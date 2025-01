【本日発行】フリーペーパー『月刊ローチケ／月刊HMV&BOOKS』1月15日号の表紙・巻頭特集は「サザンオールスターズ」＆「EBiDAN（恵比寿学園男子部）」

株式会社ローソンエンタテインメント

株式会社ローソンエンタテインメント(本社:東京都品川区、代表取締役社長:野口 透)が運営する「ローソンチケット」および「HMV&BOOKS」は、フリーペーパー『月刊ローチケ/月刊HMV&BOOKS』2025.1.15号を、1月15日(水)より、全国のローソンやHMVなどの店頭にて順次配布いたします。

ローソンエンタテインメントが発行する『月刊ローチケ/月刊HMV&BOOKS』は、一冊で演劇・ライブやイベント情報から音楽、映画、本に関する情報のほか、限定グッズやインタビューなどの特集記事まで、エンタテイメント情報を360°チェックすることができるフリーペーパーです。



『月刊ローチケ』の表紙は、全国13カ所26公演の5大ドーム&アリーナツアーを開催する「サザンオールスターズ」!そして『月刊HMV&BOOKS』の表紙には、全9グループ62名からなるEBiDAN(恵比寿学園男子部)の魅力を詰め込んだ、通称『エビ箱』を発売する「EBiDAN」が登場!



そのほか、本誌だけでしか見られないインタビューや連載も必見です。

ぜひお近くのローソンやHMVなどへお立ち寄りください。

【今月のおすすめコンテンツ】

●サザンオールスターズ

16枚目のオリジナル・アルバム『THANK YOU SO MUCH』が、3月19日(水)にリリースされることが決定したサザンオールスターズ。1月11日(土)からスタートしている、全国13カ所26公演のアリーナ&ドームツアー『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』をご紹介します!

●EBiDAN

全9グループ62名からなるEBiDAN(恵比寿学園男子部)の魅力を詰め込んだ、通称『エビ箱』。

2023年~2024年の3公演と『EBiDAN THE LIVE CRUISE 2024』の舞台裏メイキング映像に、CDまでついた"Blu-ray4枚+CD1枚"の超豪華なEBiDANコンプリートBOXの内容をお届けします。

●本誌独占インタビュー

・小林武史

音楽イベント『ap bank fes ʼ25 at TOKYO DOME ~社会と暮らしと音楽と~』が2月15日(土)・16日(日)の2日間にわたり、東京ドームで開催される。これまで、音楽イベント『ap bank fes』はつま恋(静岡県)を中心に開催され、2011年の震災後は淡路島(兵庫県)、みちのく(宮城県)、KURKKU FIELDS(千葉県)などでも開催。14回目にして初めて屋内で行われる『ap bank fes ʼ25 at TOKYO DOME ~社会と暮らしと音楽と』。このイベントの意義、東京での公演に至った経緯について小林武史さんに伺いました。

・聖飢魔II

聖飢魔IIが地球デビュー40周年を記念して、『THE END OF SEASON ONE』と題した大黒ミサツアーを4月より行うことが決定した。前回の35周年となるコロナ禍の影響による変異型黒ミサツアーを経て、3年越しで本来に近い形にて開催。全公演がソールドアウトする熱狂を受け、「もちろん、その熱は感じていたが、ようやく気付いたのかね、と思ったところもあるな(笑)」と語るデーモン閣下にツアーを振り返っていただきました。

・三浦ジュン&こやまたくや

年間250本以上のライブに足を運ぶテレビマン、三浦ジュンさん(テレビ朝日)が、2025年4月、日本最大級のライブハウスサーキットフェス『TOKYO CALLING』隊長である菅原隆文さんとタッグを組み、新たなロックフェス『ロックアンセム- BY ROCK LOVERS , FOR ROCK LOVERS -』を開催する。今回出演が決定しているヤバイTシャツ屋さんのこやまたくやさんとの対談を紹介します!

・ねぐせ。

「グッドな音楽を」がTikTokで大バズり。リアルな恋愛ソングで人気を博すロックバンド ね

ぐせ。3月から初のホールツアーが始まり、ファイナルは幕張メッセイベントホールでの5周年

エクストラエディションだという彼らに、意気込みなどをインタビューしました。

・SILENT SIREN【撮りおろし写真】

2023年末の『COUNTDOWN JAPAN』で見事復活を遂げたサイサイ。その「復活」の狼煙から1年、精力的に新作リリースやライブ活動を続けてきた3人は2025年、結成15周年というアニバーサリーイヤーを迎える。その記念すべき年の一発目となるツアーなどについてお話を伺いました。

・羅志祥(ショウ・ルオ)

台湾出身で、アジア圏で絶大な人気を誇るアーティスト羅志祥。歌手、俳優、テレビタレントなど幅広いフィールドで活躍する彼が、2025年にデビュー30周年を迎える。この30年を少し振り返っていただいたり、30周年記念ワールドツアーについてお話しいただきました。

