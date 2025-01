「Sunrise DA」、「Alchemy DApp Store」にData Availability Blockchainsとして掲載

Cauchye Asia PTE. LTD

モジュラーブロックチェーンパラダイムを牽引するCauchyE Asia PTE. LTD.(本社:シンガポール、代表:木村優、以下「CauchyE」)は、Web3インフラストラクチャのグローバルリーダーであるAlchemy(本社:米国カリフォルニア州)が運営する開発者向け教育・情報プラットフォーム「Alchemy DApp Store」において、当社が開発するパブリックブロックチェーン「Sunrise DA」が、CelesitaやAvailと並ぶ、Data Availability Blockchains(データ可用性ブロックチェーン)の一つとして掲載されましたことをお知らせいたします。

Alchemyについて

Alchemyは、Web3開発者向けにブロックチェーンインフラストラクチャを提供する企業です。同社は2020年の設立以来、イーサリアムを中心としたブロックチェーンネットワーク上で、開発者がdApps(分散型アプリケーション)を効率的に構築・運用できるよう、高性能なAPIやノードサービスを提供しています。Web3におけるAWS(Amazon Web Services)に例えられる存在として急成長を遂げ、現在では主要なNFTプロジェクトやDeFiプロトコルの多くが同社のインフラを採用しています。

Alchemy DApp Storeについて

Alchemy DApp Storeは、Web3の開発者とユーザーのための包括的なアプリケーション・ディレクトリです。従来、分散されていたWeb3の情報源を一元化し、DeFi、インフラ、DAOなど、さまざまな分野における数千のdAppsと開発ツールを集約しています。ユーザーは無料で利用でき、最新のブロックチェーンプロジェクトや開発ツールを効率的に発見することができます。コミュニティ主導の情報プラットフォームとして、Web3エコシステムの発展を支援しています。

CauchyE Asia PTE. LTD.について

CauchyEは、Proof of Liquidityに特化したデータ可用性層「Sunrise DA」の開発を主導する、モジューラーブロックチェーンのリーディングカンパニーです。

また、完全独立型のオリジナルブロックチェーン構築ソリューション「MyLayer」を提供しており、ディープテック領域における分散型物理インフラストラクチャ(DePIN)の活用や、既存金融へのDeFiプロトコルの統合など、ブロックチェーンのキラーユースケース創出を推進しています。

Sunrise DAとは

Sunrise DAは、ブロックチェーンの処理能力とデータアクセスを革新的に向上させる、新世代のデータ可用性層(DA Layer: Data Availability Layer)です。Proof of LiquidityとオフチェーンBlobという先進的な技術を組み合わせた世界初のプラットフォームとして、モジュラーブロックチェーンの可能性を大きく広げています。日本発のプロジェクトでありながら、世界中で高い評価を受けています。2024年7月のテストネット公開以降、驚異的な成長を遂げ、わずか3週間で10万人、6週間で20万人のアクティブユーザーを獲得しました。

MyLayer/OurLayerとは

Sunrise DAの主な特徴- オフチェーンBlobによるデータ可用性証明機構分散ストレージシステム(Arweaveなど)と連携した「オフチェーンBlob」により、従来のDA Layerの制約を解消します。これにより、AIアプリケーションやブロックチェーンゲームなど、大規模なデータ処理を必要とする「ビッグブロックL2」の実用化を実現します。- Proof of Liquidity独自の「Proof of Liquidity(PoL)」システムにより、流動性提供者に投票権を付与します。従来のProof of Stake(PoS)と異なり、実質的な経済活動を評価することで、「流動性フライホイール」と呼ばれる持続的な価値創造サイクルを確立します。- DA手数料の抽象化DA Fee Abstractionにより、開発者は初期費用なしでデータ可用性機能を利用できます。流動性プールへの資産提供で得られる$vRISEトークンによって手数料を支払う仕組みを導入し、開発者の参入障壁を下げながらネットワークの流動性も確保します。- IBC(Inter-Blockchain Communication)のネイティブサポートCosmosエコシステムで開発されたIBC(Inter-Blockchain Communication)プロトコルをネイティブ実装しています。これにより、異なるブロックチェーン間での安全なデータ通信や資産移転が可能となり、Ethereumを含む幅広いブロックチェーンとの連携を実現します。- スケーラビリティモジュラー型ブロックチェーンは自動的にスケールするため、Sunrise上の開発者はインフラ管理から解放され、アプリケーション開発に集中できます。

