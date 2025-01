1位には日焼け水着ver.の「ライザ」が登場！『2024年12月あみあみフィギュア月間ランキング』冬でも元気なビキニ姿の美少女たちがランクイン。

大網株式会社

大網株式会社(東京都文京区)は、自社が運営するホビーショップ『あみあみ』の2024年12月フィギュア予約ランキングを発表いたしました。



※2024年12月1日から12月31日の期間中に予約開始されたフィギュアを対象として、自社独自の予約データ(予約数・金額など)を元にランキングを構成しています。

※ご紹介する製品はすでに予約終了のものが含まれる場合もございます。予めご了承くださいませ。

第1位:

ライザのアトリエ3 ~終わりの錬金術士と秘密の鍵~ ライザ 日焼け水着Ver. 1/6スケール フィギュア

●メーカー:ファット・カンパニー

●原作名:ライザのアトリエ3 ~終わりの錬金術士と秘密の鍵~

●発売月:2025年10月予定

●参考価格:24,800円(税込)

●コピーライト:

(C)2023コーエーテクモゲームス All rights reserved.



★製品の詳細はコチラ

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-180237(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-180237)

第2位:

ウマ娘 プリティーダービー [緋色のニュイ・エトワレ]ダイワスカーレット 1/7スケール 完成品フィギュア

●メーカー:ファット・カンパニー

●原作名:ウマ娘 プリティーダービー

●発売月:2025年10月予定

●参考価格:29,800円(税込)

●コピーライト:

(C) Cygames, Inc.

★製品の詳細はコチラ

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-180317(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-180317)

第3位:

バニースーツ プランニング ソフィア・F・シャーリング 牛ビキニVer. 1/6スケール 完成品フィギュア

●メーカー:ファット・カンパニー

●発売月:2025年9月予定

●参考価格:24,800円(税込)

●コピーライト:

(C)高峰ナダレ

★製品の詳細はコチラ

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-179735(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-179735)

第4位:

劇場版『グリッドマン ユニバース』宝多六花(Dreamy Divas Ver.) 1/7スケール 完成品フィギュア

●メーカー:Solarain

●原作名:GRIDMAN UNIVERSE

●発売月:2025年11月予定

●参考価格:ぬいぐるみセット 25,080円(税込)/ 通常版 21,780円(税込)

●コピーライト:

(C)円谷プロ (C)2023 TRIGGER・雨宮哲/「劇場版グリッドマンユニバース」製作委員会

★製品の詳細はコチラ

・ぬいぐるみセット

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-179749(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-179749)

・通常版

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-179748(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-179748)

第5位:

アズールレーン ウルリッヒ・フォン・フッテン 孤高のイグニッションタイムVer. 1/7スケール 完成品フィギュア

●メーカー:APEX

●原作名:アズールレーン

●発売月:2026年1月予定

●参考価格:23,650円(税込)

●コピーライト:

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

★製品の詳細はコチラ

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-180136(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-180136)

【ピックアップ!】

TVアニメ「その着せ替え人形(ビスク・ドール)は恋をする」より、憧れの“雫たん”に変身した「喜多川海夢」が扇情的なオリジナルポーズでスケールフィギュア化。

■TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」 黒江雫 cosplay by Marin 1/6スケール 完成品フィギュア

●メーカー:グッドスマイルカンパニー

●原作名:その着せ替え人形は恋をする

●発売月:2026年2月予定

●参考価格:21,000円(税込)

●コピーライト:

(C)福田晋一/SQUARE ENIX・「着せ恋」製作委員会

★製品の詳細はコチラ

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-180187(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-180187)

【20位まで一覧】

