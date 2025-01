偏差値40台・赤点連発から、わずか6カ月の独学でネイティブレベルの英会話をマスター!中学英語でペラペラに!?タイパ最高の英語学習法!

株式会社ダイヤモンド社『中学英語でペラペラになる!英語の言い換え図鑑』英語のディー:著 ダイヤモンド社:刊

■中学英語さえわかればOK!魔法のテクニック「パラフレーズ」で、タイパ良く英語をマスター!

英語を学ぶ時に多くの日本人がぶつかるのが、「単語を覚えられない」という壁です。日常的な英会話で使われるフレーズは限られているにもかかわらず、「難しい単語をたくさん覚えなければならない」と思い込み、学習の初期段階でモチベーションを失うケースが多くみられます。さらに、覚えた単語をいざ使おうとすると、文法や発音の壁が立ちはだかり、「結局、思ったように言葉が出てこない」というジレンマに陥ってしまうのです。

そうした英語学習の悩みを解決する救世主となる1冊が、本書『中学英語でペラペラになる!英語の言い換え図鑑』です。著者はIT企業に勤めながら、チャンネル登録者10万人のYouTubeを運営している、英語のディー氏。もともとは英語が大の苦手で、テストはいつも赤点、高校時代の英語の偏差値は常に40台だったといいます。

そんな英語のディー氏がわずか6カ月でネイティブレベルの英語力を身に付け、TOEIC(R)を400点から975点まで爆上げした秘訣が、「パラフレーズ」という言い換えテクニック。たとえば、「問題が山積みだ」という言葉を英語にする時、

1. 日本語を言い換える(“問題が山積みだ” を、 “たくさんの問題を抱えている” に変換)

2. 言い換えた日本語を英語にする(たくさんの問題を抱えている = We have a lot of problems.)

といったように、「自分の知らない言葉をシンプルに変換する」ことで、中学英語レベルの単語さえ覚えていれば、語学力を飛躍的に向上させることができるようになります。

難しい単語なんて、覚える必要なし。タイパよく英語力を上げたいと思っている人にぜひ読んで欲しい1冊です。

「パラフレーズ」をマスターすれば、英語力は飛躍的に向上する

■掲載内容

PROLOGUE

本書の使い方

CHAPTER1 「基礎動詞」で会話力爆上げ!

CHAPTER2 「not」で会話力爆上げ!

CHAPTER3 「関係代名詞」で会話力爆上げ!

ADVANCED 「実践レッスン」で会話力爆上げ!

EPILOGUE

■『中学英語でペラペラになる!英語の言い換え図鑑』

著者:英語のディー

定価:1,650円(税込)

発売日:2025年1月15日

発行:ダイヤモンド社

判型:A5判並製・184頁

URL:https://www.amazon.co.jp/dp/4478121486

■著者プロフィール:英語のディー(えいごのでぃー)

名古屋大学経済学部卒業後、IT企業に勤務しながらYouTubeチャンネル『英語のディー』を運営。『【留学なし】勉強法変えたら英語がペラペラになった話』が235万回再生を突破。高校時代は英語模試の偏差値40台。テストで赤点をとるほど英語が苦手だったが、大学時代に独学で英会話の勉強を開始。留学経験なしで、「1カ月でコツをつかみ▶3カ月で日常会話のレベルに到達▶6カ月でネイティブから褒められるレベルに!」というメソッドを確立し、見事に独学6カ月で英会話を攻略。TOEIC(R)は400点から975点まで爆上がり。その超効率的独学英語習得法を本書で初公開。

