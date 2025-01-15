ダウンロード版ゲームが最大80％OFF！『ウィンターセール』が開催中！「ドラゴンボールZ KAKAROT スペシャルエディション」や「鉄拳7」など
株式会社バンダイナムコエンターテインメントが「ダウンロード版セール」を開催したことをお知らせいたします。PlayStation(R)Storeでは『鉄拳7 Welcome Price!!』が80％OFF、さらに、ニンテンドーeショップでは『ドラゴンボールZ KAKAROT スペシャルエディション』が45％OFFなど、90タイトル以上がセールラインナップに登場！
この機会をお見逃しなく！
詳細は以下よりセール公式HPをご覧ください。
セール公式HP :
https://bnent.jp/Sale_Release/
【PlayStation Store】
■セール期間：2025年1月15日（水）～ 2025年1月29日（水）
【セール対象：PlayStation(R)5／PlayStation(R)4】
『サンドランド Special Edition』
販売価格：11,000円（税込）⇒【34％OFF】セール販売価格：7,260円（税込）
『ソードアート・オンライン ラスト リコレクション デジタルデラックスエディション』
販売価格：11,000円（税込）⇒【35％OFF】セール販売価格：7,150円（税込）
⇒PlayStation(R)Plus加入者【40％OFF】セール販売価格：6,600円（税込）
【セール対象：PlayStation(R)4】
『鉄拳7 Welcome Price!!』
販売価格：4,400円（税込）⇒【80％OFF】セール販売価格：880円（税込）
⇒PlayStation(R)Plus加入者【89％OFF】セール販売価格：484円（税込）
『CODE VEIN』
販売価格：9,020円（税込）⇒【73％OFF】セール販売価格：2,435円（税込）
⇒PlayStation(R)Plus加入者【78％OFF】セール販売価格：1,984円（税込）
『LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア-』
販売価格：2,420円（税込）⇒【40％OFF】セール販売価格：1,452円（税込）
⇒PlayStation(R)Plus加入者【45％OFF】セール販売価格：1,331円（税込）
『ソードアート・オンライン フェイタル・バレット コンプリートエディション』
販売価格：7,920円（税込）⇒【63％OFF】セール販売価格：2,930円（税込）
『ガールズ＆パンツァー ドリームタンクマッチ』
販売価格：8,360円（税込）⇒【65％OFF】セール販売価格：2,926円（税込）
『SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris デラックスエディション』
販売価格：12,980円（税込）⇒【62％OFF】セール販売価格：4,932円（税込）
⇒PlayStation(R)Plus加入者【70％OFF】セール販売価格：3,893円（税込）
『アクセル・ワールド VS ソードアート・オンライン 千年の黄昏』
販売価格：8,360円（税込）⇒【77％OFF】セール販売価格：1,922円（税込）
⇒PlayStation(R)Plus加入者【82％OFF】セール販売価格：1,504円（税込）
など
セール会場はこちら！ :
https://bnent.jp/Sale_Release/
【ニンテンドーeショップ】
■セール期間 ：2025年1月15日（水）～ 2025年2月9日（日）
■セール特設ページ：https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_bnesale_6(https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_bnesale_6)
【セール対象：Nintendo Switch(TM)】
『ONE PIECE ODYSSEY デラックスエディション』
販売価格：7,480円（税込）⇒【20％OFF】セール販売価格：5,980円（税込）
『ドラゴンボールZ KAKAROT スペシャルエディション』
販売価格：6,578円（税込）⇒【45％OFF】セール販売価格：3,615円（税込）
『リトルナイトメア2』
販売価格：3,960円（税込）⇒【50％OFF】セール販売価格：1,980円（税込）
『LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア-１＆２セット』
販売価格：5,940円（税込）⇒【50％OFF】セール販売価格：2,970円（税込）
『釣りスピリッツ 釣って遊べる水族館』
販売価格：6,578円（税込）⇒【24％OFF】セール販売価格：4,990円（税込）
『スーパーロボット大戦30 デジタルアルティメットエディション』
販売価格：18,150円（税込）⇒【53％OFF】セール販売価格：8,490円（税込）
『ソードアート・オンライン フェイタル・バレット COMPLETE EDITION』
販売価格：7,480円（税込）⇒【60％OFF】セール販売価格：2,990円（税込）
『ドラゴンボール ファイターズ レジェンダリーエディション』
販売価格：7,920円（税込）⇒【43％OFF】セール販売価格：4,480円（税込）
『バテン・カイトス I & II HD Remaster』
販売価格：5,940円（税込）⇒【32％OFF】セール販売価格：3,980円（税込）
『ネコ・トモ～スマイルましまし～
販売価格：5,280円（税込）⇒【62％OFF】セール販売価格：1,980円（税込）
など
その他、様々なゲーム本編/ダウンロードコンテンツをキャンペーン価格で配信中です。
詳細は以下よりバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HPをご覧ください。
セール情報公式HP :
https://bnent.jp/Sale_Release/
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https://lin.ee/7O1en1M
■権利表記：
『ドラゴンボールZ KAKAROT』
(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『鉄拳7 Welcome Price!!』
TEKKEN(TM)7& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『CODE VEIN』
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア-』
Little Nightmares(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S.
『ONE PIECE ODYSSEY デラックスエディション』
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『リトルナイトメア2』
Little Nightmares(TM)II & (C)Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S.
『釣りスピリッツ 釣って遊べる水族館』
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
(C)Bandai Namco Amusement Inc.
(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc.
“プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”、 “プレイステーション”、 “PS5ロゴ”、“PS5”、 “PS4ロゴ”、“PS4”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。
※権利表記は途中で改行しないように表記してください。一連ごとの改行は可能です。
※全角・半角（英数、スペース、ナカグロ、スラッシュ等）はそのまま表記し、変更しないでください。