ポン！と押すたびに、懐かしのキャラクターに会える！？SNSからのリクエストに応えて企画した、ものマネをするシュールなにゃんこのはんこ「にゃんにゃんにゃんこ はんこコレクション」

インターネットのはんこ屋さん「印鑑はんこSHOPハンコズ」を運営する株式会社岡田商会(所在地:大阪府大阪市、店長:岡山耕二郎)はこのたび自社オンラインショップにて、「にゃんにゃんにゃんこ はんこコレクション」の販売を開始いたしました。

にゃんにゃんにゃんこは、2000年7月に登場した、かわいいにゃんこのキャラクター。食べものなどのものマネが得意なにゃんこたちは、今もなお多くのファンを抱えています。昨年12月に、たれぱんだやアフロ犬、こげぱん、モノクロブーが登場する「San-X レジェンドキャラクター はんこコレクション」を発売した際に、SNSから「にゃんにゃんにゃんこも出してほしい!」というリクエストを多数いただいたことから企画。今回、商品化が実現いたしました。

かわいすぎるイラストはこちらの10種類。アイスクリームやタルト、ショートケーキ、クレープ、ロールケーキやコーヒーなどにものマネしたにゃんこたちは、おもわず全部揃えたくなるようなかわいさ。

フォントはこちらの3種類。ゆるくてかわいいにゃんこのイラストと相性のよいオーソドックスなフォントから、ちょっぴりかわいらしいフォントまでをご用意しました。

苗字や名前はもちろん、旧字体、ペンネームやハンドルネームのほか、例えば「OK」「みました」「有給」といったメッセージを入れることも。学校の先生や職場でのやり取りに使ったり、手帳やカレンダーに使うこともできます(漢字3文字・ひらがなカタカナ5文字・アルファベット6文字まで)。

ボディーカラーは7種類、インクは2色から選べます。

カフェメニューにものマネしたにゃんこがぐるりと描かれたかわいいオリジナルケース付き。おもわず飾っておきたくなるかわいさです。

2000年7月に登場したかわいいにゃんこのキャラクター「にゃんにゃんにゃんこ」に、ポン!と押すたびにいつでも会える「にゃんにゃんにゃんこ はんこコレクション」。忙しい毎日もこのはんこを押せば、ついほっこりと癒されることでしょう。



はんこというと事務的でお堅いイメージがありますが、 わたしたちはこれからも好きな人にはたまらないユニークな企画をつうじて、 ハンコに愛着を持つ人を増やしてまいります。



