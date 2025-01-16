【新商品】新幹線のメタルな質感を紙で表現した「新幹線メタルダイカットカードセット 第二弾」を販売開始します
『フタバ株式会社』（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：市川 隆史）より、「新幹線メタルダイカットカードセット 第二弾」が登場！第一弾、第二弾の車両と合わせて全10種で展開！2025年1月20日(月)から一部の郵便局店頭および、オンラインショップにて販売開始いたします。
新幹線好きにはたまらない！新幹線をモチーフにしたメタル調のダイカットカード
第一弾で販売したJR東日本の車両に加え、第二弾では引退が惜しまれる大人気の「923系ドクターイエロー」を筆頭に、JR九州・JR西日本・JR東海で活躍する新幹線が新登場！
車体の光沢感をイメージしたメタル調の紙に、異なる角度から新幹線の車体が描かれたダイカットカード2枚がセットになっています。送るだけではなく、コレクションとして飾っていただけるよう厚みのある紙を使用しています。
裏面に切手を貼れば郵送することができます。※定形外郵便になります
商品の概要
●商品名：新幹線メタルダイカットカードセット 第二弾
●商品内容：（カード正面）1枚、（カード側面）1枚（計2枚で1セット）
●素材：紙
●商品価格（消費税込み）：各600円
(1)N700S系のぞみ
カード正面（本体サイズ：約146×140mm）カード側面（本体サイズ：約198×123mm）
(2)923系ドクターイエロー
カード正面（本体サイズ：約140×154mm）カード側面（本体サイズ：約198×115mm）
(3)500系こだま
カード正面（本体サイズ：約148×140mm）カード側面（本体サイズ：約198×123mm）
(4)800系さくら
カード正面（本体サイズ：約140×153mm）カード側面（本体サイズ：約198×124mm）
(5)N700Sかもめ
カード正面（本体サイズ：約140×143mm）カード側面（本体サイズ：約198×107mm）
(6)E4系Maxとき
カード正面（本体サイズ：約140×179mm）カード側面（本体サイズ：約198×119mm）
(7)E5系はやぶさ
カード正面（本体サイズ：約140×148mm）カード側面（本体サイズ：約206×95mm）
(8)E6系こまち
カード正面（本体サイズ：約140×164mm）カード側面（本体サイズ：約206×97mm）
(9)E7系 かがやき
カード正面（本体サイズ：約140×153mｍ）カード側面（本体サイズ：約204×119mm）
(10)E926形イーストアイ
カード正面（本体サイズ：約128×178mm）カード側面（本体サイズ：約203×98mm）
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
■販売情報
【販売場所】
●全国約300の郵便局
（詳細はこちら→https://www3.jp-ts.jp/Syohin_Msg/upload/master/267/list(shinkansen)_20250116.pdf）
●フタバオンラインショップ
https://www.rakuten.ne.jp/gold/futabaonlineshop/
【販売開始日】
●全国約500の郵便局：2025年1月20日（月）
●フタバオンラインショップ：2025年1月20日（月）
■フタバ株式会社概要
発売元：フタバ株式会社
【本社所在地】
〒466-0058
愛知県名古屋市昭和区白金二丁目 4 番 10 号
【設立】
昭和 47 年 2 月
【代表者】
代表取締役 市川 隆史
【事業内容】
年の始まりに贈る心ふれあう年賀状印刷サービスの提供
慶びお祝い時に贈るお祝い袋（ポチ袋）の企画販売
ハレの日を彩る箔押しペーパーアイテムブランド「ROKKAKU」の企画販売
感謝の気持ちを添えて贈るキャラクターグッズ（ギフト）の開発
大切な思い出を形にするフォトブック（写真整理アプリ）の提供
【WEBサイト】
企業 HP：http://www.futabanenga.com/
年賀状印刷：https://futabanenga.jp/
「ROKKAKU」公式HP：https://rokkaku-futaba.jp/
フタバオンラインショップ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/futabaonlineshop/
【SNSアカウント】
フタバ公式商品紹介 X(旧Twitter)：https://x.com/Futaba_product
「ROKKAKU」公式 instagram：https://www.instagram.com/rokkaku_official/
■お客様/報道関係の方のお問い合わせ先
フタバ株式会社 企画営業部
電話：052-882-1671
受付時間：10:00～17:00（土日祝・年末年始・夏期休業を除く）