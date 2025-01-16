やさしい風合いの陶器製で、汚れても洗いやすく清潔に保てる「美濃焼のまな板カッティングボード置き」発売中
アイメディア株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役：米又幹夫）は、やさしい風合いの陶器製で、汚れても洗いやすく清潔に保てる「美濃焼のまな板カッティングボード置き」を2025年1月より公式WEBショップにて発売します。
https://shop.aimedia.co.jp/shopdetail/000000000999/
【商品説明】
美濃焼のまな板カッティングボード置き(https://shop.aimedia.co.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000000999&search=%C8%FE%C7%BB%BE%C6&sort=)
価格：1,320 円（税込）
美濃焼のまな板・カッティングボード置き。やさしい風合いの陶器製で、汚れても洗いやすく清潔に保てます。※本品だけでは自立しないため、必ず壁に立て掛けて使用してください。
【商品概要】
■商品サイズ：(約)2.4×2.7×7.5cm
■適応サイズ：4mm～15mmの厚さのまな板
■材質：陶器（美濃焼）
■原産国：日本
■JANコード：4989409103085
【会社概要】
アイメディア株式会社
アイメディアは日用雑貨のメーカーです。「メ」の付けどころが独創的な商品を開発しています。1975年に広島県で創業、日用雑貨や家庭用品など、ご家庭で使う商品を開発しています。
会社名：アイメディア株式会社
所在地：広島県広島市東区若草町12番1号 アクティブインターシティ広島9F
公式ホームページ :https://www.aimedia.co.jp/
【SNS】
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【本件に関するお問い合わせ】
アイメディア株式会社 販売促進グループ 広本
電話：06-7174-8866
Mail：hiromoto@aimedia.co.jp