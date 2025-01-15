『Awaji Youth Federation』 第6期開講式 1月15日開催

株式会社パソナグループ

株式会社パソナグループ（本社：東京都千代田区、代表取締役グループ代表 南部靖之）は、世界各国から優秀な若者や社会起業家が集い、多様な価値観や知識・経験を活かして、新たな産業の創造や地方創生の実現を目指すプログラム『Awaji Youth Federation（淡路ユースフェデレーション）』（以下AYF）の「第6期 開講式」を1月15日（水）に淡路島「青海波-SEIKAIHA-」（淡路市野島大川）で開催いたします。

AYFは2017年の開講以来、第1期～5期（第3期はコロナ禍を受けてオンライン開催）で46カ国・地域から集まった計109名のフェロー（参加者）を輩出してきました。フェロー達はプログラム修了後、日本を含む世界各国・地域において地方創生をはじめとした様々な取り組みを行っているほか、その一部は引き続き淡路島に居住し、地域課題の解決を目指して更なるイノベーション創出への挑戦を続けています。

「AYF第6期」プログラムには、世界約170カ国・地域から10,000名を超える方が応募。選考を経て、観光や文化芸術、マーケティング、教育など、多種多様な分野における専門スキルやキャリアを有する 13カ国・地域から16名のフェローが参加いたします。フェローたちは、約1年間に渡り、各自の知識や経験を活かし、淡路島の地方創生に向けたイノベーション創出に挑戦するほか、4月より開幕する日本国際博覧会（大阪・関西万博）と母国や出身地域を繋ぎ、多くの人々が日本へ来訪するための施策を企画立案・実施してまいります。

パソナグループは、『Awaji Youth Federation』をはじめとする各種取り組みを通して、世界各国・地域から集まった多様な人材がグローバルに課題を解決し、それぞれの才能・能力を活かしイキイキと 活躍する「グローバルアイランド・淡路島」の実現を目指してまいります。

■ Awaji Youth Federation 第6期 開講式 概要

日時：

2025年1月15日（水）16：30～18：00

場所：

「青海波 -SEIKAIHA-」内 「劇場 波乗亭」（淡路市野島大川70）

内容：

・Awaji Youth Federation学長 正宗エリザベス 挨拶

・淡路市副市長 富永奈緒美 挨拶

・パソナグループ代表 南部靖之 挨拶

・辞令交付

・フェロー代表者 挨拶

・記念撮影

※式典後、18:10から懇親会を予定

■「Awaji Youth Federation 第6期」概要

期間：

約1年間

参加：

13カ国・地域 16名

内容：

次世代を担う世界の若者が淡路島に集い、自由闊達に学び、議論を交わすことで、世界各国の社会問題の解決や地方創生の実現、新産業を生み出す人材を育成する。個人及びチームごとに「ウェルネス」「文化芸術」「マーケティング」「教育」などをテーマに、主に新規事業の立ち上げや地域の課題解決の提案などを行う。

■研修（全て英語で実施）

自ら課題を発見し、パソナグループの地方創生プロジェクトへ参画しながら、課題 解決を学ぶ実践型研修をはじめ、国内外の専門家・有識者を招いたテーマごとの座学研修等を実施

■キャリア構築支援

プログラム修了後は、淡路島で地方創生の取組みを継続する以外にも、パソナ グループのグローバルネットワークを活かし、国際関連機関・国内外の優良企業でのキャリアアップサポートや、日本国内での起業支援など修了生の将来設計を支援

運営：

「AYFリーダーシップチーム」により運営

・学長 正宗エリザベス（パソナグループ 顧問／在日オーストラリア大使館元公使）

・理事長 青田朱実（パソナグループ 執行役員

／Pasona Asia Co., Ltd.代表取締役社長／Pasona Education Co. Limited 会長）

お問合せ：

パソナグループ Awaji Youth Federation事務局 Tel 050-3684-4385

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