・古墳シスターズ

2010年から四国在住のバンドである四星球(すーしんちゅう)が発起人となり、FM香川と四国のコンサートプロモーターのDUKEが主催するサーキットイベント『SANUKI ROCK COLOSSEUM』。四星球の弟分であり、高松在住のバンドである古墳シスターズの松山航さんと松本陸弥さんにお話を伺いました。

・さとう。

「スマホの充電が残り3%でも、ひとりの帰り道に愛しい人の声を聞きたい」という健気な恋心が綴られた「3%」がSNSを中心に話題となった、シンガーソングライターのさとう。さん。2025年第1弾シングル「朗朗」についてや、3月に開催される東名阪ツアー『朗朗、その声だけを頼りに』のことなどインタビューしました。

・Ochunism

大阪の大学在学中に出会った6人で結成し、あらゆる音楽要素をJ-POPに落とし込んだ無二の楽曲とサウンドでシーンに登場したOchunism。新曲「GIVE ME SHELTER」が誕生するまでのお話や4月のワンマンライブへの気持ちを伺いました。

・吉沢悠&大沢あかね&榊原郁恵&松岡佑子【撮りおろし写真】

「気になっているけど、まだ踏み出せてなくて…」という皆様に、いろんな視点からオススメ公演をご紹介! 今回は、舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』の魅力を、ハリー役の吉沢悠さん、ジニー役の大沢あかねさん、マクゴナガル校長役の榊原郁恵さんのキャスト3人と、原作小説の日本語翻訳を手がけた松岡佑子さんに語っていただきました!

・最上もが【撮りおろし写真】

『聖剣伝説』シリーズの3作目として、1995年に発売されたアクションRPG『聖剣伝説3』。そのフルリメイク版『聖剣伝説3 TRIALS of MANA』が初舞台化。魔法王国アルテナの理の女王役で、本格的舞台に初挑戦する最上もがさんに、5年ぶりの俳優復帰について心境などを伺いました。

・玉田真也【撮りおろし写真】

平田オリザらが切り拓いた現代口語演劇を発展的に継承しているのが、玉田企画主宰で脚本・演出を手がける玉田真也さん。人間関係の機微にスポットを当て、ぎこちない空気や気まずい沈黙を巧みに描いてきた。新作『地図にない』の執筆にあたり、故郷である石川県に赴いて取材を行ったというが・・・?

・梅津瑞樹

舞台『刀剣乱舞』十口伝 あまねく刻の遥かへは、シリーズ初の試みとなるオムニバス形式での上演。座長を務める山姥切長義役の梅津瑞樹さんに、今回初めて座長という立場での"出陣"となるお気持ちなどを語っていただきました。

・末原拓馬【撮りおろし写真】

3月4日(火)より新宿シアターモリエールにて、おぼんろ第25回本公演『ジョバズナ鼠の二枚舌』が開幕する。旗揚げから18年、これまでも絶えず進化を続けてきたおぼんろ。今作の物語の着想などを作・演出を手がける末原拓馬さんに伺いました。

・囲碁将棋

2024年に結成20周年を迎えた漫才師・囲碁将棋のお二人に、お笑いライブの面白さや20年間の振り返り、今後の展望などを伺いました。

・吉幾三

歌手の吉幾三さんが、明治座での特別公演を上演。東京・日本橋人形町を舞台にした人情喜劇と、名曲で織りなす歌のステージをお届けする。第1部の芝居の原案は、吉さんによるものだというが・・・。本公演についてインタビューしました。

・三宅裕司&小倉久寛【撮りおろし写真】

劇団スーパー・エキセントリック・シアターの看板俳優・小倉久寛さんの生誕70年記念コントライブが、『ザ・タイトルマッチ3 お楽しみはこれからだ~You ain’t heard nothin’ yet~』と題して上演される。どんな公演になるのか小倉久寛さん、三宅裕司さんのお二人にお話を伺いました。

・野村萬斎

「能 狂言『鬼滅の刃』-継-」。「-継-」では原作における"無限列車編"と"遊郭編"が描かれるが、屈指の人気エピソードだけに注目度も高い。演出・謡本補綴を担当する野村萬斎さんに、今作での構想や演じる役どころについてインタビューしました。

・中川晃教&小林亮太

日本で17年、20年と上演を重ねてきた韓国発のミュージカル『フランケンシュタイン』が5年ぶりに上演される。初演からビクター・フランケンシュタイン/ジャック役として出演している中川晃教さん、Wキャストで初参加する小林亮太さんのお二人にお話しを伺いました。

・フルコン&まお&なな湖【スペシャルインタビュー】

2025年もゲーム実況者まわりは熱い!今年もいろいろな企画で楽しませてくれそうなローチケ組のフルコンさん、まおさん、なな湖さんの3人に2024年の振り返りから、今年の抱負を「ああだ」「こうだ」と語ってもらいました!

●好評連載!

・三鷹の森ジブリ美術館

・ジブリパーク

・ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

