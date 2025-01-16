やさしい風合いの陶器製で、汚れても洗いやすく清潔に保てる「美濃焼のまな板カッティングボード置き」発売中

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アイメディア株式会社

アイメディア株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役：米又幹夫）は、やさしい風合いの陶器製で、汚れても洗いやすく清潔に保てる「美濃焼のまな板カッティングボード置き」を2025年1月より公式WEBショップにて発売します。



https://shop.aimedia.co.jp/shopdetail/000000000999/













【商品説明】

美濃焼のまな板カッティングボード置き(https://shop.aimedia.co.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000000999&search=%C8%FE%C7%BB%BE%C6&sort=)


価格：1,320 円（税込）



美濃焼のまな板・カッティングボード置き。やさしい風合いの陶器製で、汚れても洗いやすく清潔に保てます。※本品だけでは自立しないため、必ず壁に立て掛けて使用してください。


【商品概要】

■商品サイズ：(約)2.4×2.7×7.5cm


■適応サイズ：4mm～15mmの厚さのまな板


■材質：陶器（美濃焼）


■原産国：日本


■JANコード：4989409103085



【会社概要】

アイメディア株式会社

アイメディアは日用雑貨のメーカーです。「メ」の付けどころが独創的な商品を開発しています。1975年に広島県で創業、日用雑貨や家庭用品など、ご家庭で使う商品を開発しています。







会社名：アイメディア株式会社


所在地：広島県広島市東区若草町12番1号　アクティブインターシティ広島9F


公式ホームページ :https://www.aimedia.co.jp/



【SNS】

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【本件に関するお問い合わせ】

アイメディア株式会社　販売促進グループ　広本


電話：06-7174-8866


Mail：hiromoto@aimedia.co.jp