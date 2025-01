大塚製薬とクオン、男性のスキンケアに特化したファンコミュニティを開設

クオン株式会社

2025年1月9日、男性向けスキンケアブランド「UL・OS(ウル・オス)」を展開する大塚製薬株式会社(本社:東京都千代田区)と、クオン株式会社(本社:東京都港区)は共同で、男性のスキンケアをテーマにしたオンラインコミュニティ「男のフェイスケアコミュニティ」を新たにオープンいたしました。本コミュニティは、スキンケアをテーマに対話しながら、健やかな肌や自分らしい生き方について共に考えることのできる場を提供します。

「男のフェイスケアコミュニティ」はこちら :https://www.beach.jp/community/ULOS

「男のフェイスケアコミュニティ」は、スキンケアに馴染みのある方からこれまで考えたことがなかったという方まで、どなたでも無料で参加できるオンラインコミュニティです。参加者は、ちょっとした悩みやエピソードを共有し合うだけでなく、「ウル・オス」の製品に込められたこだわりやブランドの世界観を通じて、健やかな肌や自分らしい生き方について新たな気づきを得ることができます。

「ウル・オス」は、大塚製薬が長年にわたる皮膚研究をもとに開発した、ミドルエイジ男性のためのトータルスキンケアブランドです。「肌を健やかに保つ」というコンセプトのもと、男性特有の肌悩みに応える多彩な製品を提供しています。

ウル・オスの担当者は、コミュニティで次のようにコメントしています。

-----

突然ですが・・・人の体重の約16%を占める臓器ってなんだかわかりますか?

答えは“皮膚(肌)”です。

大塚製薬は、皮膚を「健やかに生きるための重要な器官」と考えています。

ウル・オスは、“健康的な皮膚(肌)に導きたい”という想いで、研究・開発し、2008年に誕生したブランドです。

適切に肌をメンテナンスして、老いすらも味になっていく。大塚製薬が作るならそんなスキンケア製品でありたい。肌の健康を誠実に、真面目に考え続ける、それがウル・オスです。

このコミュニティでは、皆さんとスキンケアというテーマを通じて、年を重ねる楽しさや、スキンケアの方法について語り合いながら活動する場にしていきたいと思っています。

これからどうぞよろしくお願いします!

-----

大塚製薬とクオンは、コミュニティでの対話を通じて顧客理解を深め、そこから得られるインサイトをもとに、共感や関心のポイントを解明していきます。これにより、男性が自分らしいフェイスケアを見つけるお手伝いをするとともに、健やかな肌づくりに貢献してまいります。

男のフェイスケアコミュニティ URL

https://www.beach.jp/community/ULOS

「男のフェイスケアコミュニティ」が開設された「“絆”のコミュニティ」は2020年1月にオープンした、クオンが運営するオンライン上のファンコミュニティプラットフォームです。60以上の企業・自治体と200万人を超える生活者が集い、“絆”をテーマにした交流や、参画企業・団体のコラボレーション企画、双方向コミュニケーションから生まれる生活者の声をもとにした価値共創のイベントなどを実施しています。https://www.beach.jp/community/KIZUNA/

オープン記念キャンペーン

コミュニティオープンを記念して、抽選で合計100名様に「ウル・オス スキンローション または スキンミルク」や「Amazonギフトカード500円分」が当たるキャンペーンを実施いたします。

期間:2025年3月14日(金)13時まで

賞品:ウル・オス スキンローション(120mL) 25名様

ウル・オス スキンミルク(120mL) 25名様

Amazonギフトカード500円分 50名様

条件:期間中、コミュニティ内で1回以上コメントを投稿、もしくはトピックを立てた方

※本キャンペーンはクオン株式会社による提供です。キャンペーンについてのお問い合わせはBeachお問い合わせ事務局(https://www.beach.jp/mall/searchhelp)までお願いいたします。

※Amazon、Amazon.co.jp およびそのロゴは Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

大塚製薬株式会社

大塚製薬は、世界の人々の健康に貢献する革新的な製品を創造するという「Otsuka-people creating new products for better health worldwide」の企業理念のもと、人々の健康を身体全体で考え、疾病の治癒から日々の健康増進までを目指した「医療関連事業」と「ニュートラシューティカルズ関連事業」の両輪で、トータルヘルスケアカンパニーとして事業展開を行っています。

クオン株式会社

クオンは、企業・自治体と生活者をつなぐオンラインコミュニティの構築と運営・コンサルティングを行う会社です。1996年の創業以来、累計300超の企業や自治体のファンコミュニティを手がけ、国際特許を含む複数の特許技術を用いたデータサイエンスを駆使し、生活者との関係構築や課題解決、持続的発展を支援しています。コーポレートサイトで各社の成功事例をご紹介しています。https://www.q-o-n.com/casestudy/(https://www.q-o-n.com/casestudy/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pressrelease-20250115)

社名:クオン株式会社 QON Inc. (旧社名:エイベック研究所)

創業:1996年

代表取締役:武田 隆

事業内容:ファンコミュニティの構築/運営/コンサルティング