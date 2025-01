遂に登場！！WEBで大人気のナイトブラ『VIAGE(ヴィアージュ)』がサンリオキャラクターズと夢のコラボ！「おやすみシリーズ」の新デザインで【2025年1月16日(木)】より発売開始！

株式会社HRCVIAGE×サンリオキャラクターズ(上段:左からポチャッコ、クロミ、ハンギョドン 下段:左からポムポムプリン、ハローキティ、シナモロール) (C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654042

バストケアを中心とした女性向け通販事業を展開する株式会社HRC (本社:東京都豊島区 代表取締役:中沢宏)の、 オリジナルインナーウェアブランド「VIAGEビューティアップナイトブラ」が株式会社サンリオのキャラクターとコラボ商品を販売いたします。

2024年9月開催の伊勢丹新宿店POPUPにて大好評だったサンリオキャラクターズ限定コラボ商品発売から約4か月…待望の新デザインにてコラボ商品を販売スタートします!

今回、より多くのお客様へお届けできるよう【2025年1月16日(木)】より公式WEBサイトにて販売開始します。

▼販売店:ECサイト「HRC公式ストア」

https://c.ho-br.com/prprvi250116

VIAGE×サンリオキャラクターズ(上からクロミ、ハローキティ、ポムポムプリン、ポチャッコ、シナモロール、ハンギョドン) (C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654042

商品ラインナップは「ハローキティ」「クロミ」「シナモロール」「ポムポムプリン」「ポチャッコ」「ハンギョドン」の全6種。

人気のキャラクターたちのキュートな『おやすみシリーズ』は集めずにはいられない(ハート)

ブラとセットで着用できるVIAGEショーツも同時発売します!

VIAGE×サンリオキャラクターズ ブラ&ショーツ(左からポムポムプリン、ポチャッコ、クロミ、ハローキティ、シナモロール、ハンギョドン) (C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654042VIAGE×サンリオキャラクターズ ショーツ(ハローキティ)(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654042

【商品概要:ブラ・ショーツ共通】

■商品名:VIAGE×サンリオキャラクターズ

■素材 :ボディ:ナイロン89%・ポリウレタン11%

アンダー/ウエスト:ナイロン83%・ポリウレタン16%・ポリエステル1%

■サイズ:

ブラ:S・SM・M・ML・L・LL

ショーツ:S・M・L・LL

VIAGEビューティアップナイトブラとは

VIAGEは、セルフケアに圧倒的な『ラクさ』を提供し、『継続性』を実現するインナーウェアブランドです。おうちのインナーウェアの新常識として『バストをキレイにケアする』ナイトブラを開発いたしました。

VIAGEシリーズは現在累計販売枚数800万枚を突破しています。

※VIAGE写真

【商品特徴】

就寝時にバストが横や上に流れるのを防ぎ、バストの組織を支える土台となる部分を守り、優しくケアします。

1.背面圧着強化設計

背中に逃げてしまいがちなお肉をバストへ誘導。

バストの形をキープしつつも気になる背肉をシェイプする設計となっています。

2.脇肉ストッパー機能

「ゴム編み」という特殊な縫製方法で離れたバストをしっかり引き寄せます。

脇高設計により、お肉の横流れを脇部分でガードします。

3.胸高設計

アンダーバストに沿って施された着圧ラインが、横や下から逃げてしまうお肉を中央に寄せ上げます。

バストを覆う生地面を広くとる「胸高設計」で、上からもお肉を逃がさずバストラインを丸みある美しいお椀型に整えます。

4.洗濯タグなし設計

洗濯タグをなくして、より快適にお使いいただけます。

5.パットのずれ軽減設計

ブラのサイズに合わせてパットサイズを設計することで、パットのずれを軽減しよりフィット感を演出します。

【商品概要】

■商品名:VIAGEビューティアップナイトブラ

■素材 :ボディ:ナイロン89%・ポリウレタン11%

アンダー(単色の場合):ナイロン81%・ポリウレタン15%・ポリエステル4%

アンダー(バイカラーの場合):ポリエステル51%・ナイロン31%・ポリウレタン18%

■サイズ:S・SM・M・ML・L・LL

VIAGEビューティアップショーツ

【商品特徴】

1.締め付けない楽な設計

ノーマルショーツやTショーツでは寝ている間に鼠径部が締め付けられ全身の不調につながる可能性が…。鼠径部を締め付けない仕様にし、体の巡りに配慮しました。

2.お尻を潰さないヒップポケット構造

お尻をつぶすことなくすっぽりと包み込むヒップポケット構造が、立体感のある丸みを帯びた美しいヒップラインを演出します。



3.お尻を持ち上げるヒップラインの着圧

ヒップラインにそって着圧を調整することで、太ももとヒップの境目を明確にし、重力により太ももに流れがちなヒップのお肉を、しっかり上に持ち上げてキープします。

【商品概要】

■商品名:VIAGE(ヴィアージュ)ビューティアップショーツ

■素材 :本体 ナイロン89%・ポリウレタン11%

クロッチ 綿100%

ウエスト(単色の場合) ナイロン81%・ポリウレタン15%・ポリエステル4%

ウエスト(バイカラーの場合) ポリエステル51%・ナイロン31%・ポリウレタン18%

■サイズ:S・M・L・LL

会社概要

■株式会社HRC

所在地:東京都豊島区高田3-14-29 KDX高田馬場ビル5階

代表者:代表取締役 中沢宏

創 業:2015年10月

資本金:3000万円

従業員:81名(2024年4月時点)

URL:https://c-hrc.com/

【ネクステージGroup】

■ネクステージグループホールディングス株式会社

所在地:東京都新宿区高田馬場2-16-11 216ビル7階

代表者:代表取締役 丹野直人

創業:2006年8月

資本金:1億3,456万円*資本準備金含む

従業員:200名(グループ全体:2024年4月時点)

URL:https://c-nextage.com/