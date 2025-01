外国人材紹介サービス「チョクトリ」がDX&AIセレクトショップ「KIRARI」に掲載

株式会社One Terrace

株式会社One Terrace(本社:東京都港区、代表取締役:石中達也 以下「当社」)が提供する外国人材紹介サービス「チョクトリ」が、DX&AI コンサルティングを行うHorizonHead&company株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:澤村泰一 以下「HorizonHead&company」)の運営するDX&AIセレクトショップ「KIRARI」に掲載されました。

DX&AIセレクトショップ「KIRARI」について

KIRARIは、『DX&AI オンラインセレクトショップ』です。

Horizon社が代表バイヤーとしてセレクトするDXとAIのサービスを、より広く皆様に知って頂き、手に取って頂くためのオンラインショップです。

Horizon社が協業する仲間達の『キラリと光る個性豊かなサービス』を中心に取り扱いをしています。

『DX・AIサービス選びに透明性を』。

このコンセプトのもと、フェアに、あくまで企業目線で「本当に良いサービス」を目利きしています。

大企業向けだけでなく、中堅・中小企業向け、地域創生の目線も持って運営されているセレクトショップです。

KIRARIサイト>>>https://kirari.horizonhead.co.jp/



外国人材紹介「チョクトリ」について

One Terraceが提供する外国人材紹介サービス「チョクトリ」は、アジア各国から理系分野(製造・建設・IT)の若手技術者を日本企業に紹介するサービスです。

「チョクトリ」は以下のような支援を包括的に行っています:

求人票作成: 日本企業と海外人材のニーズをマッチング。

候補者集客と面接会の実施: アジア各国で候補者を募り、選抜。

日本語教育: 日本での就労に必要な言語スキルのサポート。

ビザ取得・定着支援: 入国から就労開始後までの包括的なフォローアップ。

また、WEBサイト開発やSNS運用を交えた採用ブランディングのご支援を通して、採用から定着率の向上など、企業様の採用環境を整備します。

チョクトリサービスサイト>>>https://chokutori.com/

今後の展望

これをきっかけに、岐阜県内のさらに多くの企業様に対して、外国人材紹介サービス、チョクトリで外国人材紹介や日本語教育、採用につながるコンサルティングまでトータルで提供

「KIRARI」での掲載を通じて、HorizonHead&companyと当社はそれぞれの取り組みを活かし、顧客の成功を共に支援し、持続可能なビジネスモデルを構築します。

会社概要

【HorizonHead&company株式会社】

本社所在地:〒102-0083 東京都千代田区麹町4-8-1

THE MOCK UP BY PORTAL POINT 103号室

代表者:代表取締役 澤村 泰一

設立:2020年10月

事業内容:DX&AI コンサルティング/ディストリビューター

SaaSの企画・開発・販売(デジタルコンサル:HAJIME Tech)

コンサル・エンジニアマッチングプラットフォーム(MICHINORI)

DX&AI セレクトショップ『KIRARI』の運営

企業HP:https://horizonhead.co.jp/



【株式会社One Terrace】

本社所在地:東京都港区赤坂1-14-14

代表者:代表取締役社長 石中 達也

設立:2017年4月

事業内容:外国人材紹介事業、企業ブランディング支援事業、研修およびび指導ほか

企業HP:https://oneterrace.jp/