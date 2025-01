360Channelは、NTTドコモが技術開発する「MetaMe」を利用して企業がサービス開発を行えるプログラム「MetaMe SQUAD」へ参画

株式会社360Channel

株式会社360Channel(本社:東京都港区、代表取締役社長:小松恵司、以下360Channel)は、株式会社NTTドコモ(以下、ドコモ)が企画と技術開発を行い、株式会社Relic(以下、Relic)が運営する「MetaMe(R) ※1」 を利用して、企業や団体がサービス提供やイベント開催などを手軽に行えるプログラム 「MetaMe SQUAD(メタミースクワッド)」へ参画しました。360Channelは、ドコモとの協力体制を一層強化することで、より効率的・革新的なソリューションの提供を目指します。

MetaMe SQUAD概要(公式HP)

https://partner.metame.ne.jp/(https://partner.metame.ne.jp/)

「MetaMe」はドコモが企画と技術開発を行うメタバースサービスで、 仮想空間のなかでアバター※2 などを通じて自分らしさを表現し、目的や価値観に応じて他者との繋がりを持つことができるドコモ独自のメタコミュニケーション技術※3 を搭載した新しい形のコミュニケーション空間です。

「MetaMe SQUAD」は、ドコモが企業や団体向けに無償で提供するプログラムで、「MetaMe」に搭載するドコモ独自のメタコミュニケーション技術である「価値観理解」※4 、「超多人数同時接続 」※5 、「行動変容」※6 や、 「LLM※7 を用いたアバター開発」の技術情報をオープン化し、メタバースサービスの開発やサービス提供などの 支援を行います。「MetaMe SQUAD」に参加いただいた企業や団体は、「MetaMe」上だけでなく、自社環境 でのサービス開発やサービス提供、イベント開催などが可能となります。

※1 「MetaMe」はドコモの登録商標です。

※2 「アバター」は、仮想空間上で自分の分身として存在するキャラクターです。

※3 「メタコミュニケーション技術」は、ドコモが開発した仮想空間において「超多人数同時接続」や「価値観理解」、「行動変容」が可能になる技術です。(URL:https://official.metame.ne.jp/ )

※4 「価値観理解」は、リアルとバーチャルの空間でシームレスに取得した空間移動履歴などのデータを解析することができる技術です。

※5 「超多人数同時接続」は、ドコモが開発した仮想空間に10,000人規模のユーザーが同時にアクセスすることができる技術です。

※6 「行動変容」は、価値観理解技術により得られた行動のみならず感情など内面の解析結果を反映し、利用者同士のマッチ ングやイベントのレコメンドなどができる技術です。

※7 「LLM」は、様々なデータを学習し、人間のように文書を理解し作成することのできる大規模言語モデルです。

株式会社360Channelについて

株式会社360Channelは、XR技術を活用した総合XRプロデュース事業、メタバース事業、360度動画関連事業を展開し、あらゆる業界の品質向上や課題解決に向けてトータルサポートを提供する企業です。



【総合XRプロデュース事業:VR PARTNERS】

XRに関する多様なニーズに応え、プランニングからイベントプロモーション、効果測定まで一貫した施策を提案します。3DCG空間制作やメタバースシステム、AR/VRコンテンツ(プラットフォーム、研修システム、内覧システム)の企画・開発をワンストップで提供。また、年間500本以上のVR動画制作で培った知見を活かし、VR動画の企画・撮影・制作・LIVE配信サービスも展開しています。

■HP:https://corp.360ch.tv/

■お問合せ先:https://partners.360ch.tv/contact/



【メタバース事業】

1.WEBmetaverse

“WEBmetaverse”は、インストール不要で高品質な3D空間、優れた操作性、カスタマイズ性を備えた360Channel独自のメタバースシステムです。「ウェブサイト感覚で、1社に1つのメタバース空間を」をコンセプトに、URLをクリックするだけで、スマホ、PC、XR端末(Apple Vision Pro、Meta Quest 3、PICO4)で簡単にアクセスでき、オリジナルドメインの取得も可能。最短1ヶ月で、自社ホームページを持つ感覚でメタバース空間を開設できます。

■HP:https://lp.webmetaverse.jp/

■お問合せ:https://lp.webmetaverse.jp/#contact



2.Pixel Canvas

Pixel Canvasは、高品質なグラフィックと多彩なコンテンツを備えた、Webブラウザ向けのメタバースプラットフォームです。Unreal Engine 5のクラウド・レンダリングにより、超高解像度かつ大容量な空間構築を実現。3Dエディタで仮想空間をスピーディーに作成できます。

■HP:https://partners.360ch.tv/pixelcanvas/

■お問合せ:https://partners.360ch.tv/contact/



【株式会社360Channel 採用情報】

360Channelでは、今後さらなるビジネスの拡大を目指して、新たな人材を積極的に募集しています。採用情報はこちらのページでご確認いただけます。

■採用ページ:https://partners.360ch.tv/recruit/



【株式会社360Channel 会社概要】

■社名:株式会社360Channel(ヨミ:サンロクマルチャンネル)

■HP:http://corp.360ch.tv/

■所在地:東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト 6F

■設立:2015年11月2日

■資本金:2.88億円(資本準備金含む)

■代表者:代表取締役社長 小松 恵司

■事業内容:総合XRプロデュース事業、メタバース事業、360度動画関連事業



