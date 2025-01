2/1、2/2愛知県西尾市で開催するeスポーツイベント「Play! GAME CHANGE.」追加ゲスト及び会場限定の特別コンテンツ情報を公開！

西尾市

愛知県西尾市は、2025年2月1日(土)2日(日)にeスポーツイベント「Play! GAME CHANGE.」を一色地域文化広場にて開催いたします。西尾市は、新たなスポーツツーリズムとしてeスポーツを活用し、健康増進やデジタルデバイド解消、多文化・多世代交流を継続的に促進しており、今年度は「みるeスポーツ」と「するeスポーツ」を組み合わせた大型イベントを開催します。

イベント当日は、野田クリスタルさんとのスペシャルマッチ(来場者のみ観覧可)や、eスポーツプロゲーマー「忍ism Gaming」「Xian」によるエキシビションマッチ、更に一般の方がプロゲーマーとの対戦に挑戦できる交流対戦コーナー等、出場者だけでなく観覧にお越しの方にも楽しんでいただける充実のコンテンツをご用意しております。

本イベントへの参加・体験はいずれも無料です。普段eスポーツに馴染みのない方も、ご家族、ご友人と是非ご来場ください。

Play! GAME CHANGE. 詳細はこちら(https://nishio-esports.com/(https://nishio-esports.com/))[表1: https://prtimes.jp/data/corp/149012/table/4_1_2fdf5e7c3c75df6a3f92af7f69022f2c.jpg ]

このたび「(株)アイ・オー・データ機器」様に後援いただくことが決定しました。

トーナメント戦で使用するモニターのレンタルにご協力いただきます。

■大会「MATCHA CITY CUP STREET FIGHTER 6」

(C)CAPCOM[表2: https://prtimes.jp/data/corp/149012/table/4_2_b1e7fded599a59260d9023b0cfe05d08.jpg ]認証番号 2024-0004

※対戦は全てオフラインにて実施しますが、大会の様子はYoutubeLIVEで配信予定。

配信URLはこちら(【2/1】西尾市eスポーツプロジェクト2024 Play!GAME CHANGE.(https://youtube.com/live/ChU5iodfoiE?feature=share))

▼追加コンテンツ

1. 13:15頃~ ゲスト出演者によるクロストーク&エキシビションマッチ

忍ism Gaming、Xianに、ストリートファイター 6の魅力や楽しみ方等についてお話いただきます。また、ストリーマーや実況解説者も交え、エキシビションマッチをご披露いただきます。

2. 16:00頃~ トーナメント上位者特典 プロゲーマーとのエキシビションマッチ

本大会のトーナメント戦を勝ち上がった成績優秀者には、プロゲーマーとのエキシビションマッチに挑戦していただきます。

また優勝者は、野田クリスタルさんとのスペシャルマッチにもご参加いただけます。

3. 15:00~16:00(予定) プロゲーマーと対戦できる試遊コーナー

忍ism Gamingと交流対戦できるコーナーを設置。大会へのエントリー有無に関わらず、どなたでもご参加いただけます。事前予約不要です。(順番をお待ちいただくことがあります)

このほか、ゲーム経験が浅い方もお気軽に交流対戦をお楽しみいただける試遊コーナーも設置予定です。

▼追加決定!出演ゲスト

ストリーマーとして「ひかる」、実況MCとして「パクマン」の出演が決定!

ストリーマー:ひかる

中学生の頃にSTREET FIGHTER Vに出会い、格闘ゲームにハマる。2021年、18歳以下限定の大会「Beast Cup -18U-」にて優勝し注目される。2022年にはSTREET FIGHTER LEAGUE:Pro-JP 2022 トライアウト大会で優勝し、JeSU公認プロライセンスを取得。

実況MC:パクマン

格闘ゲーマーとしてプロゲーミングチームで活動後、現役時代から定評のあったトークスキルや場の盛り上げ力を活かし、近年では関西を中心にイベントMCや実況者としても広く活動している。

■大会「MATCHA CITY CUP ぷよぷよテトリス2」

(C)SEGA Tetris (R) & (C) 1985~2020 Tetris Holding. Tetris logos, Tetris theme song and Tetriminos are trademarks of Tetris Holding[表3: https://prtimes.jp/data/corp/149012/table/4_3_c4bbe179d903cc597515bb9993e292c4.jpg ]\情報解禁/

▼追加決定!出演ゲスト

プロeスポーツプレイヤー「ともくん」に加え、実況MCとして「さくやきん」の出演が決定!

実況解説:さくやきん

愛知県を中心にeスポーツイベントのMC・実況活動を行っている。

シューティングゲーム・格闘ゲーム・パーティーゲームなど、様々なジャンルの実況を経験。

感情豊かな声音、独特な観点から生まれる熱い実況に定評あり。

■コンテンツ3. デジタルパークプラス

子どもから大人まで気軽にAR技術に触れることができる体験空間。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/149012/table/4_4_a14d65586a99abdd6f28b42be0963ba9.jpg ]

会場内に6つのARコンテンツを準備しておりますが、混雑緩和のため「整理券」を配布いたします。会場内の総合受付までお越しください。

イベントに関する最新情報は、「NISHIO CITY e-SPORTS PROJECT」ページまたは公式xにて随時お知らせいたします。

■NISHIO CITY e-SPORTS PROJECT

■会場アクセス

※駐車場台数に限りがありますので、徒歩や自転車、公共交通機関の利用にご協力をお願いします。

名鉄西尾駅より名鉄東部交通バス「一色町公民館」下車すぐ

名鉄碧南駅 または 名鉄吉良吉田駅よりふれんどバス「一色町公民館」下車すぐ

一色地区コミュニティバス いっちゃんバス「一色町公民館」下車すぐ

[臨時駐車場]西尾信用金庫一色支店、JA西三河一色中部支店(※台数に限りがあります)