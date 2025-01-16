二度嬉しい？onちゃん・noちゃんの枕カバー新登場！
北海道テレビ放送株式会社
「onちゃん・noちゃん枕カバー」
onちゃんの顔がドドーン！と枕カバーになりました。その日の気分でひっくり返せばnoちゃんに切り替えることもできる、二度嬉しい枕カバーです。
onちゃんと一緒に、オンやすみなさ～い・・・ZZZ
■商 品 名：onちゃん・noちゃん枕カバー
■価 格：1,980円（税込）
■サイズ(約)：W80cm×H44cm ※63cm×43cmの枕対応
■素 材：ポリエステル ※PP袋入り
■発 売：2025年1月23日(木)～
■発 売 場 所：●HTBグッズ取扱店（https://www.htb.co.jp/goods/shoplist/index.html）
●HTB オンラインショップ（https://www.htbshop.htb.co.jp/）
●HTBグッズショップ（東武百貨店 池袋店）
【会期】2025年1月23日(木)～2月4日(火) 〔営業日数:12日間〕
※2025年1月27日(月)は閉場 営業時間 午前10時～午後7時
【会場】東武百貨店 池袋店 8F催事場
〒171-8512 東京都豊島区西池袋1-1-25
東武百貨店 池袋店 ナビダイヤル 0570-086-102
【ホームページ】https://www.htb.co.jp/goods/ikebukuro/