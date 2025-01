スタートアップスタジオ内に、AIエンジニアリング ハンズオンチームを組成。生成AI・LLMをテーマにした実践的講義の提供・開発支援を提供。「Out of BOUNDS」第2期がさらに進化

ON&BOARD株式会社

ON&BOARD株式会社(所在地:東京都港区虎ノ門、代表取締役:下平将人、中山航介、以下「当社」)は、新たにスタートアップスタジオ内にAIエンジニアリングハンズオンチームを結成したことをお知らせします。

また、創業支援プログラム「Out of BOUNDS(アウトオブバウンズ)」第2期においても、AIエンジニアリング支援を強化するため、本AIエンジニアリングハンズオンチームによる勉強会や支援を提供致します。

本プログラムでは参加者への技術面でのサポートを提供する新たな取り組みを実施し、創業準備を後押しします。

「Out of BOUNDS」参加申込 :https://onboardvc.com/contact_program_biz/■AIエンジニアリング特化型ハンズオンチームを組成

ON&BOARD株式会社は、自身の有するスタートアップスタジオにおいて、AIエンジニアリング機能を強化するため、AIエンジニアリングハンズオンチームを新たに結成しました。当社の「AIエンジニアキャピタリスト」である竹内が中心となり、人工知能学会元会長の松原仁氏と、上場企業「オルツ」の元CTOである西川仁氏を含む国内トップティアのAI研究者、UIUX作成やWebデザイン&開発者として深い知見を有する株式会社MOLE代表取締役社長の岡崎友宏氏らが、AIプロダクト開発における知見を提供し、AI、LLM領域のプロダクト開発の技術戦略構築やMVP作成、コーディング等を、実践的なハンズオン形式でサポートします。

■創業支援プログラム「Out of BOUNDS」第2期でのAIエンジニアリング支援

「Out of BOUNDS」第2期では、技術支援のさらなる充実を図り、生成AIをテーマにした実践的な勉強会を開催します。以下の内容を中心に、参加者の事業開発を技術面から支援します。

1.生成AIをテーマにした勉強会の開催

プロダクトのアーキテクチャ、基礎知識、実装方法など、生成AIに必要な知識を講義形式で提供。

2.実践的な技術支援

プログラム参加者が直面する技術的課題をAIエンジニアリング特化型チームがサポート。

プロダクト開発やMVP作成支援を通じて、事業テーマに即した技術的なソリューションを提供。

3.グローバル展開を見据えた技術基盤構築

創業期からグローバル展開を見据えてプロダクト開発を推進するため、世界トップティアのAI研究者、開発者によるハンズオン支援をご提供。

「Out of BOUNDS」参加申込 :https://onboardvc.com/contact_program_biz/■プログラム概要とメリット

「Out of BOUNDS」は、約2.5か月間にわたり事業テーマの発見・検証、事業仮説の構築、事業計画の策定を進める創業支援プログラムです。本プログラムに参加いただくにあたり、AIエンジニアリングハンズオンチームによるご支援に加えて以下のようなメリットがございます。

- 有望な事業テーマを専門家とともにブラッシュアップ- 本業を続けながら検証を進めることで、起業リスクを最小限にすることが可能- 創業資金調達、創業メンバー探し、グローバル展開への支援- スタートアップ起業家にとって必要な実践的な経営知見ノウハウの提供- サービスコンセプトやデザイン、MVP開発、ランディングページ作りまで指南&伴走支援

また、プログラム終了後には、優れた事業仮説を持つチームが投資家向けのピッチイベントである「Demo Day」に登壇し、資金調達のチャンスを掴むことができます。

■創業支援プログラム詳細情報

現在、プログラム第2期の参加者を募集中(締切:1月20日)です。

応募後、弊社キャピタリストと面談を行いますのでご気軽にお申し込みください。

- 創業支援プログラム「Out of BOUNDS」公式ページhttps://onboardvc.com/outofbounds/(https://onboardvc.com/outofbounds/)- 創業支援プログラム「Out of BOUNDS」申込フォームhttps://onboardvc.com/contact_program_biz/- 創業支援プログラム「Out of BOUNDS」Demo DAYの様子[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZRhnHb6LAv0 ]

■AIエンジニアハンズオンチームメンバー (一部抜粋)

AIエンジニアハンズオンチームのメンバーには「エンジニアキャピタリスト」である竹内や国内トップティアのAI研究者が所属しています。

ON&BOARD株式会社

Tech Executive

竹内悠貴

愛知県出身。東京大学薬学部卒業。世界レベルのAI機関『Beyond AI 研究推進機構』のメンバーとして基幹テーマを牽引(研究リーダー池谷裕二教授)。ベンチャーキャピタリストでもありながら、画像認識、Brain Machine Interface、データベース構築、脳・AI融合を中心にフルスタックエンジニアとしての研究、実務経験が豊富。その他、学会発表、論文発表、受賞歴多数。

京都橘大学

情報学教育研究センター長

松原仁

東京大学大学院工学系研究科情報工学専門博士課程修了。コンピュータ将棋の第一人者として第一回コンピュータ将棋協会賞CSA著述賞を受賞し、2000年に公立はこだて未来大学システム情報学部教授に就任。その後、人工知能学会会長、東京大学大学院情報理工学系研究科附属情報理工学教育研究センター教授、東京大学次世代知能科学研究センター教授を経て京都橘大学情報学教育研究センター長に就任。

株式会社バニッシュ・スタンダード

取締役CTO

西川仁

奈良先端科学技術大学院大学博士後期課程修了。

IE Business School International MBA (with Beta Gamma Sigma Honor) 修了。自然言語処理を中心に人工知能領域の開発、研究経験多数。日本電信電話株式会社メディアインテリジェンス研究所、東京工業大学を経て、直近上場した、株式会社オルツ含むスタートアップにてプロダクト開発から経営全般に関与。

株式会社MOLE

代表取締役

岡崎友宏

gumi、Yahoo! を経て学生向けプログラミング教育を行うTRUNK株式会社を創業し、CDOに就任。その後、地方創生領域のプロダクトやUIUXデザイン、WEBアプリ開発、大企業向け新規事業開発支援を行う株式会社MOLEを創業。ビジネスモデル構築からデザイン・開発、デジタルマーケティングまでワンストップで提供し企業の事業成長をサポートしている。

■会社概要

社名:ON&BOARD株式会社

ファンド名:ON&BOARD投資事業有限責任組合

ファンド設立:2024年6月

代表取締役:下平 将人、中山 航介

所在地:〒105-6415 東京都港区虎ノ門 1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15階(CIC Tokyo内)

事業内容:ベンチャーキャピタルファンドの管理・運営及びインキュベーションに関する事業

URL:https://onboardvc.com/

