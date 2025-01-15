ビューラー株式会社 nano tech 2025 出展・セミナー開催のお知らせ

ビューラー株式会社

ビューラー株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：前田光民）は、2025年1月29日（水）から1月31日（金）に東京ビッグサイトで開催される「nano tech 2025 国際ナノテクノロジー総合展」に出展いたします。

世界的シェアを持つインキ産業向けのローラーミルにはじまり、潤滑剤、電子材料、リチウムイオン電池の電極スラリー/ドライ電極など様々な素材や用途に合わせた混練、粉砕・分散機を紹介します。

高粘度から低粘度まで、また機械単体の導入からプロセス全体を網羅した設計～構築まで包括したソリューションを提案いたします。

研究開発用の小型ビーズミル実機の展示もございますのでぜひブースまでお立ちよりください。

出展の見どころ

ブースイメージ（東4ホール 4L-17）効率的な電極スラリー連続生産 Power Twin

電極製造における最も重要な工程は、電極スラリー/ドライ電極の混錬です。

私たちが提供する、リチウムイオン電極スラリー製造のための連続混合プロセスは、大規模な電池製造のニーズを満たし、投資と運用コストの両面に大きな削減効果をもたらします。

31日に開催のセミナーで詳しくご紹介いたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=KsK4-20Z3RQ ]

研究開発向け汎用ビーズミル PML2

PML2は、ラボスケールのプロセス開発に好適なビーズミル・プラットフォームです。モジュール方式のため、高い柔軟性を備え、お客様の用途にあわせたカスタマイズ仕様が可能です。

各種アプリケーションに応じて、定評あるビューラー製のミル部を取付け、運転することができます。

ブースにてサンプルを展示いたします。

セミナーも開催

その他イベントでご紹介する製品・サービス- 湿式粉砕分散用ビーズミル MicroMedia Invicta- 全容量型ビーズミル Cenomic Optima- 最高度の要求に応える3本ロールミル Trias- 地域製品開発教育センター RADEC- 湿式粉砕用 生産モジュール SKID- 3本ロールミル SDシリーズ- コニカル型アジテーターの高性能ビーズミル Kシリーズ- 高粘度用ビーズミル Visconomic+

31日（金）10:30から「【リチウムイオン電池】電極スラリー/ドライ電極の完全連続生産」と題したセミナーを会場内にて行います。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/63579/table/6_1_5d7cf23c2ad22589fbefacd649fefa3b.jpg ]出展者ページはこちら :https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2025/jp/nanotech/details/r6kl6YFAEn0ブースに展示のすべての資料をダウンロードいただけます。

皆様のご来場を心よりお待ち申し上げます。

※ご来場の方は、nano tech公式HP(https://www.nanotechexpo.jp/)にて事前登録をお願いいたします。

来場登録 :https://nanotech2025.jcdbizmatch.jp/jp/Registration?_gl=1*y9082q*_gcl_au*MTY4MTAyMjAzNC4xNzMyNjc1MzE5

・ウェブサイト

https://www.buhlergroup.com/ （グローバルサイト）

https://premium.ipros.jp/buhlergroup/ （日本語製品情報）

・公式SNSはこちら

Facebook：https://www.facebook.com/buhlergroup/?locale=ja_JP

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/buhler

YouTube：https://www.youtube.com/buhlergroup

・問い合わせ窓口

buhler.japan@buhlergroup.com