽、CM楽曲など幅広く手掛けて

いる。

