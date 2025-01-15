「令和6年度　中小機構四国本部　ハンズオン支援セミナー」2月19日開催　会場：JRホテルクレメント高松

独立行政法人中小企業基盤整備機構

中小機構（独立行政法人中小企業基盤整備機構）四国本部は、ハンズオン支援活用企業が成果と未来に向けた取組を紹介する「令和6年度 中小機構四国本部 ハンズオン支援セミナー」を2月19日（水曜）に開催します。

本セミナーは、長期・継続的に専門家を派遣し、中小企業が抱える経営課題の解決をサポートする「ハンズオン支援」の取組事例や成果をお伝えすることを目的として実施します。

第1部は、IT経営のための生産管理・営業管理体制の構築を目指し社内プロジェクトを成功させた富士スレート株式会社と中小機構ハンズオン支援メンバーがプロジェクト活動を振り返ります。

第2部は、中小企業の飛躍的成長に向けた気運を醸成していくため、四国各県の地域牽引企業経営者によるパネルディスカッションを行います。「地域牽引企業の飛躍的成長に向けて」をテーマに、各社の更なる成長に向けた取組や成長のためのハードル等ご紹介いただきます。

■令和6年度 中小機構四国本部 ハンズオン支援セミナー

日時：2025年2月19日（水曜）14時～17時15分 懇親会：17時20分～18時20分

会場：JRホテルクレメント高松 3階「玉藻」（香川県高松市浜ノ町1番1号）

内容：

第1部 支援事例発表（富士スレート株式会社）

第2部 パネルディスカッション：地域牽引企業の飛躍的成長に向けて

【パネリスト】

富士スレート株式会社 代表取締役社長 馬渕祐三 氏

株式会社北四国グラビア印刷 代表取締役社長 奥田拓己 氏

ジャスティン株式会社 代表取締役社長 種田宗司 氏

株式会社エスイージー 代表取締役社長 濱田順久 氏

経済産業省四国経済産業局 地域経済部長 熊野哲也 氏

【モデレーター】

独立行政法人中小企業基盤整備機構四国本部 本部長 樋口光生

申込方法：下記ページからお申し込みください

https://service.smrj.go.jp/cas/customer/apply/aa90e33bfdf04416b589fbb6dc485e45

※締切：2月14日（金曜）まで

詳細は、下記ページよりご確認ください

https://www.smrj.go.jp/regional_hq/shikoku/news/2024/rvuad1000002129p.html

【チラシ】令和6年度 中小機構四国本部 ハンズオン支援セミナー

https://prtimes.jp/a/?f=d21609-1648-4a4d109e34502dc467f3d79dfc969c1a.pdf

＜独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）＞

中小機構は、事業の自律的発展や継続を目指す中小・小規模事業者・ベンチャー企業のイノベーションや地域経済の活性化を促進し、我が国経済の発展に貢献することを目的とする政策実施機関です。経営環境の変化に対応し持続的成長を目指す中小企業等の経営課題の解決に向け、直接的な伴走型支援、人材の育成、共済制度の運営、資金面での各種支援やビジネスチャンスの提供を行うとともに、関係する中小企業支援機関の支援力の向上に協力します。