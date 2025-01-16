「第2回日本ヘルスツーリズム学会設立準備研究会(2025.2.22)」開催のご案内

一般社団法人日本ヘルスツーリズム学会

この度、第2回日本ヘルスツーリズム学会設立準備研究会を東海大学品川キャンパスにて開催いたします。今回は、日本ヘルスツーリズム学会が目指す方向性、ヘルスツーリズムの基礎講座、経済産業省による特別講演、ヘルスツーリズムの取組事例についての発表を予定しています。

日本ヘルスツーリズム学会は、このような研究会を重ねながら学術団体としての設立を目指しており、科学的・学術的な領域の拡大と研究を通して、健康課題の解決や観光商品の開発、地域活性化につながることを目的としています。 ヘルスツーリズム分野における研究や商品開発、地域活性等に関心のある皆様のご参加をお願いいたします。

◆ 開催概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/144549/table/2_1_433f36dea6ba7ac00f8cd08864987a8c.jpg ]◆ プログラム[表2: https://prtimes.jp/data/corp/144549/table/2_2_8d1282f828f1b8e49e90e835487fb1fc.jpg ]◆ 第2回研究会プログラムコミッティ

委員長：

木下 藤寿（一般社団法人日本ヘルスツーリズム学会理事長、

株式会社ウェルネスツーリズム研究所）

委員：

下光 輝一（東京医科大学名誉教授、公益財団法人健康・体力づくり事業財団理事長）

高橋 伸佳（芸術文化観光専門職大学 准教授）

佐藤 雅明（東海大学観光学部 准教授）

西崎 徹（特定非営利活動法人日本ヘルスツーリズム振興機構 事務局長）

北出 恭子（温泉家／スプリングラボ合同会社 CEO）

北 芳光（一般社団法人こまつ観光物産ネットワーク）

永瀬 隆之（株式会社フェアアンドイノベーション 代表取締役）

上田 裕文（北海道大学大学院 メディア・コミュニケーション研究院 准教授）

荒井 秀和（株式会社イーサイド 代表取締役）

◆ お問い合わせ先

一般社団法人 日本ヘルスツーリズム学会 事務局

108-0014 東京都港区芝五丁目27番6号 泉田町ビル5階((株)イーサイド内)

jhs-office@japanhealth-s.jp