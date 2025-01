ホグワーツ魔法魔術学校の12人の魔法使いの杖をデザインした壁掛け時計「ハリー・ポッター ワンド ウォールクロック」の再販が決定！2025年1月17日（金）より二次予約の受付を開始します

ベネリック株式会社

ベネリック株式会社(本社:東京都千代田区、社長:横山 武)は、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもとに運営する、大ヒット映画シリーズ『ハリー・ポッター』と『ファンタスティック・ビースト』のオフィシャル商品を専門に取り扱う「ハリー・ポッター マホウドコロ(Harry Potter - Mahou Dokoro)」にて2024年12月27日(金)より販売しております「ハリー・ポッター ワンド ウォールクロック」の二次予約を2025年1月17日(金)より開始いたします。

■新商品「ハリー・ポッター ワンド ウォールクロック」について

「ハリー・ポッター マホウドコロ」に2024年12月より登場した、ホグワーツ魔法魔術学校の12人の魔法使いの杖をインデックスに落とし込み、中央にはホグワーツ魔法魔術学校のエンブレム、背板には半透明の加工を施した呪文のレリーフをあしらい、ハリー・ポッターの世界観を表現したユニークなデザインの壁掛け時計。ご好評いただいておりました本商品の二次予約を、2025年1月17日(金)より開始いたします。

杖の並び順は以下の通りです。12時のアルバス・ダンブルドア、1時のシリウス・ブラック、2時のリーマス・ルーピン、3時のセブルス・スネイプ、4時のルーナ・ラブグッド、5時のハーマイオニー・グレンジャー、6時のハリー・ポッター、7時のロン・ウィーズリー、8時のジニー・ウィーズリー、9時のドラコ・マルフォイ、10時のネビル・ロングボトム、11時のミネルバ・マクゴナガル。また、5時から7時のハーマイオニー、ハリー、ロンの組み合わせや、1時2時はシリウスとルーピンが並びあうなど作中のエピソードを想起させるような配置になっています。

シンプルな長針と短針で時計としての実用性を持たせながら、インテリアとしてもお楽しみいただける精巧な作りの一品です。

■商品詳細マット加工を施したパッケージデザイン

商品名:ハリー・ポッター ワンド ウォールクロック

価 格:25,300円(税込)

サイズ:W450×H450×D40mm

素 材:PVC・ABS・アルミ・鉄

予約受付について:ハリー・ポッター マホウドコロ オンラインショップにて、2025年1月17日(金)10:00より予約受付を開始いたします。商品の発送とハリー・ポッター マホウドコロ各店舗での一般販売は、2025年4月末ごろを予定しています。

予約受付ページ:https://www.harrypotter-mahou-dokoro-benelic.com/item/47723.html

■「ハリー・ポッター マホウドコロ(Harry Potter - Mahou Dokoro)」について

「Harry Potter - Mahou Dokoro」にようこそ。

ハリー・ポッター マホウドコロは毎日の暮らしに少しだけ魔法を感じられるエッセンスをつめこんだ素敵なアイテムがそろう場所。

どうぞゆっくりしていってくださいね。

ショップコンセプト

作品に触れるたび、心いっぱいに広がる興奮と感動、そして感じた友情と勇気の力。

いつでもあの世界があこがれだった、いつの日も物語に夢中だった、いつか彼らのようになりたかった…。

「ハリー・ポッター」と「ファンタスティック・ビースト」の商品に、いつでも、どんな時にも触れられる場所を目指しています。

心躍る商品や作品とのつながりを感じられるアイテムを厳選し、日本の四季に合わせた品ぞろえで “ちょっと身近な魔法界”より、あなたのお気に入りをお届けしてまいります。

店舗情報

店舗名称:ハリー・ポッター マホウドコロ 赤坂 Wizarding World Street店

所在地 :赤坂Bizタワー 1F(東京都港区赤坂5-3-1)

営業時間:11:00~21:00

※施設の状況により営業時間は変更となる場合がございます。

店舗名称:ハリー・ポッター マホウドコロ 栄公園店

所在地 :オアシス21 B1F (愛知県名古屋市東区東桜1-11-1)

営業時間:10:00~21:00 ※施設に準じる

店舗名称:ハリー・ポッター マホウドコロ ランドマークプラザ店

所在地 :ランドマークプラザ 2F (神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1)

営業時間:11:00~20:00 ※施設に準じる

開催中のPOPUP STORE情報

店舗名称:ハリー・ポッター マホウドコロ POP-UP STORE in 東京駅

開催期間:2024年10月10日(木)~2025年3月30日(日)