「MyLayer/OurLayer」は、企業のブロックチェーン技術を活用した新規事業開発を、企画段階から実装・運用まで一貫してサポートするサービスです。独自開発の技術により、高いスケーラビリティとセキュリティを両立しながら、低コストでの導入を実現します。本サービスは以下の2つのソリューションで構成されています。

- 「MyLayer」:完全独立型のオリジナルブロックチェーンの企画・構築サービス- 「OurLayer」:企業利用に特化した共有型ブロックチェーンを利用する導入支援サービスMyLayerの主な特徴- ビジネス成功へのトータルサポート実証実験(PoC)の段階で終わらせることなく、本格的な事業化まで見据えた戦略的な提案を行います。 当社チームは、独自のポイントシステムとゲーミフィケーションを活用し、30万人以上のユーザーを獲得した実績があります。この経験を活かし、グローバル展開におけるトラクション獲得までサポートいたします。- エンタープライズ品質を満たすブロックチェーン世界の時価総額上位の暗号資産プロジェクトで採用されるパブリックブロックチェーンの技術を基盤としています。数千万から数億人規模のユーザーに対応可能な社会インフラとして設計されており、独自開発の最適化技術により、高いスケーラビリティとセキュリティを低コストで実現します。- 暗号資産不要でシンプルな会計処理暗号資産を使用しない設計のため、複雑な会計処理は不要です。従来の企業会計の枠組みの中で、スムーズな運用が可能です。- ベンダーロックインを防ぐオープンなアーキテクチャ世界の時価総額上位の暗号資産プロジェクトで実績のあるオープンソース技術を採用しているため、保守・運用を特定のベンダーに依存する必要がありません。また、一般的な企業向けブロックチェーンと異なり、ビジネスニーズの変化に迅速に対応できます。- ブロックチェーン間の相互運用性相互運用性(インターオペラビリティ)とは、独立したブロックチェーン間でデータや資産を安全に交換・移転できる技術です。この技術により、プライベートブロックチェーンは孤立した経済圏を超えて、パブリックブロックチェーンのエコシステムと連携できるようになります。これにより、プライベートブロックチェーンの実用性と価値が大きく向上します。Sunriseチームへの独自チェーン構築のご相談

グローバルトレンドとして、主要なdAppsプロジェクトによる独自L2チェーンの構築が加速しています。国内においても、大手企業による独自チェーンの開発が本格化しています。Sunriseは、企業の独自チェーン構築に対して、企画から開発、運用、エコシステム創出まで一気通貫で支援するパッケージを提供します。構想段階からの相談にも対応いたしますので、独自チェーンの可能性について、まずはご相談ください。専門チームが貴社のニーズに合わせた最適なソリューションをご提案いたします。



無料相談申し込みはこちら: https://forms.gle/V5LniyGBDorRQcNb6

LP: https://business.sunriselayer.io/ja

【会社概要】

基本情報>

会社名: CauchyE Asia PTE. LTD.

設立日: 2022年4月10日

本社所在地: Singapore

代表者: 木村優

URL: https://sunriselayer.io/

事業内容: L1チェーン「Sunrise」の開発を行っています。および、Sunrise DAを活用した独自チェーン構築・運用の導入支援サービス「MyLayer/OurLayer」を提供しています。

- Sunrise DA | Proof of Liquidityを備えたDA Layer- My Layer | オリジナルブロックチェーンの企画・構築サービス- OurLayer | 企業利用に特化した共有型ブロックチェーンを利用する導入支援サービス

Website: https://sunriselayer.io/

MyLayer/OurLayer: https://business.sunriselayer.io/ja

X(Twitter): https://x.com/SunriseLayer

Discord: https://sunriselayer.io/

Docs: https://sunriselayer.io/

Docs[日本語]: https://sunriselayer.io/

Medium: https://sunriselayer.medium.com/

Sunrise v2キャンペーン: https://testnet.app.sunriselayer.io/v2/

お問い合わせ>

Sunriseへの協業や出資、取材などご希望の企業さまは、下記よりお問い合わせください。

お問い合わせフォーム: https://forms.gle/V5LniyGBDorRQcNb6