4年ぶりに開催決定！『FOOD STYLE JAPAN 2026 ＜沖縄＞』は、ただいま“早期割引料金”で出展者募集中です。

株式会社イノベント

FOOD STYLE Okinawa 実行委員会（所在：東京都港区、運営：株式会社イノベント）は、2026年2月25日（水）・26日（木）の二日間、沖縄コンベンションセンターにて『FOOD STYLE JAPAN 2026 ＜沖縄＞』を開催する事を発表いたしました。ただいま、早期割引料金にて出展者を募集しております。

観光業界の回復に伴い、成長が見込まれる沖縄は、ホテル新築工事の増加と那覇発着の航空便の再開により、旅行需要が高まっています。一方で人手不足がより一層深刻となっており、“課題解決につながる商材”や“こだわりの逸品”をぜひPRの場としてご活用ください。

＜出展のメリット＞

【1】 沖縄県内のバイヤーにも直接訴求が可能！

前回開催の来場者比率として、沖縄地方からの来場者は91.7%

【2】 アジア市場への輸出チャンス

沖縄の地理的優位性を活かし、沖縄をハブとして台湾をはじめとするアジア市場への国際展開の可能性を探ることが可能

【3】 まだ見ぬ商材を探し求めて全国のバイヤーも来場！

東京・中部・関西・九州と全国で開催実績のある「FOOD STYLE」だからこそ誘致できる”豊富な全国のバイヤー”との商談

現在、早期申込割引実施中です！また安価にご出展いただけるブースもご用意しておりますので、

お早めにお問合せください。※出展対象指定あり 補助金・助成金を活用される方も小間のレイアウト時期や出展準備もご案内いたしますので、まずはお問合せください。

FOOD STYLE JAPAN 2026 ＜沖縄＞

沖縄最大級！外食・中食・小売業界の販路拡大する為の商談展示会

沖縄の食を全国へもっと！全国の食を沖縄にもっと！

会期 ：2026年2月25日（水）・26日（木）10：00～17：00 最終日は16：00まで ※予定

会場 ：沖縄コンベンションセンター

公式HP ：https://foodstyle.jp/okinawa/

特別企画：事前アポイント個別商談会／特別企画ブース／無料相談コーナー ※予定

後援 ： 内閣府 沖縄総合事務局／厚生労働省／沖縄県／宜野湾市／沖縄県商工会議所連合会／日本商工会議所／那覇商工会議所／沖縄商工会議所／宮古島商工会議所／浦添商工会議所／全国商工会連合会／沖縄県商工会連合会／全国水産加工業協同組合連合会／全国中小企業団体中央会／沖縄県中小企業団体中央会／沖縄県中小企業家同友会／沖縄経済同友会／ 独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）沖縄貿易情報センター／ 独立行政法人中小企業基盤整備機構 沖縄事務所／一般社団法人日本百貨店協会／製粉協会／一般社団法人日本弁当サービス協会／公益社団法人日本給食サービス協会／一般社団法人日本惣菜協会／一般社団法人全日本司厨士協会／一般社団法人日本洋菓子協会連合会／一般社団法人日本厨房工業会／一般社団法人日本パン工業会／一般社団法人日本ジビエ振興協会／一般社団法人全日本・食学会／一般社団法人日本外食品流通協会／一般社団法人日本飲食業経営審議会／一般社団法人日本フードビジネス国際化協会／一般社団法人レストランテック協会／一般社団法人日本物流システム機器協会／一般社団法人日本運搬車両機器協会／一般社団法人日本3PL協会／日本マーガリン工業会／一般社団法人日本回転寿司協会／公益社団法人日本全職業調理士協会／公益財団法人沖縄県産業振興公社／公益社団法人沖縄県工業連合会／一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー／一般社団法人沖縄県貿易協会／一般社団法人沖縄県経営者協会／沖縄県ホテル旅館生活衛生同業組合／那覇市観光ホテル旅館事業協同組合／沖縄県交易促進事業協同組合／沖縄県食品産業協議会／一般社団法人沖縄県健康産業協議会／NPO法人繁盛店への道／NPO法人居酒屋甲子園／沖縄コンベンションセンター ※2022年 実績

↓↓↓まずはお問合せください↓↓↓

【お問合せフォーム】https://39auto.biz/trso/regires.php?tno=417

公式ホームページ :https://foodstyle.jp/okinawa/

■前回、出展された企業の成果

・継続商談見込みも複数発生しており、大変有意義でした！

・関東や関西の商談会では出会えない方と会えました。

・想像以上に多くの方が来場され、今後の展開が広がる話ができた！ 他

■出展カテゴリー

購買担当者・バイヤーが貴社商材を探しやすい出展カテゴリーをご用意！公式HPで公開する出展者一覧は、下記キーワードから検索が可能です。閲覧・検索した購買責任者・バイヤーが、『この商材を見たい！』 『この出展者と話したい！』と来場目的をもっていただける機会です。

スーパーマーケットフード／弁当・給食・宅配フード／外食フード／べジタブル・ミート・シーフード／調味料・加工食品／パン・ベーカリー・菓子・スイーツ／冷凍食品・時短食材／代替食品開発／高齢者食・介護食/保健機能食品・ヘルスケア／有機食品・飲料（オーガニック）／中華関連商材／OEM・PB・共同開発／ギフト/防災・備蓄非常食／人手不足省力化／レストランテック／リテールテック／訪日外国人対応／総合酒類・ソフトドリンク／焼肉、ホルモン・もつ関連商材/麺（ラーメン・うどん・そば・パスタ他）／居酒屋関連商材／観光・宿泊施設関連商材／カフェ・喫茶関連商材／和食関連商材／洋食関連商材／販促／フードデリバリー・テイクアウト／店舗開発／食品物流・食品工場／食の安心・安全／FC・シェアリングブランド／全国食の逸品団体(予定)

お問合せフォーム :https://39auto.biz/trso/regires.php?tno=417