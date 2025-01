【1/25限定 「ムー」オフィシャルショップスタート記念 「ムー」捕獲作戦in GiGO♪】月刊「ムー」が初のアミューズメント施設コラボを池袋の『GiGO総本店』で開催！１日限定の無料イベントも！

株式会社ワン・パブリッシング

株式会社ワン・パブリッシング(東京都港区/取締役社長:松井謙介)が刊行するスーパーミステリー・マガジン「ムー」は、オフィシャルショップ「shopムー」のオープンを記念して、2025年1月25日に池袋のアミューズメント施設「GiGO総本店」(本社:株式会社GENDA GiGO Entertainment 東京都港区/代表取締役社長:二宮 一浩)で1日限定の無料クレーンゲームイベントを開催いたします。

ムーオリジナルグッズがクレーンゲームに!「コロコロマグネット」をゲットしよう

shopムーのオープンを記念して、「コロコロマグネット」の販売が開始されます。「ムー」のロゴと、「モアイマーク」を机でコロコロ愛でたり、マグネット付きなのでデスクや冷蔵庫に貼り付けたりすることもできます!

この「コロコロマグネット」はGiGO総本店での無料クレーンゲームイベントの景品として登場いたします。

<月刊ムーオリジナルグッズ クレーンゲームプレイ条件>

月刊ムー公式Xの対象ポストをリポストが条件となります。

リポスト画面をスタッフが確認します。

数量:先着100名様

※景品がなくなり次第終了いたします。

※混雑状況によっては、整理券を配布することがございます。

「1/25限定 ムー捕獲作戦 in GiGO総本店」イベント概要

■実施日:2025年1月25日(土)

■実施店舗:GiGO総本店 1F

■住所:東京都豊島区東池袋一丁目13-6 ロクマルゲート IKEBUKURO 1F

■アクセス:JR 池袋駅 東口35番出口から徒歩2分

■イベント開始時間:13:00 ※景品がなくなり次第終了いたします。

■参加費:無料

■お客さまのお問い合わせ先

GiGOホームページ『個人のお客様向けお問い合わせ』

0570-550783(ナビダイヤル)

窓口営業時間

10:00~17:00(12:00~13:00・弊社指定日を除く)

ムーオフィシャルショップ「shopムー」スタートを記念したSNSプレゼントキャンペーンも開催!

【ムー捕獲作戦 イベント記念 リポストプレゼントキャンペーン】

期間中に月刊ムー(@mu_gekkan)、『GiGOグループのお店』(@GENDA_GiGO)の公式X/旧Twitter アカウントをフォローし、キャンペーン投稿をリポストした方の中から3名様に「ムーオリジナルTシャツ」(Lサイズ)とGIGOノベルティのセットをプレゼント!

※デザインは変更になる場合があります。

●応募期間

2025年1月20日(月)10:00~2025年2月19日(水)23:59

●応募方法

1. 月刊ムー(@mu_gekkan)、『GiGOグループのお店』(@GENDA_GiGO)の公式X/旧Twitter アカウントをフォローする

2. 該当のキャンペーン投稿をリポストする

(2025年1月20日(月)10:00のキャンペーン投稿をご確認ください。)

●プレゼント賞品、当選者数

ムーオリジナルTシャツ(Lサイズ)《 3名様 》

●当選者決定時期

2025年2月上旬~中旬ごろを予定しております。

●当選、発送

当選者様には月刊ムー公式アカウントよりDMにてお知らせします。

賞品のご納品にあたり必要な個人情報についても当選連絡時にご案内いたします。

◇お問い合わせ

キャンペーン事務局:『月刊ムー【公式】X/旧Twitterアカウント』(@mu_gekkan)にDMにてお問い合わせください。

受付時間:10:00~18:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

■GiGOの意味

Get into the Gaming Oasis=ゲームのオアシスに飛び込め!

どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis=ゲームのオアシスに飛び込め!」であり、その頭文字をとって「GiGO(ギーゴ)」といたしました。

【月刊「ムー」とは】

1979年10月に創刊した「ムー」は、「世界の謎と不思議に挑戦する」をテーマに刊行を重ねて昨年で45周年を迎えたスーパーミステリー・マガジン。UFO、未確認動物、古代文明、超科学、スピリチュアルなど「怪しいこと」全般を対象に、独自の目線と仮説を提唱しており、全世界の超常現象ファンから愛され続けています。

・webムー(https://web-mu.jp/)

・ムー公式Twitter(@mu_gakken)

・ムー公式TikTok(@mu_plus)

・ムー公式通販 https://shop.web-mu.jp/