開催地 :東京駅一番街 東京キャラクターストリートB1(東京都千代田区丸の内1-9-1)

営業時間:10:00~20:30

店舗名称:ハリー・ポッター マホウドコロ POP-UP STORE in 東京ソラマチ

開催期間:2024年10月19日(土)~2025年2月2日(日)

開催地 :東京ソラマチ イーストヤード4F 12番地 特設会場(東京都墨田区押上1-1-2)

営業時間:10:00~21:00

オンラインショップ

店舗名称:ハリー・ポッター マホウドコロ

URL:https://www.harrypotter-mahou-dokoro-benelic.com/

オンラインショップでは、お好きな寮を選択し、登録することでそれぞれの紋章をモチーフにしたヘッダーなどが楽しめます。

※初回登録時にご自身で選んだ寮を変更することはできません。

店舗のお買い上げ特典について

対 象 :お買い上げ金額が3,300円以上(税込)のお客さま

内 容 :「ステッカー」(全8種・非売品)をお一つプレゼント

期 間 :2024年5月27日(月)~ なくなり次第終了

実施店舗:オンラインショップを含む全国の「ハリー・ポッター マホウドコロ」

備 考 :1会計につきランダムで1枚プレゼント、オンラインショップではご購入の商品に同封されます。

SNSでの最新商品情報

【「ハリー・ポッター」スタイル公式X(旧Twitter)】 @hpst_jp

URL:https://x.com/hpst_jp

「ハリー・ポッター」「ファンタスティック・ビースト」シリーズのグッズやショップ情報をお届けする公式X(旧Twitter)アカウントです。

「ハリー・ポッター」フランチャイズについて

11歳のハリー・ポッターがホグワーツ魔法魔術学校の鍵と領地の番人、ルビウス・ハグリッドに出会った瞬間から年月は流れ、ハリーが体験した数々の冒険は広く知れ渡ることとなり、人々の心に他に類をみない“痕跡”を残しました。「ハリー・ポッター」は社会現象化し、25年以上の月日が流れた今、歴史上最も成功し最も愛されているエンターテインメント作品の一つとなりました。

J.K.ローリングのベストセラー小説「ハリー・ポッター」は、1つの世界観のなかで、様々なプロジェクトが影響し合い進化し続けながら命を吹き込まれ、世界中の何百万人ものファンに愛されて続けています。8作もの大ヒット映画『ハリー・ポッター』と壮大な3作の映画『ファンタスティック・ビースト』はスクリーンで魅惑的なアクションを繰り広げ、『ハリー・ポッターと呪いの子』は舞台で人々を魅了し、ポートキー・ゲームズが提供する最先端のビデオゲームやモバイルゲームでは、かつてない魔法界を体験することができます。またファンは、革新的なコンシューマープロダクツを通じて作品への情熱を披露し、世界5カ所のユニバーサル・スタジオのテーマパークを含む、壮大なロケーションベースの体験に胸を躍らせることができます。

このような広がりを見せるワーナーブラザース・ディスカバリーの「ハリー・ポッター」「ファンタスティック・ビースト」ポートフォリオには、ファンが特別な瞬間と場所を楽しむために開発された画期的なツアー体験やイベント、リテールショップ「プラットフォーム 9 3/4」、アイコニックな旗艦店「ハリー・ポッター ニューヨーク」も含まれます。更に、「ワーナー ブラザース スタジオツアーロンドン ‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」、「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」では、映画の舞台裏の秘密を体験し、魔法使いもマグルも同じように新しい発見をすることができます。

そして「ハリー・ポッター」原作を忠実に描くHBOオリジナルの新ドラマシリーズが始動しこの世界をさらにひろげてくれるように、グローバル・コミュニティを魅了する、新鮮でエキサイティングなコンテンツを提供し続けます。世界中のファンを、これから何世代にもわたって、魔法を探求し新しい発見ができる魅力的な世界に魅惑し続けます。

フランチャイズの最新ニュースと特集は公式サイトをご覧ください。https://warnerbros.co.jp/franchise/wizardingworld/

ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツについて

ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツ(WBDGCP)は、ワーナーが保有するエンターテイメントブランドやフランチャイズを世界のファンの生活の中に広げています。WBDGCPは、DC、ハリー・ポッター、ルーニー・テューンズ、トムとジェリーをはじめとするハンナ=バーベラ作品、HBO、カートゥーン ネットワークなど数々のフランチャイズやブランドにおいて、玩具、ファッショングッズ、インテリア、出版などの分野で最高クラスのパートナーと提携しています。

All characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc.

Publishing Rights (C) JKR. (s25)