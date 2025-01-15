【JAPAN 47 GO厳選】シーズン真っただ中！全国のスキー場情報をお届けします！
全国旅行情報サイト「JAPAN 47 GO」（ジャパン・ヨンナナ・ゴー）は、全国の観光情報11万件を保有する「全国観光情報データベース」をもとに構築した観光情報サイトです。魅力ある観光地づくりを通じ国内旅行の促進・発展を目指す公益社団法人日本観光振興協会が、全国の地方自治体・観光協会と共同で運営しています。
情報は47都道府県・1741市区町村の観光担当者（一部、日本観光振興協会）が直接入力した情報で、全国の観光スポット・季節情報・イベント情報・アクティビティ情報・モデルコース・観光ガイドなどの情報が一元化されています。今後、より信頼性と新鮮性が高い情報として、提供情報の種類、量、精度を高めていく予定です。
◆「スキー・スノーボード特集2024-2025」では、全国のスキー場情報をエリア別にご紹介♪
https://www.japan47go.travel/ja/featured/snow
【最新のスキー場人気検索ランキング】
1位【岐阜県郡上市】めいほうスキー場
https://www.japan47go.travel/ja/detail/9ef34ab0-911d-4734-b865-65859ba2bffa
2位【岐阜県郡上市】郡上ヴァカンス村スキー場
https://www.japan47go.travel/ja/detail/947ab5e2-318d-441d-b587-fe61bc4d005c
3位【長野県下高井郡山ノ内町】 竜王スキーパーク
https://www.japan47go.travel/ja/detail/c33e2161-7d2c-4fa6-82ce-06db8782a3e6
4位【長野県北安曇郡白馬村】White Resort白馬さのさかスキー場
https://www.japan47go.travel/ja/detail/dccf1b8e-2230-4f9a-804c-0bd6888a2da0
5位【長野県北安曇郡白馬村】白馬八方尾根スキー場
https://www.japan47go.travel/ja/detail/1ee6c8dc-acd2-4462-af09-77784605c25c
※2025年1月15日時点の情報です。お出かけの際は最新の情報をご確認ください。
◆新しい年の始まり。全国各地で1月に開催されるイベントをご紹介！
１月イベントカレンダーをチェック！
https://www.japan47go.travel/ja/search/result?tag=5&startDate=2025-01-01&endDate=2025-01-31(https://www.japan47go.travel/ja/search/result?tag=5&startDate=2025-01-01&endDate=2025-01-31)
◆地域ストーリー
「石から読み解く中世・近世のまちづくり 福井県勝山市」 （特別寄稿 丁野 朗 氏）
文化観光の分野で日本遺産の設立や日本文化の継承と発展に長年携わり、
公益社団法人日本観光振興協会総合調査研究所の顧問でもある丁野 朗氏による連載寄稿・第11弾。
https://www.japan47go.travel/ja/story/fukuishi-fukui
◆「JAPAN 47 GO」公式Xを開設中
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