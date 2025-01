アドビとオデッセイ コミュニケーションズ、アドビ認定プロフェッショナルAdobe Expressの認定資格試験を日本語で提供開始

アドビ株式会社

【2025年1月15日】

アドビ株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:中井 陽子、以下アドビ)と株式会社 オデッセイ コミュニケーションズ(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:出張 勝也)は本日、Adobe Expressを使ったデジタルコンテンツの作成とデジタルマーケティングの基礎知識を有することを証明する「アドビ認定プロフェッショナル Content Creation and Marketing Using Adobe Express」を日本語で提供開始することを発表しました。

これまでに日本語で受験可能な「アドビ認定プロフェッショナル」はAdobe Photoshop、Adobe Illustrator、Adobe Premiere Proの認定資格があり、それぞれのアプリケーションの活用スキルを証明してまいりました。今回新たに日本語版が提供開始となる「Content Creation and Marketing Using Adobe Express」の認定資格は、操作が直感的でわかりやすいビジュアルコンテンツ作成ツールであるAdobe Expressを使ってコンテンツを効率よく作成するための機能やスキルだけでなく、効果的なコンテンツの企画に欠かせないマーケティングやブランディングの知識を認定します。

受験者が本資格取得を目指す過程において、デジタルコンテンツ制作に必要不可欠な知識やスキルを体系的に身に付けられるよう、本資格試験申込者には、出題範囲を100%網羅したオンライン学習教材が提供されます。教材は3セットの模擬試験と、模擬問題の理解や習熟を助ける学習ガイドから構成されています。これらを反復して学習することで、知識を定着させ、また合格率のアップにつながるように設計されています。

アドビでは2030年までに3000万人の次世代のスキル育成を支援するグローバルイニシアチブ(https://www.adobe.com/jp/news-room/news/202410/20241023_adobe-digital-academy.html)を発表しており、今回のContent Creation and Marketing Using Adobe Expressの認定資格試験の日本語提供開始もその一環の施策です。

「アドビ認定プロフェッショナル Content Creation and Marketing Using Adobe Express 」認定資格試験は、1月15日より、札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡の主要都市で受験が可能です。試験会場は順次増設を予定しており、より多くの方々に受験いただける環境を整えてまいります。また、2026年3月31日までキャンペーン価格にて提供されます。

アドビ認定プロフェッショナルの詳細は、以下をご覧ください。

https://adobe-edu.net/certification-programs/

アドビの教育事業本部執行役員 本部長の小池晴子は次のように述べています。「アドビは、デジタルを活用しながら、人間ならではの創造性を発揮して、新しい価値を作り出す力をクリエイティブデジタルリテラシーと呼び、この育成を推進してまいりました。このように、クリエイティブツールのスキルをもとに、優れたコミュニケーションやマーケティングを行う能力の育成に、本認定試験をぜひお役立ていただきたいと思います。」

【「アドビ認定プロフェッショナル Content Creation and Marketing Using Adobe Express」認定資格試験 概要】

- 試験範囲- - デジタルマーケティングの原則- - デザインの原則- - コンテンツの作成と修正- - コンテンツ管理- - 共有と公開- 試験方法試験は全国にある試験会場のコンピュータを使って解答するCBT形式で行われます。50分45問。合否の結果は、試験直後のコンピュータの画面に表示されます。- 認定合格者には、デジタルバッジが付与されます。- 価格2026年3月31日までキャンペーン価格にて提供、一般12,980円。2026年4月1日以降、一般15,400円(全て税込み)。

