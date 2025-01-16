二度嬉しい？onちゃん・noちゃんの枕カバー新登場！

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北海道テレビ放送株式会社

「onちゃん・noちゃん枕カバー」




onちゃんの顔がドドーン！と枕カバーになりました。その日の気分でひっくり返せばnoちゃんに切り替えることもできる、二度嬉しい枕カバーです。


onちゃんと一緒に、オンやすみなさ～い・・・ZZZ



■商　品　名：onちゃん・noちゃん枕カバー


■価　　　格：1,980円（税込）


■サイズ(約)：W80cm×H44cm　※63cm×43cmの枕対応


■素　　　材：ポリエステル　※PP袋入り


■発　　　売：2025年1月23日(木)～


■発 売 場 所：●HTBグッズ取扱店（https://www.htb.co.jp/goods/shoplist/index.html）


　　　　　　　●HTB オンラインショップ（https://www.htbshop.htb.co.jp/）


　　　　　　　●HTBグッズショップ（東武百貨店 池袋店）


　　　　　　　【会期】2025年1月23日(木)～2月4日(火) 〔営業日数:12日間〕


　　　　　　　　※2025年1月27日(月)は閉場 営業時間 午前10時～午後7時


　　　　　　　【会場】東武百貨店 池袋店 8F催事場


　　　　　　　　〒171-8512 東京都豊島区西池袋1-1-25


　　　　　　　　東武百貨店 池袋店 ナビダイヤル 0570-086-102


　　　　　　　【ホームページ】https://www.htb.co.jp/goods/ikebukuro/